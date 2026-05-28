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CAPTEI: Médica Carla Xerez Leobino reúne amigas e família em comemoração sofisticada

Especialmente decorado, Restaurante Lô recebeu todos os círculos de amizade da aniversariante

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 08:33)
Jeritza Gurgel
Legenda: Carla Xerez Leobino
Foto: LC Moreira

Carla Xerez Leobino celebrou seu aniversário em clima de afeto, elegância e boas conexões no Restaurante Lô, reunindo familiares e diferentes grupos de amizade que acompanham sua trajetória.

Legenda: Carla Xerez, Suzana e Evilásio Leobino
Foto: LC Moreira

Legenda: A aniversariante e as amigas
Foto: LC Moreira

Médica querida no circuito social da Capital, Carla recebeu o carinho do marido, o também médico Evilásio Leobino e da filha Suzana, além de amigas médicas, integrantes do clube do livro, clube do vinho, grupo de oração, amigas da Lagoa do Uruaú, primas e amigas de infância.

Legenda: A aniversariante recebe o carinho dos amigos e da família
Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns para Carla Xerez Leobino!
Foto: LC Moreira

A ambientação teve assinatura de Tadeu Xerez, irmão da aniversariante, que apostou em décor sofisticado. O bolo de Mirian Pontes Confeitaria roubou atenções ao lado do buffet e dos doces do Lô.

Legenda: Tadeu, Vera, Xarla Leobino e Tadeu Xerez
Foto: LC Moreira

Para a noite, Carla escolheu vestido da grife australiana Zimmermann. Confira os flashes de LC Moreira.

Legenda: A aniversariante vestiu um modelo Zimmermann
Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Sanford, Carla Xerez Leobino, Patrícia e Diana Sanford
Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Xerez e Evilásio Leobino
Foto: LC Moreira

Legenda: Alex, Carla Leobino e Tadeu Xerez
Foto: LC Moreira

Legenda: Simara Almeida, Juliana Azevedo, Camila Moreira, Carla Xerez Leobino, Emília Buarque e Ticiana Parente
Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Nascimento, Lilia Aragão, Carla Xerez Leobino, Tífani Parente e Juliana Azevedo
Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Moreira, Rayane Girão e Marina Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Liduina Feijão, Carla Xerez Leobino, Viviane Batista e Márcia Feijão
Foto: LC Moreira

Legenda: Evilásio, Suzana e Carla Leobino, Daniele Celestino, Alex, Vera, Tadeu e Tadeu Xerez
Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Araripe, Patrícia Lobo e Tarcia Dantas
Foto: LC Moreira

Legenda: A turma da sétima série
Foto: LC Moreira

Legenda: Suzana e Carla Xerez Leobino, Camila e Maria Vitória Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria Santos, Rebecca Sá e Leila Menezes
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Virginia Martins e Manu Romcy
Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Cavalcante e Marina Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Viana, Carla Xerez Leobino e Déborah Cabral
Foto: LC Moreira

Legenda: Joyce Pierre, Vera e Carla Xerez Leobino, Patrícia, Diana e Viviane Sanford
Foto: LC Moreira

Legenda: Ieda Prata, Carla Xerez Leobino, Helena Brasil e Ana Taíssa Mendonça
Foto: LC Moreira

Legenda: Fabíola Lopes, Carla Xerez Leobino e Jane Weyne
Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Mota, Camila Moreira, Carla Xerez Leobino, Myrella Tomé e Roberta Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Myrella Tomé e Carla Xerez Leobino
Foto: LC Moreira

Legenda: Com a família, na hora das homenagens
Foto: LC Moreira