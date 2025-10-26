Milton Nascimento completa 83 anos e recebe homenagens de amigos famosos
Milton, recentemente, foi diagnosticado com demência.
Milton Nascimento completa 83 anos de idade neste domingo (26). Para celebrar a vida do compositor e intérprete de "Maria, Maria", a equipe dele fez uma publicação nas redes sociais com imagens antigas e atuais, mostrando apresentações marcantes da carreira dele e momentos da adolescência.
"83 anos! Viva, Milton Nascimento e toda a sua história. Hoje e sempre!", escreveram na publicação.
Nos comentários da postagem, diversos famosos repercutiram o aniversário. "Viva, Bituca! A alegria é toda nossa por ter você no mundo", escreveu a autora Djamila Ribeiro.
Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, disse que amava "grandão" o músico. "Muito obrigado por tudo, mestre querido", celebrou.
Também comemoraram a data a cantora e atriz Linn da Quebrada, o ator Danilo Mesquita, a atriz Pathy de Jesus, o cantor Lenine, a atriz Camila Pitanga e diversos outros artistas e autoridades.
Filho faz homenagem especial
O filho adotivo de Milton, Augusto Nascimento, publicou nos 'Stories' do Instagram uma sequência de imagens representativas do pai para celebrar o aniversário.
No entanto, ele não destacou a carreira, mas características pessoais do carioca, como, por exemplo, "exímio copiloto" e "o maior apaixonado por picolé de limão".
"Te amo muito, velhinho", completou Augusto, que recentemente revelou à imprensa que Milton foi diagnosticado com Demência por Corpos de Lewy (DCL) — o terceiro tipo mais comum de demência, que pode levar a dificuldades de movimento, pensamento, comportamento e humor.