Barbalha celebra 97 anos de Pau da Bandeira e inicia festejos de Santo Antônio neste domingo (1º)

Nos últimos dias, milhares de turistas chegaram ao Cariri cearense para celebrar uma das tradições mais importantes da região: a Festa de Santo Antônio de Barbalha, também conhecida como Festa do Pau da Bandeira, que neste ano chega a 97ª edição.

Patrimônio da cultura brasileira, o festejo gira em torno de ritos populares e homenagens ao padroeiro de Barbalha, e começa oficialmente neste domingo (1º), se estendendo até o dia de Santo Antônio, 13 de junho.

Legenda: Festa homenageia o padroeiro de Barbalha Foto: Ismael Soares

A celebração começa com a penitência que se tornou motivo de festa para toda a cidade: o carregamento e hasteamento do Pau da Bandeira, que, neste ano, será um tronco de jatobá de mais de três toneladas, carregado em um revezamento feito por mais de 300 homens.

Realizado entre o início da manhã e o fim da tarde, o carregamento é feito por 6 km, do Sítio Roncador até o Centro Histórico de Barbalha, onde o Pau da Bandeira é cercado por barbalhenses e turistas que, por tradição, buscam tocar ou sentar no tronco como parte das simpatias para casar ou encontrar um grande amor.

Enquanto os carregados fazem o árduo trajeto do Pau da Bandeira, os fiéis e entusiastas da cultura popular podem aproveitar uma programação intensa nas ruas do Vidéo e da Matriz, principais pontos da festa.

Pela manhã, às 9h, a Igreja Matriz de Santo Antônio realiza a Missa de Benção da Bandeira, momento de união e fé que dá início à tradição religiosa dos festejos.

Já entre manhã e tarde, bandas cabaçais, grupos de reisado, quadrilhas juninas, trupes circenses, mestres da cultura e outros artistas e brincantes enchem as ruas de Barbalha de muita cor e arte, num cortejo que deve contar com mais de 70 atrações.

Em meio ao cortejo, os símbolos da Festa do Pau da Bandeira são exibidos ao público – a bandeira e imagem de Santo Antônio, símbolos religiosos, e a Cachaça do Vigário, bebida tradicional que evoca a união entre sagrado e profano que caracteriza boa parte das festas de padroeiros de cidades nordestinas.

No fim da tarde, antes do escurecer, o Pau chega em frente à Igreja da Matriz, onde é erguido com a bandeira de Santo Antônio – cujo tecido é preenchido com nomes de fiéis que também contam com a ajuda do Santo Casamenteiro – em frente à Igreja Matriz da Cidade.

Após o momento de fé e muita alegria, shows de artistas como Waldonys, Elba Ramalho, Flávio José e Falamansa ocupam quatro palcos no Centro da cidade, no encerramento da primeira noite oficial de festa.

Dos ritos religiosos à programação festiva, a abertura do evento deve reunir cerca de 250 mil pessoas, segundo a Prefeitura de Barbalha.

Prévia da festa inclui preparação das casas e Noite das Solteironas

Legenda: Festejo chega a 97ª edição em 2025 Foto: Ismael Soares

Ainda que o ponto alto da festa ocorra neste domingo, há quase uma semana a rotina de Barbalha se dedica a enfeitar e preparar a cidade para a reunião de caririenses e turistas de diversos lugares do País.

Legenda: Moradores de Barbalha enfeitam residências e homenageiam o Santo Casamenteiro Foto: Ismael Soares

Entre a última quarta-feira e este sábado (31), casas e lojas ganharam bandeiras, pinturas, imagens de Santo Antônio, fitas e muito mais, enquanto as ruas do Vidéo e da Matriz ganharam milhares das tradicionais bandeirinhas coloridas.

Legenda: Famosa 'Noite das Solteironas' reúne fiéis em busca do amor Foto: Ismael Soares

Neste sábado (31), a noite do Pré-Pau, também conhecida como Noite das Solteironas, foi a mais animada das prévias: como de costume, reuniu muitas mulheres e alguns homens solteiros em torno da barraca de Socorro Luna, localizada em frente à Igreja Matriz, que há 25 anos distribui chá da casca do Pau da Bandeira e outros diversos tipos de simpatia para quem quer casar.

Confira a programação completa deste domingo (1º):

5h – Alvorada com orquestras filarmônicas pelas ruas da cidade

7h – Apresentações das bandas cabaçais no Centro Histórico

8h – Chegada dos grupos de tradição no Largo da Matriz (mais de 70 grupos culturais) Participação das escolas com o Pau Mirim, simbolizando o carregamento e incentivando as futuras gerações

9h – Missa da Bênção da Bandeira na Igreja Matriz de Santo Antônio

10h – Início do grande cortejo cultural com mais de 70 grupos, da Matriz até a Igreja do Rosário / Exibição dos símbolos da festa: bandeira de Santo Antônio, imagem do padroeiro e Cachaça do Vigário

12h – Início do carregamento do Pau da Bandeira (jatobá de 23m, 1,5m de diâmetro, 3 toneladas). Percurso de 6 km, do Sítio Roncador ao Centro, comandado pelo capitão Rildo Teles

15h – Shows regionais nos palcos-ilhas

Por volta das 17h – Chegada ao Centro Histórico Passagem pelo corredor cultural com rituais populares e simpatias para casamento Encerramento do carregamento e hasteamento do Pau da Bandeira em frente à Igreja Matriz

20h – Shows de Dorgival, Waldonys, Ítalo Queiroz, Flávio José, Falamansa, Elba Ramalho, Flávio Leandro e muito mais nos quatro palcos de Barbalha (Palco do Rosário, Palco da Estação, Palco Marco Zero e Palco da Matriz)