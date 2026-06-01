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Tela Brasil tem aplicativo? Saiba como ver filmes da plataforma no celular e TV

Versões para Android e iOS devem ser disponibilizadas até o final de junho.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
Verso
A interface da plataforma 'Tela Brasil' exibe em destaque a seção 'Top 10 - Mais Assistidos Hoje', apresentando pôsteres numerados de 1 a 5 com títulos do cinema brasileiro como 'A Hora da Estrela' e 'Carandiru'. Abaixo, uma fileira intitulada 'MinC' organiza outros títulos em cards coloridos e geométricos, todos sobre um fundo azul escuro com navegação simplificada no topo.
Legenda: Plataforma de streaming gratuita, Tela Brasil foi lançada no último dia 30 de maio.
Foto: Reprodução.

Plataforma de streaming pública e gratuita lançada no último sábado (30) pelo Governo Federal, a Tela Brasil oferece mais de 500 obras audiovisuais brasileiras ao público.

Inicialmente, a iniciativa está disponível apenas na versão web. Já as versões de aplicativos para Android e iOS têm previsão de disponibilização ao público “em até 30 dias após o lançamento”, ou seja, no final do mês de junho.

Até o momento, o Ministério da Cultura não informou se haverá versões de aplicativos da Tela Brasil para smart TVs

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Para assistir obras da plataforma em televisões, é necessário “transmitir a tela” do computador para a TV por meio de conexão sem fio ou com uso de cabo HDMI, por exemplo, além de ser possível acessar no navegador do aparelho.

Como acessar a Tela Brasil?

Para acessar os conteúdos da chamada "Netflix brasileira" na versão web, seja em celular, computador ou televisão, basta seguir o passo a passo a seguir:

  • Acessar o portal Tela Brasil no navegador;
  • Selecionar a opção "Entrar com gov.br" e realizar o login;
  • Ler e concordar com o "Termo de uso e responsabilidade da Plataforma Tela Brasil";
  • Definir um PIN de segurança, sendo necessário quatro dígitos.

Catálogo com mais de 500 produções

O catálogo da Tela Brasil estreou com 555 obras audiovisuais brasileiras, sendo:

  • 267 curtas-metragens;
  • 139 longas-metragens;
  • 85 médias-metragens ou telefilmes; e
  • 64 obras seriadas (episódios).
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