CAPTEI: Ideal Clube ajusta o compasso na virada de 2026

O Ideal Clube de Fortaleza afinou os cristais para brindar 2026 com seu Réveillon de tradição e pedigree social.

Na noite do dia 31, de dezembro de 2025, a casa recebeu associados, familiares e convidados para uma virada de calendário marcada por encontros, boas vibrações e clima de confraternização.

Legenda: Reveillon do Ideal Clube Foto: Lenilson Santos

Legenda: Reveillon do Ideal Clube Foto: Lenilson Santos

No palco, a banda Os Transacionais ditou o ritmo alto-astral, somando o bom pagode de Carlinhos Palhano.

Legenda: Os Transacionais Foto: Lenilson Santos

Legenda: Carlinhos Palhano Foto: Lenilson Santos

A estrutura entregou conforto total, com buffet variado e espaço kids, garantindo elegância sem renunciar à leveza.

A presidência do Ideal, à frente Fernando Esteves, ressaltou o espírito do encontro: celebrar, renovar energias e abrir o novo ano com alegria e esperança.

Society em alta, relógios acertados fizeram a contagem regressiva.

Veja nas fotos da movimentação social captadas por Lenilson Santos:

Legenda: Reveillon do Ideal Clube Foto: Lenilson Santos

Legenda: Reveillon do Ideal Clube Foto: Lenilson Santos

Legenda: Reveillon do Ideal Clube Foto: LC Moreira

Legenda: Reveillon do Ideal Clube Foto: Lenilson Santos

Legenda: Reveillon do Ideal Clube Foto: LC Moreira

Legenda: Reveillon do Ideal Clube Foto: Lenilson Santos

Legenda: Reveillon do Ideal Clube Foto: Lenilson Santos

Legenda: Reveillon do Ideal Clube Foto: Lenilson Santos

Legenda: Reveillon do Ideal Clube Foto: Lenilson Santos

Legenda: Reveillon do Ideal Clube Foto: Lenilson Santos

Legenda: Reveillon do Ideal Clube Foto: LC Moreira

Legenda: Reveillon do Ideal Clube Foto: LC Moreira

Legenda: Reveillon do Ideal Clube Foto: Lenilson Santos

Legenda: Reveillon do Ideal Clube Foto: Lenilson Santos

Legenda: Reveillon do Ideal Clube Foto: Lenilson Santos

Legenda: Reveillon do Ideal Clube Foto: Lenilson Santos