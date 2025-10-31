Diário do Nordeste
Close-up de Dona Francy, uma mulher sorridente de óculos, fazendo crochê com um tecido rosa vibrante. Ela está sentada em frente a uma parede branca e um sofá azul-escuro.

Ceará

Bairros de Fortaleza ganham pessoas e imóveis como patrimônio; veja nomes e locais

Além de eleger pessoas, projeto listou uma séria de iniciativas, como crochê e graffitti, como referências afetivas

Clarice Nascimento 28 de Outubro de 2025

Ceará

Limite de altura de prédios na Praia de Iracema pode subir de 48 para 72m; área histórica será protegida

Thatiany Nascimento 23 de Outubro de 2025
Vista aérea da Igreja de Santa Edwiges.

Ceará

MPCE fecha acordo para preservar três imóveis tombados em Fortaleza; veja quais

Entre os edifícios está a Igreja Santa Edwiges, localizada no bairro Moura Brasil.

Gabriela Custódio 21 de Setembro de 2025
Imagens de arquivos familiares têm sido objeto de criação e reflexão na arte contemporânea; na foto, registro da obra 'São Benedito é como um rio que me corta por dentro', de Marília Oliveira (2024), em cartaz na exposição 'Bezoar do Tempo', no Museu da Imagem e do Som do Ceará

Verso

Fotos de família 'saltam' dos álbuns e se destacam na arte contemporânea com convite à reflexão

Projetos e pesquisas fotográficas no Ceará e no Brasil usam acervos próprios ou anônimos e reconfiguram funções dos álbuns de família

João Gabriel Tréz 02 de Setembro de 2025
Café Comércio ocupa casarão histórico do Centro de Fortaleza

Verso

Café Comércio: o que a ocupação de casarão histórico no Centro de Fortaleza ensina sobre patrimônio

João Gabriel Tréz 22 de Agosto de 2025
Ilustração paleoambiental mostrando o lagarto fóssil Calanguban alamoi em um ecossistema do período Cretáceo, cercado por vegetação primitiva e insetos.

Ceará

Calango do CE de mais de 100 milhões de anos entra em acervo do Museu Nacional no RJ

Fóssil de lagarto é semelhante a espécime destruído em incêndio no equipamento, em 2018

Nicolas Paulino 18 de Julho de 2025
Acervo do setor de Obras Raras da Bece guarda mais de 10 mil itens e está em expansão constante

Verso

Saiba como funciona o setor da Biblioteca do Ceará que abriga mais de 10 mil obras raras

Acervo de Obras Raras da Bece está disponível ao público de formas digital e presencial

João Gabriel Tréz 08 de Julho de 2025
Na imagem, um prato com lambreta, espécie de molusco, disponível na festa dos três anos do Complexo da Sabiaguaba

Verso

Complexo da Sabiaguaba celebra três anos com programação que une música, boa comida e natureza

Festa inicia nesta sexta-feira (4) e vai até domingo (6); Vanessa A Cantora e banda Pimenta Malagueta são algumas das atrações

Diego Barbosa 04 de Julho de 2025
Na imagem, recorte de obras da exposição “Existências em paralelo: acervo em (des)construção”, em cartaz na Pinacoteca do Ceará

Verso

Pinacoteca do Ceará é imperdível nas férias com novas exposições e atividades para vários públicos

Programação especial para o período reserva de yoga ao pôr do sol a oficinas e espetáculos; roteiro de ações contempla bebês, crianças, jovens, adultos e idosos

Diego Barbosa 04 de Julho de 2025
Imagem de uma pintura antiga de um personagem histórico, com sinais de deterioração e rasgos na tela, ressaltando a importância do restauro de obras de arte.

Mundo

Turista é expulso de museu na Itália após rasgar quadro do século XVIII durante selfie

O homem tentava tirar uma foto com a obra, quando tropeçou e caiu por cima dela

Redação 25 de Junho de 2025
