CAPTEI: Instituto Jacques Klein promove 7ª edição da Noite Solidária com leilão beneficente
Encontro no Hoots Gastropub teve muita música, gastronomia e arrecadação para o projeto social que atende, gratuitamente, mais de 500 crianças e adolescentes
Solidariedade, boa música e encontros em torno de uma causa relevante marcaram a 7ª Noite Solidária do Instituto de Música Jacques Klein (IMJK), realizada nesta quarta-feira (27), no Hoots Gastropub.
O evento reuniu apoiadores, parceiros e convidados em uma programação que combinou apresentações musicais, gastronomia e mobilização social. Passaram pelo palco nomes como Flavy Naama, Giovana Bezerra e DJ Isa Capelo, além de uma participação especial do Quinteto Jacques Klein e do Coral Vozes de Iracema.
Um dos momentos mais aguardados da noite foi o tradicional Leilão Beneficente, voltado à arrecadação de recursos para a manutenção das atividades da instituição, que atende gratuitamente mais de 500 crianças e adolescentes. Confira mais fotos da noite captadas pelo LC Moreira!