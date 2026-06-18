SPS abre 610 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional; veja detalhes

A Secretaria da Proteção Social (SPS), do governo do Estado, está com inscrições abertas para 610 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional nas áreas de tecnologia, beleza, moda, manutenção, informática, marketing digital e empreendedorismo.

Do total, 330 vagas são ofertadas nos Complexos Mais Infância e outras 280 nos Espaços Sociais, com unidades situadas em Fortaleza e no município de Barbalha, na região do Cariri.

Entre as formações ofertadas estão cursos como corte e costura, cabeleireiro unissex, manicure e pedicure, maquiador, designer de sobrancelhas e depilação, além de capacitações voltadas para àreas em expansão, como inteligência artificial, marketing digital, mídias digitais, robótica kids e planilhas digitais avançadas.

A programação também contempla cursos técnicos e de manutenção, como conserto e manutenção de motos e conserto de máquina de lavar, ampliando as possibilidades de inserção profissional em diferentes segmentos da economia. As aulas têm início entre os meses de junho e setembro.

Veja também Papo Carreira Pagamento da taxa de inscrição do Enem 2026 é prorrogado; veja nova data Papo Carreira Governador anuncia projeto de lei para criação de 51 novos cargos no Metrofor

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas diretamente nos equipamentos onde os cursos serão ofertados. Os interessados podem procurar a unidade mais próxima para obter mais informações.

Veja a programação completa

Complexo Mais Infância João XXIII

Curso: Design de sobrancelhas

Turno: Manhã

Vagas ofertadas: 20

Início do curso: 10/08/2026

Curso: Corte e costura

Turno: Tarde

Vagas ofertadas: 20

Início do curso: 03/08/2026

Curso: Curso de IA

Turno: Noite

Vagas ofertadas: 30

Início do curso: 10/08/2026

Curso: Robótica Kids

Turno: Manhã

Vagas ofertadas: 20

Início do curso: 10/08/2026

Complexo Mais Infância Cristo Redentor

Curso: Informática intermediária

Turno: Noite

Vagas ofertadas: 30

Início do curso: 13/07/2026

Curso: Manicure e Pedicure

Turno: Tarde

Vagas ofertadas: 20

Início do curso: 03/08/2026

Curso: Designer de sobrancelhas

Turno: Noite

Vagas ofertadas: 20

Início do curso: 10/08/2026

Curso: Maquiador

Turno: Tarde

Vagas ofertadas: 20

Início do curso: 14/09/2026

Complexo Mais Infância Curió

Curso: Corte e costura

Turno: Tarde

Vagas ofertadas: 20

Início do curso: 29/06/2026

Curso: Cabeleireiro Unissex

Turno: Tarde

Vagas ofertadas: 20

Início do curso: 06/07/2026

Curso: Informática básica

Turno: Noite

Vagas ofertadas: 30

Início do curso: 06/07/2026

Complexo Mais Infância Barbalha

Curso: Corte e costura

Turno: Manhã

Vagas ofertadas: 20

Início do curso: 13/07/2026

Curso: Depilação

Turno: Tarde

Vagas ofertadas: 20

Início do curso: 13/07/2026

Curso: Conserto e manutenção de motos

Turno: Noite

Vagas ofertadas: 20

Início do curso: 13/07/2026

Curso: Maquiador

Turno: Manhã

Vagas ofertadas: 20

Início do curso: 18/08/2026

Espaço Social Quintino Cunha

Curso: Marketing Digital

Turno: Tarde e Noite (13h às 17h/ 18h às 22h)

Vagas ofertadas: 30

Início do curso: 22/06/2026

Curso: Limpeza de Pele

Turno: Noite (18h às 21h)

Vagas ofertadas: 30

Início do curso: 06/07/2026

Curso: Libras avançado

Turno: Tarde e Noite (13h às 17h/ 18h às 22h)

Vagas ofertadas: 30

Início do curso: 13/07/2026

Curso: Curso de IA (GPT, SEAART.AI)

Turno: Tarde e Noite (13h às 17h/ 18h às 22h)

Vagas ofertadas: 30

Início do curso: 20/07/2026

Espaço Social Dias Macedo

Curso: Barbeiro + Free Stylle

Turno: Tarde

Vagas ofertadas: 20

Início do curso: 06/07/2026

Curso: Depilação

Turno: Noite

Vagas ofertadas: 20

Início do curso: 06/07/2026

Curso: Mídias Digital

Turno: Tarde/Noite

Vagas ofertadas: 30

Início do curso: 22/06/2026

Curso: Planilhas Digitais Avançadas

Turno: Tarde/Noite

Vagas ofertadas: 30

Início do curso: 21/07/2026

Espaço Social Barra do Ceará

Curso: Limpeza de Pele

Turno: Manhã

Vagas ofertadas: 20

Início do curso: 22/06/2026

Curso: Conserto Máquina de Lavar

Turno: Manhã

Vagas ofertadas: 20

Início do curso: 03/08/2026

Curso: Barbeiro + Freestylle