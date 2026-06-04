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Autora de 'Persépolis', Marjane Satrapi morre 'de tristeza' aos 56 anos

Escritora e cineasta, ela ficou mundialmente conhecida pelas críticas ao regime iraniano.

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Marjane Satrapi sorri para a câmera durante evento público. A escritora e cineasta aparece em primeiro plano, vestindo roupa preta com gola branca, diante de um painel que exibe a ilustração de um rosto observando por um microscópio.
Legenda: Escritora iraniana Marjane Satrapi morreu aos 56 anos.
Foto: Tiziana Fabi/ AFP.

A morte de Marjane Satrapi, escritora e cineasta franco-iraniana, aos 56 anos foi confirmada por familiares nesta quinta-feira à AFP. Segundo comunicado, a artista teria morrido "de tristeza".

"Marjane Satrapi morreu de tristeza pouco mais de um ano após a morte de Mattias Ripa, seu marido e o amor de sua vida", diz o texto.

Ela ficou mundialmente conhecida por "Persépolis", história em quadrinhos no qual retrata a sua infância e juventude durante a após a Revolução Islâmica do Irã. 

"Pode parecer irônico criar uma realidade em quadrinhos para contar a realidade do meu país, mas é isso mesmo. Eu sempre amei desenhos e descobri neles a melhor forma de contar minha história", afirmou em entrevista ao g1 em 2007.

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A escritora foi uma contundente crítica ao regime teocrático do país em que nasceu, em 1969. Satrapi deixou o Irã e, em 1994, chegou a França, país do qual obteve a nacionalidade. 

Foi em Paris, capital da nova morada, que ela conheceu o marido, Mattias Ripa. Produtor e ator, ele faleceu em abril de 2025. 

Presença no Cannes e no Oscar

Marjane Satrapi foi uma das responsáveis por adaptar "Persépolis" para o cinema. A animação foi codirigida por Vincent Paronnaud e esteve presente em diversas premiações. 

Em 2008, ela conquistou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes. No mesmo ano, recebeu uma indicação ao Oscar na categoria de melhor longa de animação – o vencedor foi RatatouilLe, da Disney-Pixar. 

Em entrevista à AFP, ela falou sobre o reconhecimento da animação. "Mesmo que este seja um filme universal, quero dedicar este prêmio a todos os iranianos", disse. 

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