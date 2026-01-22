Maria Rita anuncia turnê 'Redescobrir 2' em homenagem à Elis Regina

Após um longo período afastada das redes sociais, a cantora Maria Rita presenteou os fãs com um anúncio de retorno aos palcos. Por meio de uma publicação na noite desta quinta-feira (22) no Instagram, a artista confirmou a turnê de 'Redescobrir 2', trabalho em que homenageia e celebra a vida e obra da mãe, Elis Regina.

A nova era já tem data marcada para começar: 13 de março de 2026. No vídeo de anúncio, um caixote de produtos musicais aparece com o nome da artista gravado. Logo depois, um recorte das mãos de Maria Rita escrevendo "Redescobrir 2" em uma folha de papel dá o toque final da divulgação.

Os ensaios já começaram com direito a spoiler da setlist com o sucesso "Ladeira da Preguiça". A partitura da canção escapou em um dos stories publicados no perfil da cantora e não passou despercebido dos olhares atentos dos fãs.

A nova turnê já tem presença especial confirmada do filho da cantora, Antonio Baldini, pela primeira vez se apresentando como músico.

Nos comentários da publicação, fãs não esconderam a emoção com a notícia do retorno de Maria Rita aos palcos. "Meu Deus!!! É sério isso? Tô emocionado.... viva MPB! Viva Elis! VIVA Maria!", escreveu um dos internautas.

"Por favor, faça com convidados da geração da Elis que ainda estão vivos, principalmente os compositores que ela gravou como Gil, Chico, Caetano", sugeriu uma fã.

"Assistia o show redescobrir no Rio em baixo de uma chuva colossal, Maria esteve presente todo tempo cantando e encantando mesmo no temporal… tenho até hoje lembranças do show… que venha lindo como o primeiro, cheio de canções emblemáticas e cheinhas de significado que só Elis podia traduzir na voz e na interpretação. Sucesso", relatou outro usuário do Instagram.

Turnê Redescobrir

A turnê de estreia de 'Redescobrir' foi lançada em 2012, a partir do projeto Viva Elis. Maria Rita se apresentou em cinco capitais brasileiras com um repertório que homenageia Elis Regina.

O público abraçou o projeto, que rendeu frutos para a cantora, com show e disco novos. O volume 2 da turnê 'Redescobrir' é vista pelos fãs como um dos capítulos mais simbólicos da trajetória artística de Maria Rita.