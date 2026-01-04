Brasileira é presa em Seul por perseguição a Jung Kook, astro do BTS
A suspeita já tinha causado tumulto na casa do artista em outras duas ocasiões
Uma brasileira de 30 anos foi presa neste domingo em Seul, capital da Coréia do Sul, ao tentar invadir a casa do cantor Jung Kook, integrante do BTS.
Não é a primeira vez que a suspeita causa tumulto nos arredores da residência do artista, tendo mesmo uma medida protetiva contra ela por perseguição ao astro do K-Pop.
Ela foi presa em flagrante por violar a Lei de Punição por Perseguição. O boletim policial aponta, pelo menos, três episódios envolvendo a brasileira. As informações são do Metrópoles.
No dia 13 de dezembro, ela foi detida pela primeira vez após ser vista mexendo em correspondências, pendurando fotografias e escrevendo mensagens em paredes próximas a residência de Kook.
Nesse dia, ela acabou liberada após prestar esclarecimentos. Ainda em dezembro, a suspeita voltou ao local.
A reincidência foi registrada no último dia 28 e levou ao pedido formal de medida protetiva contra ela pela agência que representa Jung Kook. A Coréia do Sul possui uma rígida legislação anti-stalking.
Neste domingo, ela teria voltado a causar tumulto na residência do artista, o que levou à prisão imediata dela.
Essa não é a primeira vez que Jung Kook sobre com perseguições. Em agosto, uma mulher de 40 anos tentou invadir a casa do artista e também acabou presa.
O integrante do BTS chegou a acompanhar toda a ação policial pelo circuito interno de segurança.
Na época, o artista já havia avisado que levaria todos os casos de stalkers para a polícia sul-coreana, segundo informações da Billboard Brasil.
"Se você vier (na minha casa), você ficará trancada. Todas as evidências estão seguras e você será levado embora. Tudo está gravado. Se você entrar no meu estacionamento, não poderá sair a menos que eu permita. Há circuito interno de segurança em todos os lugares. A menos que você queira acabar na delegacia, nunca entre aqui", disse ele.