Diogo Nogueira reage a post de Paolla Oliveira após troca de comentários

Diogo Nogueira, de 44 anos, chamou atenção dos seguidores ao comentar uma publicação recente de Paolla Oliveira, 43, sua ex-namorada. A interação aconteceu após a atriz compartilhar um carrossel de fotos celebrando a chegada do Ano Novo à beira-mar.

Nos registros, Paolla aparece usando um vestido branco com fendas e escreveu na legenda: “Pronta pra 2026, que seja lindo”. Entre as milhares de reações recebidas, Diogo deixou uma sequência de emojis, incluindo taças brindando, brilhos e mãos em oração, gesto que não passou despercebido pelo público.

A troca aconteceu dias depois de Paolla também comentar uma postagem do cantor. Na ocasião, ela reagiu com emojis de high-five, palmas e taças brindando. O comentário da atriz foi o único ao qual Diogo respondeu entre mais de 1.300 mensagens recebidas no post.

O ex-casal anunciou o término do relacionamento de quase cinco anos no dia 22 de dezembro, por meio das redes sociais. Desde então, Paolla apagou as fotos ao lado de Diogo, mantendo apenas o registro do comunicado sobre o fim da relação. Já o cantor segue com imagens antigas do casal em seu feed, embora não haja publicações recentes juntos.

A movimentação virtual reacendeu a curiosidade dos fãs, que continuam atentos a cada interação entre os dois nas redes sociais.