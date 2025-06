Polícia recupera 85 celulares furtados durante festejos em Barbalha; trio suspeito é preso

Após a Festa do Pau da Bandeira, realizada em Barbalha, no Cariri, uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de trio suspeito de furto e na apreensão de 85 celulares. A operação, que contou com apoio da Polícia Civil do Ceará, foi realizada na noite desse domingo (1º) em Icó, no interior cearense.

Os três foram presos em flagrante por volta das 22h15, depois do carro em que estavam ser parado por policiais. Os telefones estavam dentro do veículo.

Conforme a PRF, dois suspeitos do trio já tinham antecedentes criminais por furto de celulares. Os três foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Icó e devem responder na Justiça.

Festa em Barbalha

Diversos cearenses se reuniram durante o fim de semana para a abertura da 97ª edição da Festa de Santo Antônio de Barbalha, também conhecida como Festa do Pau da Bandeira, no município de Barbalha.

O festejo começou oficialmente nesse domingo. No entanto, desde o dia 30, foram registrados dezenas de boletins de ocorrência relatando furtos de celulares. A partir disso, a PRF e a PCCE realizaram uma operação conjunta para localizar e prender os responsáveis.

As festas em Barbalha seguem até o dia 13.