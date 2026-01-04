Repórter se desculpa após cuspir em Ivete Sangalo

O repórter Lucas Almeida, da TV Bahia, usou as redes sociais para pedir desculpas publicamente depois de cuspir acidentalmente Ivete Sangalo durante uma entrevista ao vivo na virada do ano.

O momento aconteceu nos instantes finais de 2025, durante a cobertura do Festival da Virada, e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Em um vídeo publicado posteriormente, o jornalista classificou o pronunciamento como uma “carta aberta” à cantora e contou que só conseguiu assistir às imagens algum tempo depois, devido ao constrangimento.

“Esse vídeo é um pronunciamento, na verdade é uma carta aberta para Ivete Sangalo. Não tinha visto o vídeo ainda, tamanho constrangimento, mas irei assistir agora junto com vocês”, declarou.

Lucas explicou que a entrevista ocorreu em meio a um cenário improvisado e bastante tumultuado nos bastidores do evento.

“Eu estava ali só para narrar o que estava acontecendo. Tinha um emaranhado de cabos, produtor, diretora no ponto, muita gente e um monte de fãs. Quem conhece Ivete chegando sabe como é”, relatou.

Segundo ele, outros fatores contribuíram para o acidente, como a falta de hidratação ao longo da cobertura. “Eu estava com a garganta seca, muita correria. Acho que a minha boca produziu uma saliva a mais do que deveria”, contou.

O repórter também explicou que precisou elevar o tom de voz porque a cantora usava um fone grande. “Eu pensei, vou ter que falar mais alto para ela conseguir me entender".

Ao relembrar o momento exato, Lucas demonstrou ainda mais embaraço. “Uma salivinha que voou. Meu Deus do céu. Desculpa, mulher, desculpa”, disse, ao reproduzir a cena.

No pedido direto à artista, ele reforçou o arrependimento. “Essa carta aberta aqui é para lhe pedir perdão. Me perdoe. Eu juro que na próxima eu vou me hidratar antes”, afirmou. Em tom descontraído, completou: “Vou levar um guarda-chuva, porque aí se sair alguma salivazinha não vai atrapalhar".

Tentando amenizar a situação, o jornalista ainda brincou com o ocorrido. “Aquilo ali foi só um demaquilante, um fixador da sua maquiagem, Vete. Me perdoe, Vete”, disse.

Ao encerrar o vídeo, Lucas destacou os imprevistos comuns em transmissões ao vivo. “Ao vivo é isso, acontece. A gente está exposto, é nervosismo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo”, afirmou, antes de desejar feliz ano novo e fazer um último apelo: “Espero que Veveta veja esse vídeo e me perdoe".

Ivete Sangalo, conhecida pela postura leve e bem-humorada com a imprensa, reagiu com naturalidade no momento da entrevista. Até o momento, a cantora não se manifestou publicamente sobre o pedido de desculpas.