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SPS abre 610 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional; veja detalhes

Qualificações são ofertadas em Fortaleza e Barbalha.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
18 de Junho de 2026 - 08:03
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Legenda: As aulas têm início entre os meses de junho e setembro.
Foto: Divulgação SPS.

A Secretaria da Proteção Social (SPS), do governo do Estado, está com inscrições abertas para 610 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional nas áreas de tecnologia, beleza, moda, manutenção, informática, marketing digital e empreendedorismo.

Do total, 330 vagas são ofertadas nos Complexos Mais Infância e outras 280 nos Espaços Sociais, com unidades situadas em Fortaleza e no município de Barbalha, na região do Cariri. 

Entre as formações ofertadas estão cursos como corte e costura, cabeleireiro unissex, manicure e pedicure, maquiador, designer de sobrancelhas e depilação, além de capacitações voltadas para àreas em expansão, como inteligência artificial, marketing digital, mídias digitais, robótica kids e planilhas digitais avançadas.

A programação também contempla cursos técnicos e de manutenção, como conserto e manutenção de motos e conserto de máquina de lavar, ampliando as possibilidades de inserção profissional em diferentes segmentos da economia. As aulas têm início entre os meses de junho e setembro

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Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas diretamente nos equipamentos onde os cursos serão ofertados. Os interessados podem procurar a unidade mais próxima para obter mais informações.

Veja a programação completa

Complexo Mais Infância João XXIII

Curso: Design de sobrancelhas

  • Turno: Manhã
  • Vagas ofertadas: 20
  • Início do curso: 10/08/2026

Curso: Corte e costura

  • Turno: Tarde
  • Vagas ofertadas: 20
  • Início do curso: 03/08/2026

Curso: Curso de IA

  • Turno: Noite
  • Vagas ofertadas: 30
  • Início do curso: 10/08/2026

Curso: Robótica Kids

  • Turno: Manhã
  • Vagas ofertadas: 20
  • Início do curso: 10/08/2026

Complexo Mais Infância Cristo Redentor

Curso: Informática intermediária

  • Turno: Noite
  • Vagas ofertadas: 30
  • Início do curso: 13/07/2026

Curso: Manicure e Pedicure

  • Turno: Tarde
  • Vagas ofertadas: 20
  • Início do curso: 03/08/2026

Curso: Designer de sobrancelhas

  • Turno: Noite
  • Vagas ofertadas: 20
  • Início do curso: 10/08/2026

Curso: Maquiador

  • Turno: Tarde
  • Vagas ofertadas: 20
  • Início do curso: 14/09/2026

Complexo Mais Infância Curió

Curso: Corte e costura

  • Turno: Tarde
  • Vagas ofertadas: 20
  • Início do curso: 29/06/2026

Curso: Cabeleireiro Unissex

  • Turno: Tarde
  • Vagas ofertadas: 20
  • Início do curso: 06/07/2026

Curso: Informática básica

  • Turno: Noite
  • Vagas ofertadas: 30
  • Início do curso: 06/07/2026

Complexo Mais Infância Barbalha

Curso: Corte e costura

  • Turno: Manhã
  • Vagas ofertadas: 20
  • Início do curso: 13/07/2026

Curso: Depilação

  • Turno: Tarde
  • Vagas ofertadas: 20
  • Início do curso: 13/07/2026

Curso: Conserto e manutenção de motos

  • Turno: Noite
  • Vagas ofertadas: 20
  • Início do curso: 13/07/2026

Curso: Maquiador

  • Turno: Manhã
  • Vagas ofertadas: 20
  • Início do curso: 18/08/2026

Espaço Social Quintino Cunha

Curso: Marketing Digital

  • Turno: Tarde e Noite (13h às 17h/ 18h às 22h)
  • Vagas ofertadas: 30
  • Início do curso: 22/06/2026

Curso: Limpeza de Pele

  • Turno: Noite (18h às 21h)
  • Vagas ofertadas: 30
  • Início do curso: 06/07/2026

Curso: Libras avançado

  • Turno: Tarde e Noite (13h às 17h/ 18h às 22h)
  • Vagas ofertadas: 30
  • Início do curso: 13/07/2026

Curso: Curso de IA (GPT, SEAART.AI)

  • Turno: Tarde e Noite (13h às 17h/ 18h às 22h)
  • Vagas ofertadas: 30
  • Início do curso: 20/07/2026

Espaço Social Dias Macedo

Curso: Barbeiro + Free Stylle

  • Turno: Tarde
  • Vagas ofertadas: 20
  • Início do curso: 06/07/2026

Curso: Depilação

  • Turno: Noite
  • Vagas ofertadas: 20
  • Início do curso: 06/07/2026

Curso: Mídias Digital

  • Turno: Tarde/Noite
  • Vagas ofertadas: 30
  • Início do curso: 22/06/2026

Curso: Planilhas Digitais Avançadas

  • Turno: Tarde/Noite
  • Vagas ofertadas: 30
  • Início do curso: 21/07/2026

Espaço Social Barra do Ceará

Curso: Limpeza de Pele

  • Turno: Manhã
  • Vagas ofertadas: 20
  • Início do curso: 22/06/2026

Curso: Conserto Máquina de Lavar

  • Turno: Manhã
  • Vagas ofertadas: 20
  • Início do curso: 03/08/2026

Curso: Barbeiro + Freestylle

  • Turno: Tarde
  • Vagas ofertadas: 20
  • Início do curso: 03/08/2026
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