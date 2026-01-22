Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Maria Rita anuncia turnê 'Redescobrir 2' em homenagem à Elis Regina

A novo projeto já tem presença confirmada do filho da cantora, Antonio Baldini.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
foto de divulgação da cantora Maria Rita.
Legenda: Os ensaios da nova turnê já começaram com direito a spoiler da setlist.
Foto: Renato Nascimento/Divulgação.

Após um longo período afastada das redes sociais, a cantora Maria Rita presenteou os fãs com um anúncio de retorno aos palcos. Por meio de uma publicação na noite desta quinta-feira (22) no Instagram, a artista confirmou a turnê de 'Redescobrir 2', trabalho em que homenageia e celebra a vida e obra da mãe, Elis Regina.

A nova era já tem data marcada para começar: 13 de março de 2026. No vídeo de anúncio, um caixote de produtos musicais aparece com o nome da artista gravado. Logo depois, um recorte das mãos de Maria Rita escrevendo "Redescobrir 2" em uma folha de papel dá o toque final da divulgação.

Os ensaios já começaram com direito a spoiler da setlist com o sucesso "Ladeira da Preguiça". A partitura da canção escapou em um dos stories publicados no perfil da cantora e não passou despercebido dos olhares atentos dos fãs.

A nova turnê já tem presença especial confirmada do filho da cantora, Antonio Baldini, pela primeira vez se apresentando como músico.

Assista ao vídeo

Repercussão

Nos comentários da publicação, fãs não esconderam a emoção com a notícia do retorno de Maria Rita aos palcos. "Meu Deus!!! É sério isso? Tô emocionado.... viva MPB! Viva Elis! VIVA Maria!", escreveu um dos internautas.

"Por favor, faça com convidados da geração da Elis que ainda estão vivos, principalmente os compositores que ela gravou como Gil, Chico, Caetano", sugeriu uma fã.

"Assistia o show redescobrir no Rio em baixo de uma chuva colossal, Maria esteve presente todo tempo cantando e encantando mesmo no temporal… tenho até hoje lembranças do show… que venha lindo como o primeiro, cheio de canções emblemáticas e cheinhas de significado que só Elis podia traduzir na voz e na interpretação. Sucesso", relatou outro usuário do Instagram.

Veja também

teaser image
Verso

Netos de Elis Regina publicam vídeo caseiro cantando música da avó

teaser image
É Hit

'Ivete Clareou' soma releituras de canções clássicas e faixas inéditas com feats no Rio de Janeiro

Turnê Redescobrir

A turnê de estreia de 'Redescobrir' foi lançada em 2012, a partir do projeto Viva Elis. Maria Rita se apresentou em cinco capitais brasileiras com um repertório que homenageia Elis Regina.

O público abraçou o projeto, que rendeu frutos para a cantora, com show e disco novos. O volume 2 da turnê 'Redescobrir' é vista pelos fãs como um dos capítulos mais simbólicos da trajetória artística de Maria Rita.

Assuntos Relacionados
Print do trailer de O Agente Secreto.
Verso

‘Me sinto premiado’, vibra cearense Robério Diógenes com sucesso de 'O Agente Secreto'

Ator celebrou as quatro indicações do longa brasileiro ao Oscar 2026.

Ana Beatriz Caldas e Lucas Monteiro
Há 25 minutos
foto de divulgação da cantora Maria Rita.
Verso

Maria Rita anuncia turnê 'Redescobrir 2' em homenagem à Elis Regina

A novo projeto já tem presença confirmada do filho da cantora, Antonio Baldini.

Redação
Há 1 hora
Reconhecimento histórico do Brasil no Oscar reflete conquistas prévias e orgulho nacional
João Gabriel Tréz

Reconhecimento histórico do Brasil no Oscar reflete conquistas prévias e orgulho nacional

Com indicações para o filme pernambucano “O Agente Secreto” e para o paulista Adolpho Veloso, cultura segue movendo brasileiros.

João Gabriel Tréz
Há 2 horas
Quem pode ameaçar o
Mylena Gadelha

Quem pode ameaçar o "sonho" de O Agente Secreto vencedor no Oscar 2026?

Indicados ao prêmio deste ano foram anunciados e a corrida pela estatueta promete ser intensa.

Mylena Gadelha
22 de Janeiro de 2026
Memes em apoio ao filme enchem as páginas das redes sociais nesta quinta-feira (22).
Verso

Memes tomam conta da web após indicações de ‘O Agente Secreto’ ao Oscar; veja

Felicitações aos atores e apoio ao cinema brasileiro, como de costume, se transformaram em memes.

Redação
22 de Janeiro de 2026
'Fiquei bem nervoso', diz Kleber Mendonça sobre indicações ao Oscar 2026
Verso

'Fiquei bem nervoso', diz Kleber Mendonça sobre indicações ao Oscar 2026

Diretor disse que acompanhou com amigos a transmissão dos indicados.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Foliões pulando carnaval.
Verso

Veja programação do fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza

Do reggae ao axé, folia ocupa ruas e espaços privados da Capital.

Nathália Paula Braga*
22 de Janeiro de 2026
Veja onde assistir 'O Agente Secreto', indicado ao Oscar 2026, nos cinemas em Fortaleza
Verso

Veja onde assistir 'O Agente Secreto', indicado ao Oscar 2026, nos cinemas em Fortaleza

O longa premiado já ultrapassou a marca de 1,5 milhão de espectadores.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Cena de
Verso

'Pecadores' desbanca 'Titanic' e se torna filme com mais indicações ao Oscar

Longa é dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan.

Paulo Roberto Maciel*
22 de Janeiro de 2026
Na trama, Geane vive Elisângela (à direita na foto), responsável por bons momentos de humor no filme.
Verso

Atriz cearense de ‘O Agente Secreto’ celebra indicação ao Oscar: ‘Dia especial para nós’

Geane Albuquerque, que brilhou como a personagem Elisângela, destacou momento positivo para o cinema brasileiro e se emocionou ao falar sobre a trajetória do filme.

Ana Beatriz Caldas
22 de Janeiro de 2026
Na imagem, do lado esquerdo, ma fotografia em preto e branco de Leonardo Villar no filme O Pagador de Promessas (1962). Ele aparece de perfil, com expressão de sofrimento e suor no rosto, carregando uma pesada cruz de madeira. Este foi o primeiro filme brasileiro a ser indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro; no centro, ma imagem colorida de Fernanda Montenegro no filme Central do Brasil (1998). Ela está de óculos, olhando para baixo com uma expressão melancólica e terna. Pela sua atuação como Dora, ela se tornou a primeira brasileira (e única até hoje) indicada ao Oscar de Melhor Atriz; no lado direito, uma imagem colorida de Fernanda Torres no filme Ainda Estou Aqui (2024). Ela está dentro de um carro, olhando fixamente pela janela com um olhar profundo e resiliente. O filme gerou grande aclamação internacional e forte campanha para as premiações da Academia.
Verso

Com ‘O Agente Secreto’, Brasil tem 6ª indicação a Oscar de Melhor Filme Internacional; relembre

Primeira indicação brasileira na categoria ocorreu em 1963.

Diego Barbosa
22 de Janeiro de 2026
Cena do filme Sonhos de Trem.
Verso

Sonhos de Trem: conheça filme que rendeu indicação ao Oscar para brasileiro

Adolpho Veloso foi indicado na categoria "Melhor Fotografia".

Renato Bezerra
22 de Janeiro de 2026
Wagner Moura e Alice Carvalho em cena de O Agente Secreto.
Verso

Diretor e atriz de 'O Agente Secreto' reagem às indicações ao Oscar: 'Só tenho 6 anos'

Kleber Mendonça Filho e Alice Carvalho celebraram com bom humor anúncio dos indicados.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Homem branco de cabelo raspado e barba e bigode castanhos. Ele usa uma blusa de botão laranja e calça preta, e está sentado na frente de um fundo marrom.
Verso

Conheça Gabriel Domingues, indicado ao Oscar de 'Melhor Direção de Elenco'

A categoria é uma das cinco com brasileiros concorrendo à estatueta.

Milenna Murta*
22 de Janeiro de 2026
Cena de um jantar com várias pessoas sorrindo e conversando em um ambiente aconchegante, celebrando momentos especiais com amigos, com bebidas e comida na mesa.
Verso

'Wagner Moura tem o molho', diz Lula em postagem sobre indicados ao Oscar 2026

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, foi indicado em quatro categorias nesta quinta-feira (22)

Paulo Roberto Maciel*
22 de Janeiro de 2026
Na imagem, plano médio cinematográfico capturado de dentro de um veículo durante a noite. Em primeiro plano, à direita, está um homem (o ator Wagner Moura) com barba curta e escura, vestindo uma camiseta vermelha. Ele olha para a frente com um sorriso contido e olhos brilhantes, sugerindo um momento de quietude ou reflexão. Atrás dele, ligeiramente fora de foco no lado esquerdo da imagem, um menino observa atentamente a parte de trás da cabeça do homem ou o caminho à frente. A iluminação é quente e suave, vinda das luzes da cidade que criam um efeito de bokeh (pontos de luz desfocados) através das janelas do carro, conferindo à cena uma atmosfera nostálgica e íntima.
Verso

Brasil tem primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator com Wagner Moura

Anúncio foi realizado nesta quinta-feira (22). Longa está indicado em quatro categorias.

Diego Barbosa
22 de Janeiro de 2026
Wagner Moura em
Verso

Brasil soma cinco indicações ao Oscar 2026, um recorde para o País

O Agente Secreto recebeu quatro indicações. O anúncio dos indicados ocorreu na manhã desta quinta-feira (22).

Renato Bezerra
22 de Janeiro de 2026
Imagem mostra Wagner Moura em cena do filme O Agente Secreto, filme indicado a quatro categoria do Oscar.
Verso

O Agente Secreto recebe quatro indicações ao Oscar

Produção empatou com o recorde de indicações de "Cidade de Deus", em 2004.

Carol Melo
22 de Janeiro de 2026
Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho em gravações de 'O Agente Secreto'
Verso

O Agente Secreto é indicado a Oscar de Melhor Direção de Elenco

Categoria estreia nesta edição da premiação do cinema.

João Lima Neto
22 de Janeiro de 2026
O diretor de fotografia Adolpho Veloso posa para um retrato em plano médio, vestindo um paletó cinza texturizado sobre uma camisa branca social. Ele apresenta uma expressão serena e barba por fazer, posicionado contra um fundo branco iluminado com logotipos de eventos cinematográficos.
Verso

Brasileiro indicado ao Oscar fez clipes de Pabllo Vittar e BK'

Adolpho Veloso recebeu indicação no prêmio pelo trabalho no drama "Sonhos de Trem".

João Gabriel Tréz
22 de Janeiro de 2026