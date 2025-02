Filha de Will Smith publica registro ao lado de Milton Nascimento: 'sem palavras'

A cantora e atriz Willow Smith, filha do ator Will Smith, publicou no sábado (1°) nas redes sociais uma foto ao lado do cantor brasileiro Milton Nascimento e da cantora de jazz Esperanza Spalding. O trio trabalhou junto no álbum Milton + Esperanza, lançado em 2024.

“Sem palavras”, escreveu Willow na legenda da imagem, demonstrando emoção com o encontro, que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Grammy 2025

Nos Stories, no domingo (3), Willow demonstrou insatisfação após o artista brasileiro não ter um lugar reservado na cerimônia do Grammy 2025. Ela levou um cartaz com a foto de Milton e a frase: “Essa lenda viva deveria estar sentada aqui”.

O brasileiro concorreu a premiação na categoria de melhor álbum de jazz vocal, mas perdeu para Samara Joy.

Esperanza Spalding também se manifestou sobre a falta de lugar para o brasileiro. "Foi recusado a Milton um assento nas mesas da cerimônia deste ano. Isso não me agradou", escreveu.