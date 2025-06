Cearenses chefes de facção se escondiam em mansão com piscinas aquecidas e área gourmet no RJ

Em uma operação conjunta no último sábado (31), no Rio de Janeiro, as polícias fluminense e do Ceará invadiram o esconderijo de luxo de uma facção criminosa na comunidade da Rocinha.

O local era o refúgio sofisticado de chefes de uma facção criminosa, segundo informações do O Globo.

O imóvel de luxo tem duas piscinas aquecidas e uma área gourmet. Homens armados com ao menos 70 fuzis eram responsáveis pela guarda do local.

Durante a operação, um policial foi baleado no pescoço. Apenas um suspeito, com mandado de prisão em aberto, foi capturado.

"A ação foi conduzida por tropas do Comando de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar do Rio, com apoio das forças de segurança do Ceará e atuação conjunta dos Ministérios Públicos dos dois estados e resultou na apreensão de armas de guerra, munição e uma prisão", resumiu o Governo do Rio de Janeiro, em nota.

Legenda: Além de piscinas aquecidas, local tinha homens armados com ao menos 70 fuzis fazendo a segurança da mansão Foto: Divulgação

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, publicou, nas redes sociais, que "uma operação integrada entre as Forças de Segurança do Rio e do Ceará busca lideranças criminosas do estado nordestino que estão escondidas na Rocinha. Desde as primeiras horas da manhã, monitoro a ação diretamente do Quartel da PM".

Ainda segundo O Globo, os agentes perceberam indícios de que uma festa havia ocorrido no dia anterior, com bebidas, carne e gelo.

Traficante cearense seria o dono da mansão

O imóvel seria do traficante cearense Anastácio Paiva Pereira, um dos chefes de uma facção que comanda o tráfico de drogas em Santa Quitéria, no interior do Ceará.

Além da piscina, a mansão possui uma academia repleta de equipamentos novos e um deck panorâmico, usado para recreação de criminosos vindos do Ceará. À distância, o grupo estaria comandando o tráfico em Fortaleza e ordenando execuções.

Além da prisão do homem com mandado de prisão em aberto, foram apreendidos na operação quatro fuzis, duas pistolas, um revólver, um fuzil de airsoft, munição e drogas ainda em fase de contabilização.