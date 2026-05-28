CAPTEI: Médica Carla Xerez Leobino reúne amigas e família em comemoração sofisticada

Carla Xerez Leobino celebrou seu aniversário em clima de afeto, elegância e boas conexões no Restaurante Lô, reunindo familiares e diferentes grupos de amizade que acompanham sua trajetória.
Médica querida no circuito social da Capital, Carla recebeu o carinho do marido, o também médico Evilásio Leobino e da filha Suzana, além de amigas médicas, integrantes do clube do livro, clube do vinho, grupo de oração, amigas da Lagoa do Uruaú, primas e amigas de infância.
A ambientação teve assinatura de Tadeu Xerez, irmão da aniversariante, que apostou em décor sofisticado. O bolo de Mirian Pontes Confeitaria roubou atenções ao lado do buffet e dos doces do Lô.
Para a noite, Carla escolheu vestido da grife australiana Zimmermann. Confira os flashes de LC Moreira.