Evangeline Lilly diz ter sequelas no cérebro após acidente

Evangeline Lilly, de 46 anos, revelou que sofreu danos cerebrais após um acidente ocorrido no Havaí, em 2025. A informação foi compartilhada pela atriz nas redes sociais na sexta-feira (2), junto a um vídeo em que fala abertamente sobre seu estado de saúde.

"O veredito chegou... Eu realmente tive danos cerebrais devido ao meu traumatismo cranioencefálico", escreveu. "É reconfortante saber que meu declínio cognitivo não é apenas perimenopausa, mas desconfortável saber que será uma batalha difícil tentar reverter as deficiências".

Na legenda da publicação, Evangeline agradeceu o apoio que vem recebendo. "Obrigada a todos por sempre perguntarem, por sempre se importarem e pelas suas orações contínuas", completou.

O acidente aconteceu durante uma viagem à ilha americana, quando a atriz desmaiou e bateu o rosto em uma pedra. Na época, ela sofreu uma concussão, um traumatismo cranioencefálico, além de lesões nos dentes e hematomas no rosto. Lilly já havia contado anteriormente que enfrenta episódios semelhantes desde a infância, em razão de uma hipoglicemia crônica.

No vídeo mais recente, gravado em casa, sem maquiagem e sentada em uma poltrona, ela detalhou o diagnóstico. "Estou entrando neste novo ano, o Ano do Cavalo, com algumas más notícias sobre minha concussão", afirmou. "Muitos de vocês perguntaram como estou. ...Os resultados dos exames chegaram, e quase todas as áreas do meu cérebro estão funcionando com capacidade reduzida".

A atriz explicou que agora inicia uma nova etapa de tratamento. "Então, eu realmente tenho danos cerebrais do traumatismo cranioencefálico e possivelmente de outros fatores envolvidos", disse. "Agora, meu trabalho é descobrir a fundo isso com os médicos e embarcar no trabalho árduo de corrigi-los. O que, não estou ansiosa para fazer porque sinto que trabalho duro é tudo o que faço".

Apesar do impacto do diagnóstico, Evangeline destacou que o período também trouxe aprendizados. "Mas tudo bem. Meu declínio cognitivo desde que esmaguei meu rosto me ajudou a desacelerar e me ajudou a ter um final mais tranquilo para meu 2025", refletiu.

A publicação gerou uma onda de mensagens de apoio, inclusive de colegas de profissão. Michelle Pfeiffer comentou: "Você é uma guerreira. Nada, nem mesmo isso, vai te derrotar, minha amiga".

Evangeline Lilly ganhou projeção internacional ao interpretar Kate Austen na série "Lost". No cinema, marcou presença como a elfa Tauriel em "O Hobbit" e como a Vespa na franquia "Homem-Formiga", da Marvel.