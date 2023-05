Elis Regina homenageou Rita Lee com nome da filha Maria Rita

A cantora Maria Rita, nascida em 1977, fruto do relacionamento entre Elis Regina e César Camargo Mariano, carrega no registro o nome de outra grande estrela da MPB. A caçula de Elis foi registrada com "apelido" ao qual a Pimentinha costumava chamar à colega de profissão.

Rita Lee, que faleceu nesta segunda-feira (8), não carrega o Maria no nome, mas era dessa forma que Elis a chamava desde que se aproximaram em 1976. A amizade começou após Lee ser presa grávida, acusada de porte de maconha. A cantora sempre negou o uso e porte de drogas no período, em virtude da gravidez, e se disse desamparada e injustiçada na cadeia.

"(Elis) A primeira e única pessoa que foi me ver. Foi com o filho pequeno, João Marcelo, ameaçando chamar a imprensa, que queria me ver porque sabia que eu estava grávida e que aquilo tinha sido plantado", disse em entrevista à jornalista Astrid Fontenelle.

Rita Lee sempre falou da gratidão à colega. Antes do episódio na cadeia, elas nunca tinham nem se falado, mesmo cruzando alguns bastidores de festivais. Ela lembrou em várias entrevistas e na própria autobiografia que Elis a amparou depois da saída da cadeia, oferecendo dinheiro e trabalho.

Elis Regina gravou hits de Rita como "Alo, Alo Marciano" e foi presenteada com a música "Doce de Pimenta", na qual Rita brinca com o apelido e a fama de "esquentada" da cantora gaúcha.

Em março de 2020 estava prevista para São Paulo uma apresentação única de Rita Lee no palco, com participação de Maria Rita. O show era organizado pelo primogênito de Rita e Roberto, o múscio Beto Lee e traria ao palco também o cantor Ney Matogrosso. A turnê "Celeebration" foi adiada em viturde da pandemia de Covid-19. Depois foi definitivamente cancelada pela condição de saúde da cantora, que enfrentou um câncer nos últimos anos.