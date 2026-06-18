Porto Iracema das Artes abre inscrições para cursos gratuitos de Audiovisual, Teatro e Artes Visuais

A escola Porto Iracema das Artes, da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult CE), está com inscrições abertas com 75 vagas para cursos gratuitos de Teatro, Audiovisual e Artes Visuais.

O público-alvo prioritário são jovens entre 15 e 29 anos, estudantes ou egressos da rede pública de ensino. Os cursos são promovidos pelo Programa de Formação Básica da Escola, e propõem uma experiência de aprendizado imersiva, que explora desde os conceitos teóricos de cada linguagem artística até os processos práticos de criação.

Interessados podem se inscrever até o dia 12 de julho por meio de formulário virtual. Após essa etapa, as candidaturas serão analisadas pela coordenação do programa, que convidará os candidatos aprovados para entrevistas, informadas por e-mail.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 27 de julho, por meio de e-mail enviado aos selecionados com link para matrícula, que deve ser feita entre 30 e 31 de julho. As aulas começam em 3 de agosto e seguem até 27 de novembro.

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Sobre os cursos

Na formação em Teatro, os participantes conhecerão as múltiplas dimensões da cena a partir de atividades que trabalham temas como dramaturgia, criação corporal, figurino, encenação e iluminação, desenvolvendo narrativas autorais.

Já no percurso de Audiovisual, a proposta é aprofundar conceitos sobre fotografia, montagem e captação de imagens e de som, a fim de desenvolver curtas-metragens. As produções incentivam a experimentação e a construção de histórias a partir do contato dos jovens com a cidade e suas comunidades.

Por fim, o curso de Artes Visuais une experimentação artística, pensamento crítico e práticas manuais para estimular a criação a partir de memórias e vivências pessoais. Ao longo da formação, os estudantes exploram linguagens como fotografia, arte têxtil, desenho, pintura e cerâmica.