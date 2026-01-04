BTS anuncia novo álbum e turnê após integrantes cumprirem serviço militar

Aguardado por fãs no mundo inteiro, o momento chegou: o BTS anunciou novo álbum e turnê. O comunicado era questão de tempo, uma vez que os sete integrantes da banda sul-coreana de k-pop cumpriram o serviço militar obrigatório no país e agora estão autorizados a retornar às atividades.

O novo trabalho reunirá 14 faixas compostas de "histórias honestas que o BTS quer compartilhar com o ARMY" e será lançado em 20 de março. A pré-venda do álbum terá início às 23h do dia 15 de janeiro (horário de Brasília). As informações são do Omelete.

Quanto à turnê, será anunciada ao meio-dia do dia 13 de janeiro (horário de Brasília). Até agora, a informação é que ela começará após o lançamento do novo álbum. Esses primeiros detalhes foram revelados por meio do aplicativo Weverse.

Nele, a empresa BigHit Music, responsável pela banda, informou do retorno triunfal do grupo após quase quatro anos.

"Os membros estiveram profundamente envolvidos na criação das músicas, colocando seus próprios pensamentos e cores nelas enquanto expressavam musicalmente suas emoções e desafios que enfrentaram nessa jornada", disse o comunicado.

Idols do k-pop e serviço militar

Para entender por que integrantes do BTS e outros grupos de k-pop podem passar até anos sem subir ao palco, é preciso saber como acontece o serviço militar na Coreia do Sul.

Conforme o g1, em 2020 o país até aprovou um projeto de lei que adiava o serviço militar para artistas desse segmento musical. Mas adiamento não significa cancelamento. Pouco a pouco, o dia de alistamento dos ídolos foi chegando, e eles acabaram trocando o exército de fãs por outro: o do país.

Legenda: Serviço militar é obrigatório na Coreia do Sul para todos os homens aptos entre 18 e 28 anos de idade. Foto: Reprodução/Redes sociais.

Primeiro, foi Jin, do BTS, em 2022. Depois, J-hope. Também houve Kai, da banda Exo. O serviço militar é obrigatório para todos os homens aptos entre 18 e 28 anos de idade. Eles ficam de 18 a 21 meses em um sistema de recrutamento.

O treinamento envolve tiros com armas, lançamento de granadas, prática de marcha entre outras atividades.

A principal razão pra tudo isso é que a Coreia do Sul esteja pronta para se defender de ataques da Coreia do Norte. Os dois países vivem em constante tensão há décadas.