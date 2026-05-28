CAPTEI: Médica Carla Xerez Leobino reúne amigas e família em comemoração sofisticada

Carla Xerez Leobino celebrou seu aniversário em clima de afeto, elegância e boas conexões no Restaurante Lô, reunindo familiares e diferentes grupos de amizade que acompanham sua trajetória.

Legenda: Carla Xerez, Suzana e Evilásio Leobino Foto: LC Moreira

Legenda: A aniversariante e as amigas Foto: LC Moreira

Médica querida no circuito social da Capital, Carla recebeu o carinho do marido, o também médico Evilásio Leobino e da filha Suzana, além de amigas médicas, integrantes do clube do livro, clube do vinho, grupo de oração, amigas da Lagoa do Uruaú, primas e amigas de infância.

Legenda: A aniversariante recebe o carinho dos amigos e da família Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns para Carla Xerez Leobino! Foto: LC Moreira

A ambientação teve assinatura de Tadeu Xerez, irmão da aniversariante, que apostou em décor sofisticado. O bolo de Mirian Pontes Confeitaria roubou atenções ao lado do buffet e dos doces do Lô.

Legenda: Tadeu, Vera, Xarla Leobino e Tadeu Xerez Foto: LC Moreira

Para a noite, Carla escolheu vestido da grife australiana Zimmermann. Confira os flashes de LC Moreira.

Legenda: A aniversariante vestiu um modelo Zimmermann Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Sanford, Carla Xerez Leobino, Patrícia e Diana Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Xerez e Evilásio Leobino Foto: LC Moreira

Legenda: Alex, Carla Leobino e Tadeu Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Simara Almeida, Juliana Azevedo, Camila Moreira, Carla Xerez Leobino, Emília Buarque e Ticiana Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Nascimento, Lilia Aragão, Carla Xerez Leobino, Tífani Parente e Juliana Azevedo Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Moreira, Rayane Girão e Marina Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Liduina Feijão, Carla Xerez Leobino, Viviane Batista e Márcia Feijão Foto: LC Moreira

Legenda: Evilásio, Suzana e Carla Leobino, Daniele Celestino, Alex, Vera, Tadeu e Tadeu Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Araripe, Patrícia Lobo e Tarcia Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: A turma da sétima série Foto: LC Moreira

Legenda: Suzana e Carla Xerez Leobino, Camila e Maria Vitória Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria Santos, Rebecca Sá e Leila Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Virginia Martins e Manu Romcy Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Cavalcante e Marina Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Viana, Carla Xerez Leobino e Déborah Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Joyce Pierre, Vera e Carla Xerez Leobino, Patrícia, Diana e Viviane Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Ieda Prata, Carla Xerez Leobino, Helena Brasil e Ana Taíssa Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Fabíola Lopes, Carla Xerez Leobino e Jane Weyne Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Mota, Camila Moreira, Carla Xerez Leobino, Myrella Tomé e Roberta Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Myrella Tomé e Carla Xerez Leobino Foto: LC Moreira