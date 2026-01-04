Brasileira é presa em Seul por perseguição a Jung Kook, astro do BTS

Uma brasileira de 30 anos foi presa neste domingo em Seul, capital da Coréia do Sul, ao tentar invadir a casa do cantor Jung Kook, integrante do BTS.

Não é a primeira vez que a suspeita causa tumulto nos arredores da residência do artista, tendo mesmo uma medida protetiva contra ela por perseguição ao astro do K-Pop.

Ela foi presa em flagrante por violar a Lei de Punição por Perseguição. O boletim policial aponta, pelo menos, três episódios envolvendo a brasileira. As informações são do Metrópoles.

No dia 13 de dezembro, ela foi detida pela primeira vez após ser vista mexendo em correspondências, pendurando fotografias e escrevendo mensagens em paredes próximas a residência de Kook.

Nesse dia, ela acabou liberada após prestar esclarecimentos. Ainda em dezembro, a suspeita voltou ao local.

A reincidência foi registrada no último dia 28 e levou ao pedido formal de medida protetiva contra ela pela agência que representa Jung Kook. A Coréia do Sul possui uma rígida legislação anti-stalking.

Neste domingo, ela teria voltado a causar tumulto na residência do artista, o que levou à prisão imediata dela.

Essa não é a primeira vez que Jung Kook sobre com perseguições. Em agosto, uma mulher de 40 anos tentou invadir a casa do artista e também acabou presa.

O integrante do BTS chegou a acompanhar toda a ação policial pelo circuito interno de segurança.

Na época, o artista já havia avisado que levaria todos os casos de stalkers para a polícia sul-coreana, segundo informações da Billboard Brasil.

"Se você vier (na minha casa), você ficará trancada. Todas as evidências estão seguras e você será levado embora. Tudo está gravado. Se você entrar no meu estacionamento, não poderá sair a menos que eu permita. Há circuito interno de segurança em todos os lugares. A menos que você queira acabar na delegacia, nunca entre aqui", disse ele.