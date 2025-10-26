Netos de Elis Regina publicam vídeo caseiro cantando música da avó

Os netos mais velhos de Elis Regina, Antonio Baldini, 21, filho da cantora Maria Rita, e Rafaela Mariano, 18, filha do cantor Pedro Mariano, emocionaram os fãs da artista com uma homenagem especial neste domingo (26). Eles publicaram, nas redes sociais, um vídeo de uma interpretação de "Romaria", composição de Renato Teixeira que foi eternizada na voz da avó na década de 70.

Na gravação caseira, Antonio toca a música no violão e os dois dividem os vocais da canção. Os comentários da publicação, feita no Instagram, destacaram o talento dos primos e rememoram a importância de Elis para a música brasileira.

"Que lindo vocês levando o legado dela. Emocionante", comentou um seguidor. "Pra quem ama Elis e sua obra, esse vídeo de vocês acertou o peito", diz outro comentário.

Além de Antonio e Rafaela, Elis Regina tem outros três netos: Alice, filha de Maria Rita e Davi Moraes; Arthur, filho de João Marcelo Bôscoli e da apresentadora Eliana, e André, fruto do relacionamento do primogênito de Elis com a pianista Juliana D'Agostini.

Veja também Verso Milton Nascimento completa 83 anos e recebe homenagens de amigos famosos Verso Elis Regina faria 80 anos nesta segunda (17); relembre 8 canções que marcaram trajetória da cantora

Rafaela Mariano inicia carreira na música

Seguindo os passos do pai, da tia e dos avós — Pedro Mariano é filho de Elis e do pianista César Camargo Mariano, segundo marido da artista —, Rafaela Mariano também pretende seguir carreira na indústria musical.

A jovem, que está na faculdade na música, já participou de uma apresentação com o pai, e, na última quinta-feira (23), fez sua primeira apresentação ao grande público, como parte do elenco do Tributo Novabrasil em homenagem a Elis, em São Paulo.

Em entrevista ao Splash UOL, ela afirmou que está trabalhando no seu primeiro projeto autoral, que deve ser lançado no primeiro semestre do ano que vem. Inspirada por artistas como Billie Eilish e Jão, ela prometeu enveredar por sonoridades mais pop, que combinem com sua personalidade.