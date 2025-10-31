Além de eleger pessoas, projeto listou uma séria de iniciativas, como crochê e graffitti, como referências afetivas
Entre os edifícios está a Igreja Santa Edwiges, localizada no bairro Moura Brasil.
Projetos e pesquisas fotográficas no Ceará e no Brasil usam acervos próprios ou anônimos e reconfiguram funções dos álbuns de família
Fóssil de lagarto é semelhante a espécime destruído em incêndio no equipamento, em 2018
Acervo de Obras Raras da Bece está disponível ao público de formas digital e presencial
Festa inicia nesta sexta-feira (4) e vai até domingo (6); Vanessa A Cantora e banda Pimenta Malagueta são algumas das atrações
Programação especial para o período reserva de yoga ao pôr do sol a oficinas e espetáculos; roteiro de ações contempla bebês, crianças, jovens, adultos e idosos
O homem tentava tirar uma foto com a obra, quando tropeçou e caiu por cima dela