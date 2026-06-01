Tela Brasil tem aplicativo? Saiba como ver filmes da plataforma no celular e TV
Versões para Android e iOS devem ser disponibilizadas até o final de junho.
Plataforma de streaming pública e gratuita lançada no último sábado (30) pelo Governo Federal, a Tela Brasil oferece mais de 500 obras audiovisuais brasileiras ao público.
Inicialmente, a iniciativa está disponível apenas na versão web. Já as versões de aplicativos para Android e iOS têm previsão de disponibilização ao público “em até 30 dias após o lançamento”, ou seja, no final do mês de junho.
Até o momento, o Ministério da Cultura não informou se haverá versões de aplicativos da Tela Brasil para smart TVs.
Veja também
O Diário do Nordeste entrou em contato com a pasta para saber se há plano de desenvolvimento de apps para aparelhos do tipo e atualizará este texto quando houver retorno.
Para assistir obras da plataforma em televisões, é necessário “transmitir a tela” do computador para a TV por meio de conexão sem fio ou com uso de cabo HDMI, por exemplo, além de ser possível acessar no navegador do aparelho.
Como acessar a Tela Brasil?
Para acessar os conteúdos da chamada "Netflix brasileira" na versão web, seja em celular, computador ou televisão, basta seguir o passo a passo a seguir:
- Acessar o portal Tela Brasil no navegador;
- Selecionar a opção "Entrar com gov.br" e realizar o login;
- Ler e concordar com o "Termo de uso e responsabilidade da Plataforma Tela Brasil";
- Definir um PIN de segurança, sendo necessário quatro dígitos.
Catálogo com mais de 500 produções
O catálogo da Tela Brasil estreou com 555 obras audiovisuais brasileiras, sendo:
- 267 curtas-metragens;
- 139 longas-metragens;
- 85 médias-metragens ou telefilmes; e
- 64 obras seriadas (episódios).