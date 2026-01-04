Gata invade análise da GloboNews sobre Maduro e viraliza

A cobertura da GloboNews sobre a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos acabou sendo interrompida por um momento inesperado e bem-humorado. Durante a transmissão do “Edição do Meio-Dia”, uma gata surgiu em cena e rapidamente virou o assunto das redes sociais.

O episódio aconteceu enquanto o programa analisava os desdobramentos do ataque dos EUA à Venezuela. Ao chamar Fernando Gabeira para comentar o pronunciamento de Donald Trump, que afirmou que os Estados Unidos irão administrar a Venezuela até a transição de governo, a gata Renata, de estimação do jornalista, apareceu tranquilamente sobre a mesa, bem diante das câmeras.

A situação arrancou uma reação imediata do apresentador Roberto Kovalick. “A gente sempre tem que parar um minutinho para ver o gato”, comentou ele, ao vivo. Logo em seguida, o áudio de Gabeira, que participava remotamente, apresentou uma breve falha técnica.

Assim que o som foi normalizado, o comentarista seguiu com sua análise política, enquanto Renata continuava visível na transmissão, completamente à vontade no enquadramento.

Nas redes sociais, o trecho se espalhou rapidamente. Muitos internautas se divertiram com a aparição da gata, que acabou se tornando a protagonista do momento, enquanto outros questionaram a informalidade da cena em meio à cobertura de um tema sensível da política internacional.