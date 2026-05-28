Tela Brasil estreia em versão web e 561 obras audiovisuais; saiba mais detalhes

“Netflix brasileira”, a Tela Brasil — plataforma de streaming pública e gratuita que será lançada pelo Governo Federal no sábado (30) — chega ao público com exatamente 561 obras e disponível, inicialmente, apenas na versão web.

As informações foram demandas pelo Diário do Nordeste ao Ministério da Cultura e repassadas pela pasta nesta quinta-feira (28). Segundo o MinC, o lançamento da Tela Brasil contará com exatas 561 obras audiovisuais de ficção, documentário e animação, sendo:

267 curtas-metragens;

143 longas-metragens;

85 médias ou telefilmes; e

66 obras seriadas (episódios)

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De início, a plataforma estará disponível somente na versão web, com acesso a partir do sábado (30) pelo endereço https://telabrasil.cultura.gov.br . As versões de aplicativos para celulares iOS e Android, informa a pasta, estarão disponíveis “em até 30 dias após o lançamento”.

Já na estreia, estão previstos recursos de acessibilidade, como audiodescrição, legendagem descritiva e Libras. Conforme já adiantado pelo Diário do Nordeste, o cadastro na plataforma será vinculado à conta Gov.br.

Além de títulos que já estão compondo a divulgação da Tela Brasil nas redes sociais, como “A Hora da Estrela” e “Carandiru”, o Ministério da Cultura adiantou que estão confirmadas no catálogo da plataforma obras como:

Deus e o Diabo na Terra do Sol;

A Noite do Espantalho;

Xica da Silva;

A Hora da Estrela;

O Quatrilho;

Doces Poderes;

O Que É Isso Companheiro?;

Traição;

Gêmeas;

Olga;

Cinema, Aspirinas e Urubus;

Quase Dois Irmãos;

Na Quadrada das Águas Perdidas;

Qual Queijo Você Quer?;

O Velho Rei;

Xingu Cariri Caruaru Carioca;

Um Filme de Cinema;

Barão Vermelho - Por Que A Gente É Assim?;

Tia Ciata;

Divinas Divas;

As Duas Irenes;

Grande Circo Místico;

My Name Is Now, Elza Soares;

Idade da Água;

Refavela 40;

Inabitável;

A Mulher da Luz Própria; e

Mergulho.

Lançamento em evento no RJ

O lançamento oficial da Tela Brasil será às 12 horas do sábado (30), em evento com a presença do presidente Lula (PT) e da ministra da Cultura Margareth Menezes, no Rio de Janeiro.

O desenvolvimento da plataforma foi feito com tecnologia brasileira, pelo Ministério da Cultura (MinC) com o apoio da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

Segundo a pasta, a Tela Brasil desponta como “política pública estruturante de acesso, promoção, formação e memória do audiovisual brasileiro” que ampliará “o alcance da produção nacional e democratizando o acesso da população à cultura brasileira”.