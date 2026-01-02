Diário do Nordeste
Diogo Nogueira reage a post de Paolla Oliveira após troca de comentários

Ex-casal interagiu nas redes sociais após o fim do relacionamento.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira trocaram comentários após o término do namoro.
Legenda: Diogo Nogueira e Paolla Oliveira trocaram comentários após o término do namoro.
Foto: Reprodução/Instagram.

Diogo Nogueira, de 44 anos, chamou atenção dos seguidores ao comentar uma publicação recente de Paolla Oliveira, 43, sua ex-namorada. A interação aconteceu após a atriz compartilhar um carrossel de fotos celebrando a chegada do Ano Novo à beira-mar.

Nos registros, Paolla aparece usando um vestido branco com fendas e escreveu na legenda: “Pronta pra 2026, que seja lindo”. Entre as milhares de reações recebidas, Diogo deixou uma sequência de emojis, incluindo taças brindando, brilhos e mãos em oração, gesto que não passou despercebido pelo público.

A troca aconteceu dias depois de Paolla também comentar uma postagem do cantor. Na ocasião, ela reagiu com emojis de high-five, palmas e taças brindando. O comentário da atriz foi o único ao qual Diogo respondeu entre mais de 1.300 mensagens recebidas no post.

O ex-casal anunciou o término do relacionamento de quase cinco anos no dia 22 de dezembro, por meio das redes sociais. Desde então, Paolla apagou as fotos ao lado de Diogo, mantendo apenas o registro do comunicado sobre o fim da relação. Já o cantor segue com imagens antigas do casal em seu feed, embora não haja publicações recentes juntos.

A movimentação virtual reacendeu a curiosidade dos fãs, que continuam atentos a cada interação entre os dois nas redes sociais.

Montagem com foto de Bruna segurando a bicicleta.
Zoeira

Bruna Marquezine e Shawn Mendes pedalam com amigos em Alagoas

Casal aproveita dias de descanso ao lado de Sasha Meneghel e João Lucas.

Redação
Há -21 segundos
Andressa Urach voltou a causar polêmica ao dizer que gravou vídeo adulto com o filho mais velho.
Zoeira

Andressa Urach causa polêmica ao anunciar vídeo adulto com o filho

Declaração da influenciadora gerou forte reação e reacendeu debate nas redes.

Redação
Há 1 hora
Imagem da ex-BBB Paulinha Leite, conhecida por já ter ganhado diversos prêmios em loterias.
Zoeira

Ex-BBB Paulinha Leite acerta quina na Mega da Virada

Paulinha é conhecida por prêmios em loterias e tem empresa que intermedia bolões.

Redação
01 de Janeiro de 2026
A jornalista Ana Paula Renault posa para uma foto em um estúdio de televisão, passando as mãos pelos cabelos loiros ondulados enquanto encara a câmera com uma expressão séria. Ela veste uma blusa preta acetinada e um colar dourado, sob a iluminação forte dos refletores que aparecem ao fundo do cenário.
Zoeira

Ana Paula Renault é apontada como confirmada no BBB 26; relembre trajetória

Ex-sister da edição de 2016, a jornalista acumula experiências em realities e na TV.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Ilustração com vários adolescentes e adultos em clima de suspense, em tons de vermelho e preto; ao centro, uma garota estende as mãos como se tivesse poderes, enquanto figuras sombrias e uma criatura ameaçadora surgem ao fundo.
Zoeira

Stranger Things: saiba quem morre e o que acontece no final da saga

Último episódio da série foi lançado nas últimas horas de 2025.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Na imagem, uma colagem composta por três fotos individuais de celebridades brasileiras, organizadas lado a lado. À esquerda, a influenciadora Mileide Mihaile posa para a câmera. Ela tem longos cabelos pretos ondulados e usa um vestido dourado brilhante, todo bordado com paetês, com um decote em
Zoeira

Veja looks, shows e destino dos famosos no Réveillon 2026

Cores, brilhos e leveza foram apostas em lugares como Fernando de Noronha, Rio de Janeiro e Salvador.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Loterias Caixa.
Zoeira

"Vou ter de voltar a trabalhar?": apostadores reagem ao adiamento da Mega da Virada

Após às 23h, houve a informação do adiamento.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Claudia Leitte ajuda em pedido de casamento no Réveillon de Fortaleza; veja vídeo
Zoeira

Claudia Leitte ajuda em pedido de casamento no Réveillon de Fortaleza; veja vídeo

Festa da virada no Aterro da Praia de Iracema conta com nove atrações musicais

Redação
31 de Dezembro de 2025
Montagem com fotos de Sabrina Sato, Vini Jr., Virgínia Fonseca e Mileide Mihaile na virada do ano de 2025 para 2026.
Zoeira

Veja os looks dos famosos para a virada de ano

Celebridades do esporte, da arte e da internet já compartilharam registros das roupas usadas no ano novo.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Público de Fortaleza no reveillon de 2026.
Zoeira

Veja as primeiras imagens no Aterro da Praia de Iracema para o Réveillon 2026

Nove atrações musicais animam o público da Praia de Iracema nesta quarta-feira (31).

Letícia do Vale e Lucas Monteiro
31 de Dezembro de 2025
paolla oliveira repassando coroa para virginia.
Zoeira

Paolla Oliveira pode retornar ao posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2027

Para 2026, o posto está confirmado para Virginia.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Foto que contém a cantora Mart'nália.
Zoeira

Mart'nália perde figurino do show de Réveillon em assalto no Rio de Janeiro

Cantora e motorista foram abordados por criminosos na Zona Sul da cidade.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Três pessoas em pé em um espaço escuro, cercadas por chamas espalhadas pelo chão, com um veículo iluminado ao fundo.
Zoeira

Saiba que horas será lançado o episódio final de Stranger Things

A produção da Netflix faz sucesso há cinco temporadas.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Oscar Maroni
Zoeira

Morre aos 74 anos Oscar Maroni, empresário de casas noturnas de São Paulo

Ele ficou famoso por polêmicas e participações em realities shows.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Cantores anunciaram término amigável no Instagram no último dia 29.
Zoeira

Zé Felipe em reality? Especulações sobre motivo do término com Ana Castela surgem nas redes

Fãs sugerem que fim do relacionamento pode ser indicativo do confinamento do artista; por enquanto, ligação entre o cantor e reality da Globo é apenas boato.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Bruna Marquezine e Shawn Mendes.
Zoeira

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são flagrados se beijando em praia do Nordeste

Internautas celebraram o encontro dos dois.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Zoeira

As melhores simpatias para a virada do ano

Para prosperidade, boas energias e paz, saiba o que fazer para receber bem 2026

A diária da casa alugada por Bruna e Shawn é cerca de R$ 25 mil.
Zoeira

Luxo pé na areia: saiba onde Marquezine e Shawn Mendes vão passar o Réveillon

Atores escolheram mansão exclusiva com diária de R$ 25 mil, em Alagoas, para a virada.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Casa do BBB25.
Zoeira

Pré-confinamento para o BBB 26 começa sábado (3), diz jornalista

Novos participantes serão confinados em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Redação
30 de Dezembro de 2025