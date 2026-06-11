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Diário do Nordeste

Maria Rita faz show gratuito da nova turnê 'Redescobrir 2' em Barbalha

Apresentação faz parte da programação da Mostra Sesc Cariri de Culturas.

Escrito por
Lorena Cardoso lorena.cardoso@svm.com.br
(Atualizado às 10:39)
Verso
Cantora Maria Rita em foto preto e branca de divulgação da turnê Redescobrir volume 2.
Legenda: Maria Rita apresenta nova turnê no dia 22 de agosto em Barbalha como parte da programação da Mostra Sesc Cariri de Culturas.
Foto: Divulgação.

A cantora Maria Rita se apresenta com repertório da mãe Elis Regina em Barbalha no dia 22 de agosto, a partir de 20h. O show intitulado "Redescobrir vol. 2" estreou em março deste ano em Porto Alegre e chega ao Ceará por meio da Mostra Sesc Cariri de Culturas. Na mesma noite, o caririense Leonardo de Luna também se apresenta com show "A Luz do Meu Forró". 

A programação é gratuita e os shows acontecem em palco que será montado na Av. Paulo Maurício, em Barbalha, cidade que será polo das atividades culturais ofertadas pelo evento anual. 

Além da música, a Mostra Sesc Cariri de Culturas, que vai de 20 a 23 de agosto, promove espetáculos de teatro, circo, dança, exposições, shows, cafés literários, rodas de conversas, performances artísticas e exibição de filmes, além de ações formativas e expressões da tradição.  

Show reúne mãe e filho no palco

Além do reencontro com o repertório da mãe artista, a cantora paulistana divide o palco com o filho, Antonio Baldini, de 21 anos, neto mais velho de Elis Regina.

Em 2025, o jovem chamou a atenção do público ao dividir uma gravação caseira ao lado da prima Rafa Mariano, filha de Pedro Mariano, em que interpretavam "Romaria" eternizada na voz da avó. 

Confira provável setlist

Apresentado inicialmente em Porto Alegre e com datas marcadas para Ribeirão Preto, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e uma segunda apresentação na capital gaúcha, a turnê mescla canções de diferentes fases da carreira de Elis Regina e homenageia ainda Rita Lee com "Lança Perfume".  

Confira abaixo:

  •  “Redescobrir” (Gonzaguinha, 1980)
  •  “Outro cais” (Marilton Borges e Duca Leal, 1980)
  •  “Cais” (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, 1972)
  • “Agora tá” (Tunai e Sérgio Natureza, 1980)
  • “Como nossos pais” (Belchior, 1976)
  • “Essa mulher” (Joyce Moreno e Ana Terra, 1979)
  • “20 anos blue” (Sueli Costa e Vitor Martins, 1972)
  • “As aparências enganam” (Tunai e Sérgio Natureza, 1979)
  • “Basta de clamares inocência” (Cartola, 1979)
  • “Beguine dodói” (João Bosco e Aldir Blanc, 1974)
  • “Corcovado” (Antonio Carlos Jobim, 1960)
  • “Velha roupa colorida” (Belchior, 1976)
  • “Um por todos” (João Bosco e Aldir Blanc, 1975)
  • “Jardins da infância” (João Bosco e Aldir Blanc, 1975)
  • “Querelas do Brasil” (Maurício Tapajós e Aldir Blanc, 1978)
  • “Zambi” (Edu Lobo e Vinicius de Moraes, 1965)
  • “O bêbado e a equilibrista” (João Bosco e Aldir Blanc, 1979)
  • “Carinhoso” (Pixinguinha e João de Barro, 1937)
  • “Tiro ao Álvaro” (Adoniran Barbosa e Osvaldo Molles, 1980)
  • “Iracema” (Adoniran Barbosa, 1956)
  • “Aviso aos navegantes” (Baden Powell e Paulo César Pinheiro, 1970)
  • “Lapinha” (Baden Powell e Paulo César Pinheiro, 1968)
  • “O mestre-sala dos mares” (João Bosco e Aldir Blanc, 1974)
  • “Ladeira da Preguiça” (Gilberto Gil, 1973)
  • “Eu hein, Rosa!” (João Nogueira e Paulo César Pinheiro, 1979)
  • “Cai dentro” (Baden Powell e Paulo César Pinheiro, 1979)
  • “Maria Maria” (Milton Nascimento e Fernando Brant, 1976)
  • “Lança perfume” (Rita Lee e Roberto de Carvalho, 1980)
Cantora Maria Rita em foto preto e branca de divulgação da turnê Redescobrir volume 2.
Verso

Maria Rita faz show gratuito da nova turnê 'Redescobrir 2' em Barbalha

Apresentação faz parte da programação da Mostra Sesc Cariri de Culturas.

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