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Cineteatro São Luiz exibe filmes infantis em programação gratuita de férias

Live-action de “Como Treinar o Seu Dragão” e animação “Os Caras Malvados 2” voltam para a telona em julho.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Cena do filme
Legenda: A entrada acontece por ordem de chegada, mediante apresentação de documento oficial com foto.
Foto: Divulgação.

Cineteatro São Luiz realiza, de 8 a 17 de julho, mais uma edição do Férias no São Luiz, programação de cinema voltada para toda a família, com sessões gratuitas na Sala Luiz Severiano Ribeiro

No primeiro dia de programação, em 8 de julho, serão exibidas duas sessões do filme "Como Treinar o Seu Dragão", às 10h e às 16h15, e uma exibição de "Os Caras Malvados 2", às 14h. Ao longo das semanas seguintes, os filmes seguem em cartaz em diferentes horários.

A entrada acontece por ordem de chegada, mediante apresentação de documento oficial com foto.

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Sobre os filmes

Dirigido por Dean DeBlois, "Como Treinar o Seu Dragão" acompanha a amizade entre Soluço, um jovem viking inventivo, e Banguela, um dragão Fúria da Noite. Quando uma ameaça coloca em risco vikings e dragões da ilha de Berk, a parceria entre os dois se torna essencial para construir um novo futuro entre as espécies. A classificação indicativa é 10 anos. 

Já "Os Caras Malvados 2", dirigido por Pierre Perifel e JP Sans, acompanha um grupo de antigos vilões que tenta conquistar confiança e aceitação após escolher uma nova vida. A aventura começa quando eles são surpreendidos por um grupo de criminosas e precisam encarar "um último trabalho". O filme é livre para todas as idades.

Veja a programação completa:

08/07 (quarta-feira)

  • 10h - Sala Luiz Severiano Ribeiro | Como Treinar o Seu Dragão
  • 14h - Sala Luiz Severiano Ribeiro | Os Caras Malvados 2
  • 16h15 - Sala Luiz Severiano Ribeiro | Como Treinar o Seu Dragão

09/07 (quinta-feira)

  • 10h - Sala Luiz Severiano Ribeiro | Como Treinar o Seu Dragão

10/07 (sexta-feira)

  • 10h - Sala Luiz Severiano Ribeiro | Os Caras Malvados 2
  • 14 h - Sala Sala Luiz Severiano Ribeiro | Como Treinar o Seu Dragão

11/07 (sábado)

  • 10h - Sala Sala Luiz Severiano Ribeiro | Como Treinar o Seu Dragão
  • 14h - Sala Luiz Severiano Ribeiro | Os Caras Malvados 2

12/07 (domingo)

  • 10h - Sala Sala Luiz Severiano Ribeiro | Como Treinar o Seu Dragão

14/07 (terça-feira)

  • 10h - Sala Luiz Severiano Ribeiro | Os Caras Malvados 2

15/07 (quarta-feira)

  • 10h  - Sala Sala Luiz Severiano Ribeiro | Como Treinar o Seu Dragão

16/07 (quinta-feira)

  • 10h - Sala Luiz Severiano Ribeiro | Os Caras Malvados 2

17/07 (sexta-feira)

  • 10h - Sala Sala Luiz Severiano Ribeiro | Como Treinar o Seu Dragão

 

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