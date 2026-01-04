Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Wagner Moura e filme brasileiro disputam Critics Choice hoje

Ator concorre em duas categorias e “O Agente Secreto” busca prêmio internacional.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:00)
Zoeira
Legenda: "O Agente Secreto" concorre em categoria do Critics Choice Awards.
Foto: Reprodução/X.

O Brasil marca presença na 31ª edição do Critics Choice Awards, que acontece neste domingo (4), com destaque para Wagner Moura e o longa “O Agente Secreto”, dirigido por Kléber Mendonça Filho. A premiação é considerada um dos termômetros mais relevantes da temporada que culmina no Oscar.

Wagner Moura está indicado ao prêmio de Melhor Ator por sua atuação em “O Agente Secreto”, produção brasileira que também concorre na categoria de Melhor Filme Internacional. Além disso, o ator aparece novamente entre os nomeados, desta vez como Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme para TV, pelo trabalho em “Ladrões de Drogas”, da Apple TV.

Veja também

teaser image
Zoeira

Wagner Moura divulga 'O Agente Secreto' em papo animado com Kelly Clarkson 

teaser image
Verso

Wagner Moura é um dos favoritos ao Oscar 2026, diz site

teaser image
Verso

Wagner Moura critica pressão para perder sotaque em Hollywood

Na disputa pelo troféu de Melhor Ator, Moura enfrenta nomes de peso de Hollywood, como Leonardo DiCaprio, indicado por “Uma Batalha Após a Outra”, e Timothée Chalamet, que concorre por “Marty Supreme”. A categoria ainda conta com Joel Edgerton, Ethan Hawke e Michael B. Jordan.

Já entre os filmes internacionais, “O Agente Secreto” tem como um de seus principais concorrentes o longa “Foi Apenas um Acidente”, assinado pelo cineasta iraniano Jafar Panahi, que concorre representando a França. Outros títulos de países como Taiwan, Coreia do Sul, Espanha e Argentina também aparecem na lista.

Um ponto favorável ao filme brasileiro é que ele não enfrenta diretamente “Valor Sentimental”, do norueguês Joachim Trier, considerado um forte candidato na temporada, mas que disputa o Critics Choice na categoria principal de Melhor Filme.

No Brasil, a cerimônia do Critics Choice Awards será transmitida ao vivo

Evangeline Lilly se tornou famosa mundialmente ao viver Kate, em
Zoeira

Evangeline Lilly diz ter sequelas no cérebro após acidente

Atriz contou nas redes que exames indicaram prejuízos cognitivos.

Redação
Há 24 minutos
Zoeira

Wagner Moura e filme brasileiro disputam Critics Choice hoje

Ator concorre em duas categorias e “O Agente Secreto” busca prêmio internacional.

Redação
Há 34 minutos
Cariúcha gravou um vídeo chorando para as redes sociais sobre o episódio.
Zoeira

Cariúcha diz ter sido agredida por médico e pede socorro

Apresentadora relatou conflito em Balneário Camboriú e apagou vídeo.

Redação
Há 46 minutos
Colagem com fotos de Isabel Veloso no hospital.
Zoeira

Pai de Isabel Veloso fala sobre internação da filha: 'nem mesmo os médicos têm respostas'

Jovem de 19 anos está hospitalizada há cerca de 30 dias em Curitiba e enfrenta complicações graves após transplante de medula óssea.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Rosalía anda pelo Centro do Rio.
Zoeira

Rosalía passeia pelo Centro do Rio e visita feira de antiguidades; veja fotos

Cantora espanhola está no Brasil desde o último dia 29 e tem circulado por pontos turísticos e culturais da cidade.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Inês Brasil, Dani Calabresa e Narcisa Tamborindeguy na sala da casa do BBB 26.
Zoeira

'Vamos desapegar dos ex', diz Narcisa em nova chamada do BBB; web aponta indireta para Boninho

A 26ª edição do reality show estreia no dia 12 de janeiro.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Mesmo grávida, Lore Improta irá desfilar no Carnaval do Rio pela Viradouro.
Zoeira

Sapucaí 2026 reúne famosas como musas do Grupo Especial

Artistas veteranas e estreantes intensificam treinos para brilhar no Rio.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Esta imagem apresenta um retrato de meio-corpo do renomado humorista brasileiro Renato Aragão, conhecido como Didi. Ele é um homem branco, de idade avançada, com rugas expressivas ao redor dos olhos e da boca, e cabelos curtos e grisalhos. Ele está posicionado de perfil parcial, voltado para a direita, exibindo um sorriso suave que revela os dentes superiores. Veste uma jaqueta branca de estilo esportivo com zíperes e botões, sobreposta a uma camisa social também branca que possui uma pequena estrela escura bordada no peito. O fundo é escuro e levemente desfocado, onde se nota a presença parcial de outra pessoa à direita e uma mão com unhas vermelhas em primeiro plano, sugerindo que ele está em um evento social ou sendo entrevistado.
Zoeira

Renato Aragão é alvo de cobrança de mais de R$ 500 mil por dívida de IPTU

Débitos do artista de 90 anos se referem a mansão no bairro Recreio dos Bandeirantes.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Foto que contém a cantora Rosalía no Brasil.
Zoeira

Fãs de Rosalía invadem perfil de brasileiro, após fotos com a cantora em Ipanema (RJ)

Artista espanhola veio passar a virada do ano no Brasil.

Redação
02 de Janeiro de 2026
sete atores cotados para o oscar 2026, dentre eles wagner moura.
Zoeira

Em busca do Oscar, Wagner Moura é capa de revista ao lado de Adam Sandler e mais atores

O ator brasileiro está em campanha para indicação ao Oscar.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Joe Keery é uma das atrações do Lollapalooza Brasil deste ano.
Zoeira

Música de Joe Keery, o Steve de 'Stranger Things', lidera Spotify global após final da série

O artista se apresenta no Brasil em março deste ano.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Taylor Swift estava entre os convidados do casamento de Este Haim.
Zoeira

Taylor Swift aposta em look dourado no casamento de Este Haim

Cantora prestigiou a amiga em cerimônia de Ano-Novo na Califórnia.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Atriz Isabela Garcia fala em um programa de auditório
Zoeira

Atriz Isabela Garcia está de volta às novelas da Globo após sete anos

A artista integra o elenco de 'Quem Ama Cuida', próxima trama das 21h de Walcyr Carrasco.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Alok com braços levantados, atrás de pick up de som.
Zoeira

Ventania interrompe show de Alok em alto mar

DJ suspendeu apresentação após rajadas fortes atingirem passageiros.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Bianca Andrade posa para foto vestindo cropped com cores e bandeira do Brasil.
Zoeira

Bianca Andrade passa réveillon com filho no Ceará

Influenciadora mudou os planos e escolheu virada tranquila em família.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Foto mostra ator Will Smith de camiseta branca, com jaqueta preta, sorrindo.
Zoeira

Will Smith é acusado de assédio sexual e de demissão injusta por violinista

Músico integrava a banda do ator em turnê internacional.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Montagem com foto de Bruna segurando a bicicleta.
Zoeira

Bruna Marquezine e Shawn Mendes pedalam com amigos em Alagoas

Casal aproveita dias de descanso ao lado de Sasha Meneghel e João Lucas.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira trocaram comentários após o término do namoro.
Zoeira

Diogo Nogueira reage a post de Paolla Oliveira após troca de comentários

Ex-casal interagiu nas redes sociais após o fim do relacionamento.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Andressa Urach voltou a causar polêmica ao dizer que gravou vídeo adulto com o filho mais velho.
Zoeira

Andressa Urach causa polêmica ao anunciar vídeo adulto com o filho

Declaração da influenciadora gerou forte reação e reacendeu debate nas redes.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Imagem da ex-BBB Paulinha Leite, conhecida por já ter ganhado diversos prêmios em loterias.
Zoeira

Ex-BBB Paulinha Leite acerta quina na Mega da Virada

Paulinha é conhecida por prêmios em loterias e tem empresa que intermedia bolões.

Redação
01 de Janeiro de 2026