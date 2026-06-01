CAPTEI: Instituto Jacques Klein promove 7ª edição da Noite Solidária com leilão beneficente

Solidariedade, boa música e encontros em torno de uma causa relevante marcaram a 7ª Noite Solidária do Instituto de Música Jacques Klein (IMJK), realizada nesta quarta-feira (27), no Hoots Gastropub.

Legenda: Leilão beneficente do Instituto Jacques Klein Foto: LC Moreira

O evento reuniu apoiadores, parceiros e convidados em uma programação que combinou apresentações musicais, gastronomia e mobilização social. Passaram pelo palco nomes como Flavy Naama, Giovana Bezerra e DJ Isa Capelo, além de uma participação especial do Quinteto Jacques Klein e do Coral Vozes de Iracema.

Legenda: Carol Fujita, Maria Helena e Marília Carvalho Foto: LC Moreira

Um dos momentos mais aguardados da noite foi o tradicional Leilão Beneficente, voltado à arrecadação de recursos para a manutenção das atividades da instituição, que atende gratuitamente mais de 500 crianças e adolescentes. Confira mais fotos da noite captadas pelo LC Moreira!

Legenda: Rozetti e Ricardo Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Fiúza, Melissa Montenegro e Luciana Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Lauro Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Diego Gregório, Paulo Marcelo, Anderson Gadelha e Alice Dote Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Aguiar, Juliana Holanda e Luzia Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Ximenes, Fábia e Leonardo Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Saboia, Cirilo Filho, Alex Brilhante e Rosângela Saboia Foto: LC Moreira

Legenda: Raiane Mendonça, Dominique Neves e Aline Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Queiroz, Mônica Feitosa, Renata Santiago e Washington Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Menezes, Taísa Zadone e Bea Saboya Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa e Rafaela Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Marília Carvalho e Lara Ximenes Foto: LC Moreira