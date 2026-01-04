Wagner Moura e filme brasileiro disputam Critics Choice hoje

O Brasil marca presença na 31ª edição do Critics Choice Awards, que acontece neste domingo (4), com destaque para Wagner Moura e o longa “O Agente Secreto”, dirigido por Kléber Mendonça Filho. A premiação é considerada um dos termômetros mais relevantes da temporada que culmina no Oscar.

Wagner Moura está indicado ao prêmio de Melhor Ator por sua atuação em “O Agente Secreto”, produção brasileira que também concorre na categoria de Melhor Filme Internacional. Além disso, o ator aparece novamente entre os nomeados, desta vez como Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme para TV, pelo trabalho em “Ladrões de Drogas”, da Apple TV.

Na disputa pelo troféu de Melhor Ator, Moura enfrenta nomes de peso de Hollywood, como Leonardo DiCaprio, indicado por “Uma Batalha Após a Outra”, e Timothée Chalamet, que concorre por “Marty Supreme”. A categoria ainda conta com Joel Edgerton, Ethan Hawke e Michael B. Jordan.

Já entre os filmes internacionais, “O Agente Secreto” tem como um de seus principais concorrentes o longa “Foi Apenas um Acidente”, assinado pelo cineasta iraniano Jafar Panahi, que concorre representando a França. Outros títulos de países como Taiwan, Coreia do Sul, Espanha e Argentina também aparecem na lista.

Um ponto favorável ao filme brasileiro é que ele não enfrenta diretamente “Valor Sentimental”, do norueguês Joachim Trier, considerado um forte candidato na temporada, mas que disputa o Critics Choice na categoria principal de Melhor Filme.

No Brasil, a cerimônia do Critics Choice Awards será transmitida ao vivo.