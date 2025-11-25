Wagner Moura divulga 'O Agente Secreto' em papo animado com Kelly Clarkson 

O ator brasileiro Wagner Moura esteve no programa de Kelly Clarkson nesta terça-feira (24) para promover “O agente secreto”, longa escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2026.

Logo no início do bate-papo, a apresentadora destacou que este é o primeiro filme do ator em português em mais de uma década. Ele reagiu com entusiasmo: "Isso é insano. É algo tão libertador. Eu não sei por que esperei todos esses anos".

O clima descontraído cresceu quando Kelly descobriu que Wagner tem uma banda chamada “Sua Mãe”. O grupo foi criado pelo brasileiro e amigos quando eles tinham 15 anos. Ao explicar o estilo musical da banda, o ator ainda mencionou Roberto Carlos e perguntou se ela conhecia o cantor.

Diante da negativa, ele afirmou: "Ele é muito importante na América do Sul, um grande artista". Kelly se animou com a descoberta: "Eu amo conhecer novas músicas!"

A conversa avançou para o samba, e a apresentadora disse que adoraria dançar. Com a banda do programa tocando, os dois arriscaram passos no palco, arrancando elogios dela para o gingado do ator: "Eu não consigo parecer sexy desse jeito".

Kelly também brincou sobre a entrevista de 2024, quando Wagner divulgava "Guerra Civil": "Da última vez, falamos sobre música, mas eu não sabia que você tem uma banda! Estou ofendida por não termos falado disso antes".