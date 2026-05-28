Tela Brasil estreia em versão web e 561 obras audiovisuais; saiba mais detalhes
MinC adiantou ao Diário do Nordeste informações sobre a plataforma de streaming do Governo Federal, que será lançada no sábado (30).
“Netflix brasileira”, a Tela Brasil — plataforma de streaming pública e gratuita que será lançada pelo Governo Federal no sábado (30) — chega ao público com exatamente 561 obras e disponível, inicialmente, apenas na versão web.
As informações foram demandas pelo Diário do Nordeste ao Ministério da Cultura e repassadas pela pasta nesta quinta-feira (28). Segundo o MinC, o lançamento da Tela Brasil contará com exatas 561 obras audiovisuais de ficção, documentário e animação, sendo:
- 267 curtas-metragens;
- 143 longas-metragens;
- 85 médias ou telefilmes; e
- 66 obras seriadas (episódios)
Veja também
De início, a plataforma estará disponível somente na versão web, com acesso a partir do sábado (30) pelo endereço https://telabrasil.cultura.gov.br. As versões de aplicativos para celulares iOS e Android, informa a pasta, estarão disponíveis “em até 30 dias após o lançamento”.
Já na estreia, estão previstos recursos de acessibilidade, como audiodescrição, legendagem descritiva e Libras. Conforme já adiantado pelo Diário do Nordeste, o cadastro na plataforma será vinculado à conta Gov.br.
Além de títulos que já estão compondo a divulgação da Tela Brasil nas redes sociais, como “A Hora da Estrela” e “Carandiru”, o Ministério da Cultura adiantou que estão confirmadas no catálogo da plataforma obras como:
- Deus e o Diabo na Terra do Sol;
- A Noite do Espantalho;
- Xica da Silva;
- A Hora da Estrela;
- O Quatrilho;
- Doces Poderes;
- O Que É Isso Companheiro?;
- Traição;
- Gêmeas;
- Olga;
- Cinema, Aspirinas e Urubus;
- Quase Dois Irmãos;
- Na Quadrada das Águas Perdidas;
- Qual Queijo Você Quer?;
- O Velho Rei;
- Xingu Cariri Caruaru Carioca;
- Um Filme de Cinema;
- Barão Vermelho - Por Que A Gente É Assim?;
- Tia Ciata;
- Divinas Divas;
- As Duas Irenes;
- Grande Circo Místico;
- My Name Is Now, Elza Soares;
- Idade da Água;
- Refavela 40;
- Inabitável;
- A Mulher da Luz Própria; e
- Mergulho.
Lançamento em evento no RJ
O lançamento oficial da Tela Brasil será às 12 horas do sábado (30), em evento com a presença do presidente Lula (PT) e da ministra da Cultura Margareth Menezes, no Rio de Janeiro.
O desenvolvimento da plataforma foi feito com tecnologia brasileira, pelo Ministério da Cultura (MinC) com o apoio da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).
Segundo a pasta, a Tela Brasil desponta como “política pública estruturante de acesso, promoção, formação e memória do audiovisual brasileiro” que ampliará “o alcance da produção nacional e democratizando o acesso da população à cultura brasileira”.