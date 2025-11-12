Diário do Nordeste
Homem que fabricava armas para faccionados é preso em Barbalha

"Zé das Armas" também realizava a manutenção dos dispositivos artesanais.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Segurança

Um homem suspeito de atuar como armeiro para faccionados foi preso em flagrante nessa terça-feira (11), em Barbalha, município da região do Cariri cearense. 

Conhecido como "Zé das Armas", o indivíduo confessou fabricar e realizar a manutenção de armas de fogo artesanais para membros de organização criminosa. 

Após denúncia, ele foi capturado por agentes da Força Tática da Polícia Militar em uma residência usada como fábrica de equipamentos bélicos, localizada no bairro Bela Vista. 

imagem mostra equipamentos usados para fabricação de armas artesanais apreendidos com homem preso em Barbalha suspeito de fabricar armas para faccionados.
Legenda: Equipamentos forram apreendidos pelos agentes de segurança.
Foto: Divulgação/PMCE.

Tentativa de fuga e prisão em flagrante

Inicialmente, o suspeito tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi contido pelos policiais, aos quem informou ter uma arma no interior da casa e autorizou a entrada no endereço.

No local, os agentes encontraram uma espingarda artesanal, calibre .40, e diversos insumos e ferramentas para a produção de armamentos, como moldes, canos, coronhas, ferrolhos, espoletas e munições de diversos calibres. 

Diante do encontrado, os PMs prenderam Zé das Armas em flagrante. Ao verificar os antecedentes criminais, os agentes conferiram que ele já tinha passagem pelo mesmo delito.

 

