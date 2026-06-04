Tecnologia como aliada na rotina doméstica

Nada mais precioso que o nosso tempo e queremos cada vez mais dedicar a nossa energia ao que realmente importa. E, na rotina de limpeza da casa, vassoura e rodo agora são coisas do passado porque a tecnologia chegou para facilitar nossa rotina. Aspirador robô agora também passa pano, sabia? Vem conhecer!

Podemos chamar esse momento de revolução sobre rodas nos lares com os robôs aspiradores como grandes aliados na rotina de limpeza. Eles varrem, aspiram, passam pano, mapeiam os ambientes, desviam de obstáculos, retornam sozinhos à base e, em alguns modelos, até esvaziam automaticamente o compartimento de sujeira. Um sonho de consumo de todo dono de casa!

Existem várias marcas já disponibilizando os modelos no mercado e a Roborock é uma delas. Uma gigante chinesa que acaba de chegar no Brasil com tipos de robôs que aspiram e passam pano com sistema automatizado de lavagem do mop. Eu só acreditei porque vi ao vivo, viu? Durante um evento da marca em São Paulo.

Otimização do tempo

Há quem prefira a versatilidade manual e existem também os modelos de aspiradores verticais sem fio e, esse posso falar com propriedade, pois tenho um em casa e a rotina de limpeza é outra depois desse investimento. Em 10 minutos aspiro todos os ambientes do apartamento de 90 m² sem precisar ir trocando a tomada de lugar ou fio atrapalhando o processo. Eficiência total!

Legenda: Em 10 minutos aspiro todos os ambientes do apartamento de 90 m² sem precisar trocar a tomada de lugar ou com fio atrapalhando o processo. Foto: Arquivo pessoal.

E essa revolução não para no chão. As máquinas lava e seca ganharam protagonismo nos últimos anos e, especialmente em tempos de chuva, apartamentos compactos ou durante estações mais frias, quando secar roupas naturalmente vira uma completa missão quase que impossível. Elas economizam tempo, espaço e até discussões sobre quem vai recolher a roupa. É fantástica!

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Já as lava-louças vivem seu momento auge também e se tornou um item indispensável no enxoval de casa nova. Por anos vistas como luxo, hoje se consolidam como ferramenta prática e o mercado brasileiro tem registrado crescimento na procura por esses aparelhos, acompanhando uma mudança de comportamento: menos tempo gasto em tarefas repetitivas, mais busca por conveniência.

E, entre uma piada e outra, há quem diga que a lava-louças não apenas economiza água, mas sim tem salvado relacionamentos. Com ele, não há mais a discussão doméstica universal sobre quem vai lavar a pia cheia depois do jantar. É a máquina que lava enquanto a família assiste juntas um filminho.

Legenda: Máquinas economizam tempo, espaço e até discussões sobre quem vai fazer o quê em casa. Foto: Arquivo pessoal.

É o tempo precioso que temos usado da melhor maneira: para brincar com os filhos, conversar sem pressa, descansar e viver. Porque, se a tecnologia faz bem seu trabalho, talvez seja justamente para que a gente possa cuidar melhor daquilo que nenhuma máquina substitui: a presença humana. Tenho amado essa revolução e aos poucos inserindo os aparelhos tecnológicos em casa.

*Colunista viajou a SP a convite da marca Roborock.

**Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.