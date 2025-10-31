Diário do Nordeste
Foto que contém Estação Crato e trem do VLT do Cariri.

Negócios

Ceará pode se tornar o 1º estado do Brasil com dois sistemas de trens de passageiros; veja cidades

Governo Federal avalia novo projeto no Cariri

Luciano Rodrigues 24 de Outubro de 2025
Esferas coloridas de loteria com números, dentro de um globo transparente de sorteio.

PontoPoder

'Bet municipal': ao menos 12 prefeituras do Ceará criam loterias próprias em meio à incerteza no STF

O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais

Ingrid Campos 08 de Setembro de 2025
Imagem aérea de uma cidade pequena rodeada por áreas verdes e campos, com ruas principais alinhadas e casas de telhados avermelhados. À esquerda, há um lago ou açude cercado por vegetação. Ao fundo, observa-se uma serra extensa no horizonte, sob um céu azul com algumas nuvens espalhadas.

PontoPoder

Disputa de limite territorial entre Ceará e Pernambuco terá força-tarefa de Assembleias Legislativas

A área de divisa entre os dois entes federados, que abrange trechos de 12 municípios, será alvo de estudo de campo promovido pela Celditec a partir da próxima semana

Ingrid Campos 15 de Agosto de 2025
TRE-CE

PontoPoder

Com 9 prefeitos na mira, TRE-CE adia julgamentos envolvendo gestores municipais; saiba quais

Sessão desta terça (5) tinha uma pauta cheia, com 25 processos sob análise; contudo, maioria acabou sem definição

Luana Barros 05 de Agosto de 2025
Na imagem, perseguição registrada no município de Barbalha de um homem conduzindo um ciclomotor de forma ilegal

Segurança

Homem em bicicleta motorizada foge de perseguição em Barbalha na contramão e vídeo viraliza; veja

Caso aconteceu na tarde do último sábado (21); em nota, Demutran diz que condutor ainda tentou agredir um dos agentes de trânsito

Redação 22 de Junho de 2025
Montagem de fotos mostra Phellipe Adler sendo resgatado por familiares em região de mata

Segurança

Homem que desapareceu em Barbalha após tomar ayahuasca é encontrado 'debilitado', mas consciente

Phellipe Adler correu para uma região de mata densa após beber chá de ayahuasca em um ritual de consagração de "medicinas da floresta"

Luana Severo 17 de Junho de 2025
Montagem de fotos mostra Phellipe Adler, o homem que desapareceu na mata em Barbalha. Ele tem cerca de 30 anos, é magro, tem cabelo cacheado, barba espessa e olhos claros

Segurança

Homem desaparece na mata em Barbalha após tomar ayahuasca em ritual com 'medicinas da floresta'

Depois de ingerir a bebida, Phellipe Adler, 31, apresentou comportamento "atípico" e "forte desejo de deixar o local", adentrando uma região de mata densa repentinamente

Luana Severo 17 de Junho de 2025
No dia 1º de junho, a cidade inteira acompanha o carregamento do Pau da Bandeira

Verso

Como a Festa do Pau da Bandeira transforma Barbalha em destino turístico nacional

Ana Beatriz Caldas 13 de Junho de 2025
Imagem de dois agentes policiais, um da Polícia Civil e outro da Polícia Rodoviária Federal, com diversos celulares recuperados

Segurança

Polícia recupera 85 celulares furtados durante festejos em Barbalha; trio suspeito é preso

A prisão ocorreu em Icó, após carro com os suspeitos ser parado por policiais

Redação 02 de Junho de 2025
Roberto Cláudio participa da Festa do Pau da Bandeira em Barbalha (CE)

PontoPoder

Com aliados da oposição em Barbalha, Roberto Cláudio prega união após saída do PDT: ‘Palanque único’

Ex-prefeito de Fortaleza anunciou desfiliação à sigla na última quinta(29) e deve divulgar destino partidário nos “próximos dias”

Ana Beatriz Caldas e Marcos Moreira 01 de Junho de 2025
