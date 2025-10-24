Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Ceará pode se tornar o 1º estado do Brasil com dois sistemas de trens de passageiros; veja cidades

Governo Federal avalia novo projeto no Cariri

Escrito por
Luciano Rodrigues
Negócios
Foto que contém Estação Crato e trem do VLT do Cariri.
Legenda: VLT do Cariri pode ganhar ramal até Barbalha; trecho está em análise pelo Governo Federal.
Foto: Kiko Silva/Agência Diário

O Ceará pode se tornar o primeiro estado do Brasil a contar com dois sistemas de trens de passageiros entre cidades. O Governo Federal também está avaliando a criação de um ramal que interligue as três principais cidades da Região Metropolitana do Cariri, que são Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte, somando-se ao projeto já em estudo para a ligação entre Fortaleza e Sobral.

De acordo com o Ministério dos Transportes, o trecho entre as três cidades está em análise técnica preliminar. Os demais detalhes e prazos serão divulgados conforme o avanço dos estudos. 

A pasta informou apenas que o processo "avalia alternativas e viabilidade para operação e aproveitamento dos trechos envolvidos". 

Atualmente, a região do Cariri já possui um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que se diferencia do trem por ser voltado para trajetos mais curtos e urbanos, com menor velocidade. Contudo, o Ministério dos Transportes não esclareceu qual modal está sendo avaliado neste projeto.

Segundo projeto no Ceará 

Seria, portanto, o 7º trecho de transporte ferroviário de passageiros em análise pelo Governo Federal no País e o segundo do Ceará. O maior trecho em estudo pelo ministério é o ramal entre Fortaleza e Sobral, com cerca de 240 quilômetros (km) de extensão. 

Vale lembrar que atualmente existe uma ligação ferroviária entre Crato e Juazeiro do Norte por meio do VLT do Cariri, operado pela Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor).

Como vai funcionar o trem de passageiros entre Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha?

O Ministério dos Transportes não deu detalhes de como será o possível ramal entre as três cidades. Também não especificou se seria um trem de passageiros de longa distância, como o que está em estudo entre Fortaleza e Sobral, ou se será uma ramificação do VLT do Cariri, como uma possível 'Linha Sul' do sistema.

A  Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (Seinfra) informou que não há informações sobre qualquer interligação entre as três cidades do Cariri

Foto que contém a rodoviária de Barbalha, que no passado já foi a estação ferroviária de Barbalha.
Legenda: Atual rodoviária de Barbalha, espaço já abriu a estação Barbalha da Rede de Viação Cearense.
Foto: Google Maps/Reprodução.

 Atualmente, os trabalhos da Seinfra se concentram nas três linhas em construção em Fortaleza:

  • Linha Leste do Metrofor: com 7,3 km de extensão, vai ligar o Centro de Fortaleza ao bairro Papicu na primeira fase em 15 minutos. Entrega prevista para 2028;
  • Ramal Expedicionários-Aeroporto: com 2,4 km de extensão, vai ligar a Linha Nordeste (VLT Parangaba-Mucuripe), na estação Expedicionários, ao Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins. Entrega prevista para 2026;
  • Ramal Aeroporto-Castelão: com 5,1 km de extensão, será um prolongamento do ramal Expedicionários-Aeroporto. Vai ligar o Aeroporto de Fortaleza à Arena Castelão. Entrega prevista para 2027.

Desde o início da operação do VLT do Cariri, em 2009, é considerada uma possível ramificação do trajeto até Barbalha.

Em 2010, quando o sistema completou um ano em operação, Antônio Chalita de Figueiredo, então gerente de Controle e Tráfego do Metrofor, revelou que o trecho estava em análise pela companhia, mas não houve avanço desde então.

Como funciona o VLT do Cariri atualmente?

O VLT do Cariri foi o primeiro transporte regular de passageiros em operação no interior de um estado do Nordeste brasileiro nos moldes atuais. De acordo com dados do Metrofor, a operação acontece de segunda a sexta, de 6 horas às 19 horas, e aos sábados, de 6 horas às 13h30.

Existe somente uma linha que interliga o Crato a Juazeiro do Norte, perfazendo o trajeto de 13,6 km em cerca de 30 minutos passando pelas nove estações (quatro no Crato e cinco em Juazeiro).

As tarifas são as mesmas cobradas no VLT de Sobral e Linha Oeste do Metrofor: R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia). A ocupação do público, no entanto, atingiu o pico em 2023.

Naquele ano, foram transportados 557,9 mil passageiros, maior número desde o início do sistema, em 2009. Entre janeiro e setembro de 2025, 312,1 mil pessoas embarcaram nos vagões. 

O VLT do Cariri utiliza a infraestrutura do antigo Ramal Crato, derivado da Linha Tronco Sul (Fortaleza-Crato), sob concessão da Ferrovia Transnordestina Logística (FTL). É uma parte da malha não operacional da ferrovia. Após o término do trecho do Metrofor, o ramal segue até Missão Velha, também no Cariri.

Ir de ônibus do Crato para Juazeiro é 340% mais caro do que andar de VLT

O 'Crajubar', acrônimo que define Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, não tem uma linha férrea atualmente ativa que interligue os municípios. O transporte, em geral, é feito de ônibus, vans ou demais veículos rodoviários.

Nos ônibus, os valores variam, conforme informações da Via Metro Cariri, empresa que faz o transporte de passageiros na região. Nas linhas urbanas de Juazeiro do Norte, o preço é R$ 3 (inteira) e R$ 1,50 (meia) por passagem.

Foto que contém VLT parado na estação Fátima do VLT do Cariri.
Legenda: VLT do Cariri cobra R$ 1 a inteira e R$ 0,50 a meia-passagem.
Foto: Antônio Rodrigues/Diário do Nordeste

Já em três linhas intermunicipais (Juazeiro/Crato/Via São Benedito; Juazeiro/Crato/Via São Pedro; e Juazeiro/Barbalha), o valor sobe para R$ 4,40 (inteira) e R$ 2,20 (meia) por passagem. O valor mais elevado é na linha Juazeiro/Missão Velha, onde é cobrado R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia). 

Cidades do Cariri cresceram e VLT precisa expandir, analisam especialistas

As nove cidades (além do trio Crajubar, estão inclusas Jardim, Caririaçu, Nova Olinda, Santana do Cariri, Missão Velha e Farias Brito) da Região Metropolitana do Cariri somaram, de acordo com o último Censo Demográfico, de 2022, pouco mais de 633,3 mil pessoas.

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram ainda que Juazeiro do Norte concentra quase metade da população, com mais de 305 mil habitantes. Todo esse rápido crescimento nem considera demais regiões inclusas no Cariri cearense, que o IBGE aponta que ultrapassou 1 milhão de habitantes.

O professor Synardo Pereira, da Universidade Regional do Cariri (Urca) e mestre em engenharia de transportes, aponta que a atual realidade da movimentação na região pede o desenvolvimento de um novo ramal metroferroviário, e que a interligação para Barbalha é essencial para a conexão entre os locais.

"É importante principalmente para atender a população mais carente, que devido ao valor da passagem, é quem mais utiliza. Também atenderia aqueles que residem mais distantes de polos como shoppings, hospitais e universidades. As cidades crescem para lugares cada vez mais distantes. Um transporte que possa vencer essas distâncias, somado a um preço atrativo, é um incentivo para que mais pessoas o utilizem", considera.

Assim como milhares de pessoas se deslocam diariamente do Crato para Juazeiro, o mesmo acontece também com Barbalha. A economia da região se concentra muito em Juazeiro. A maioria do comércio, serviços, centros universitários se localizam em Juazeiro do Norte, e milhares de pessoas precisam se deslocar para o município, em especial os que residem em Barbalha".
Synardo Pereira
Professor da Urca e mestre em engenharia de transportes

Bruno Bertoncini, professor do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará (UFC), acredita que a expansão da rede ferroviária na região do Cariri será essencial para integrar o desenvolvimento do trio de cidades.

"Se essa via for bem projetada, assim como as estações, e o traçado for condizente com os eixos de desenvolvimento da região, tem tudo para dar certo. Na região do Crajubar, pode ser ainda melhor assistida ao associar política de planejamento e esforços para compreender esses eixos de demanda e alinhar a expansão da rede a eles", diz

Linha precisa ser eixo de desenvolvimento para cidades do Cariri

A proximidade do Cariri com outras regiões, incluindo estados vizinhos, como Pernambuco, atrai muitas pessoas para além do turismo. Synardo Pereira acha que a extensão em análise do ramal ferroviário para Barbalha é justificável até para dar fôlego ao transporte por meio do VLT,  "subutilizado" atualmente, segundo o professor.

"É preciso ações que otimizem a sua utilização: o valor da tarifa já é acessível, mas é interessante que haja uma melhor integração entre o VLT e os ônibus, que tenham paradas de ônibus próximas às estações do VLT, além da possibilidade de as pessoas poderem levar bicicletas dentro do VLT", elenca. 

"Não estou dizendo que o VLT é a solução e que deve substituir os ônibus, mas trata-se de mais uma alternativa de transporte, que tem vantagens e desvantagens, mas que pode ajudar no melhor fluxo dos passageiros, além de possibilitar o desenvolvimento regional que tanto se espera para a região do Cariri cearense", explica o professor da Urca.

Foto que contém VLT do Cariri em movimento.
Legenda: VLT do Cariri abrange áreas pequenas das cidades de Crato e Juazeiro do Norte.
Foto: Antônio Rodrigues/Diário do Nordeste

A alternativa defendida por Synardo é ampliada por Bruno Bertoncini. Para ele, o VLT do Cariri - ou o trem de passageiros no Crajubar em análise no Ministério dos Transportes - tem como principal característica ser um tronco de mobilidade, cujas ramificações são atendidas pelos modais rodoviários.

A gente tem que olhar os números e entender o porquê de o sistema não estar levando mais gente, além de entender o que pode ser feito para melhorar. O Ceará, dos estados brasileiros, é um dos que têm mais se destacado na expansão do transporte ferroviário. Precisamos deixar isso mais sólido para impulsionar mais desenvolvimento. (...) É o transporte rodoviário que vai dar capilaridade, e o passageiro quer chegar o mais rápido e com mais conforto e rapidez".
Bruno Bertoncini
Professor do departamento de Engenharia de Transportes da UFC

