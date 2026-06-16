Governador anuncia projeto de lei para criação de 51 novos cargos no Metrofor

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou na manhã desta terça-feira (16) o envio de um projeto de lei que prevê a criação de 51 novos cargos para a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor).

O anúncio foi feito por meio das redes sociais do governador, que destacou a importância da medida para o fortalecimento dos serviços prestados à população e para a ampliação das oportunidades de emprego no Ceará.

A proposta contempla vagas para:

condutores

controladores de movimento

assistentes técnicos

analistas de gestão

Segundo Elmano de Freitas, a iniciativa dá continuidade ao processo de reforço das equipes da companhia. “Nos últimos três anos, já convocamos 235 aprovados, reforçando as equipes e melhorando cada vez mais o serviço prestado à população”, afirmou.

Pedido de apoio aos deputados estaduais

O governador também pediu apoio aos deputados estaduais para a aprovação da proposta na Assembleia Legislativa. De acordo com ele, a criação dos novos cargos contribuirá para a melhoria da eficiência do transporte público e para a geração de novas oportunidades de trabalho.

Veja também Negócios Tatuzão da Linha Leste do Metrô de Fortaleza chega à Avenida Santos Dumont com Rui Barbosa Negócios Linha Leste do Metrô de Fortaleza terá mais 3 estações; veja locais

“Conto com o apoio dos deputados para aprovar essa importante conquista, que representa mais oportunidades de trabalho e um transporte público mais eficiente para os cearenses”, declarou o governador.

O projeto de lei será encaminhado para análise e votação dos parlamentares.