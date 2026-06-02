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Diário do Nordeste

Cearenses são indicados à premiação nacional de audiovisual

Lista do Prêmio Grande Otelo, da Academia Brasileira de Cinema, inclui profissionais e filmes realizados por diretores do Estado.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
Verso
Uma colagem de quatro imagens fotográficas individuais. Na primeira, um homem careca com expressão surpresa usa um smoking e está diante de um fundo azul gráfico, com um pequeno holograma de uma mulher abaixo dele. Na segunda, um jovem com cabelo escuro bagunçado e olhar intenso usa uma camiseta vermelha sem mangas. Na terceira, um homem mais velho com cabelo cacheado e paletó de tweed marrom olha para baixo, com expressão pensativa. Na quarta, uma mulher tatuada com um corte de cabelo curto e assimétrico e batom vermelho sorri e segura um pequeno troféu, contra um fundo vermelho.
Legenda: Entre os indicados cearenses, há dois filmes e dois profissionais reconhecidos pelo Prêmio Grande Otelo.
Foto: Divulgação; Reprodução; Acervo pessoal.

Quatro nomes do audiovisual do Ceará estão entre os indicados ao Prêmio Grande Otelo, promovido pela Academia Brasileira de Cinema. O “Oscar” nacional reconheceu dois profissionais nascidos no Estado e, ainda, duas produções cearenses.

Estão na lista das indicações o longa “C.I.C. - Central de Inteligência Cearense”, de Halder Gomes; o curta “Peixe Morto”, de João Fontenele; o ator Robério Diógenes, pelo trabalho em “O Agente Secreto”; e a diretora de arte Dayse Barreto, por “O Último Azul”.

A cerimônia de premiação será realizada no próximo dia 4 de agosto, no Rio de Janeiro, com transmissão pelo Youtube da Academia e também pelo Canal Brasil. 

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“C.I.C - Central de Inteligência Cearense”, de Halder Gomes

Mais recente longa de Halder Gomes (de “Cine Holliúdy”), “C.I.C - Central de Inteligência Cearense” é um dos seis indicados à categoria de Melhor Longa-Metragem Comédia. A produção segue o Agente Karkará, vivido por Edmilson Filho, no combate ao crime organizado internacional. 

O filme disputa o prêmio com obras como “Sexa”, de Glória Pires, “Sonhar com os Leões”, protagonizado por Denise Fraga, e “Velhos Bandidos”, com Fernanda Montenegro e Ary Fontoura.

“Peixe Morto”, de João Fontenele

No ar nas novelas “A Nobreza do Amor” e “Guerreiros do Sol”, o ator cearense João Fontenele também tem acumulado experiências como diretor. Uma delas, “Peixe Morto”, foi indicada na categoria de Melhor Curta-Metragem Ficção.

O trabalho saiu premiado do 35º Cine Ceará e também chegou ao Festival do Rio, além de outros eventos. O curta acompanha dois caminhoneiros que enfrentam um problema mecânico em uma estrada de terra e recebem ajuda de uma mulher misteriosa.

Robério Diógenes, por “O Agente Secreto”

Quatro homens, incluindo o ator Wagner Moura (ao centro, de camisa azul), estão reunidos em torno de uma cabine telefônica pública amarela ('orelhão') em um pátio. Os homens estão vestidos com roupas de época. À esquerda, o ator Ítalo Martins está de polo vermelha. Ao lado, de óculos escuros, gravata vinho, blusa social e terno estampados, está o cearense Robério Diógenes. À direita, Igor de Araújo, que está sorrindo.
Legenda: Pernambucano Ítalo Martins, cearense Robério Diógenes, baiano Wagner e alagoano Igor de Araújo em imagem de divulgação de "O Agente Secreto".
Foto: Divulgação.

Destaque de “O Agente Secreto”, o cearense de Parambu Robério Diógenes foi indicado a Melhor Ator Coadjuvante pelo trabalho como o delegado fora-da-lei Euclides, que cruza o caminho do protagonista interpretado por Wagner Moura.

O papel levou o ator até o Oscar neste ano, ao lado da também cearense Geane Albuquerque e grande parte do elenco. A categoria tem oito indicados no total, incluindo Carlos Francisco e Gabriel Leone, também por “O Agente Secreto”.

Dayse Barreto, por “O Último Azul”

Rodrigo Santoro e Denise Weinberg compõem elenco do filme brasileiro 'O Último Azul'
Legenda: Rodrigo Santoro e Denise Weinberg compõem elenco do filme brasileiro "O Último Azul"
Foto: Guilhermo Garza / Divulgação

Nascida em Acopiara, a cearense Dayse Barreto teve o trabalho no premiado filme “O Último Azul” reconhecido na categoria Melhor Direção de Arte. O longa, de Gabriel Mascaro, venceu o Urso de Prata de Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim em 2025.

A profissional, que já trabalhou com nomes como o coletivo Alumbramento e os diretores cearenses Karim Aïnouz, Déo Cardoso e Leonardo Mouramateus, concorre na categoria com os trabalhos de direção de arte de filmes como “Manas”, “Homem com H” e “O Agente Secreto”.

Veja indicados nas principais categorias

Melhor Longa-Metragem Ficção

  • Homem com H, de Esmir Filho
  • Manas, de Marianna Brennand
  • O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
  • O Filho de Mil Homens, de Daniel Rezende
  • O Último Azul, de Gabriel Mascaro

Melhor Longa-Metragem Comédia

  • Agentes Muito Especiais, de Pedro Antonio
  • C.I.C – Central De Inteligência Cearense, de Halder Gomes
  • Sexa, de Gloria Pires
  • Sonhar Com Os Leões, de Paolo Marinou-Blanco
  • Uma Mulher Sem Filtro, de Arthur Fontes
  • Velhos Bandidos, de Claudio Torres

Melhor Longa-Metragem Documentário

  • A Queda Do Céu, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha
  • Apocalipse Nos Trópicos, de Petra Costa
  • Hora Do Recreio, de Lucia Murat
  • Mambembe, de Fabio Meira. Produção: Fabio Meira por Roseira Filmes 
  • Ritas, de Oswaldo Santana e Karen Harley

Melhor Atriz De Longa-Metragem

  • Camila Pitanga como Sabina, por Malês
  • Carolina Dieckmmann como Kátia, por (Des)controle 
  • Denise Weinberg como Teresa, por O Último Azul 
  • Jamilli Correa como Marcielle, por Manas 
  • Tânia Maria como Dona Sebastiana, por O Agente Secreto 

Melhor Ator De Longa-Metragem

  • Antonio Pitanga com Pacífico Licutan, por Malês
  • Ary Fontoura como Rodolfo, por Velhos Bandidos
  • Irandhir Santos como Valério, por Os Enforcados
  • Jesuíta Barbosa como Ney Matogrosso, por Homem com H
  • Rodrigo Santoro como Crisóstomo, por O Filho de Mil Homens 
  • Wagner Moura, como Marcelo, Armando e Fernando por O Agente Secreto 

Melhor Ator Coadjuvante 

  • Adanilo como Ludemir, por O Último Azul
  • Alejandro Claveaux como Adriano, ´por Ruas Da Glória 
  • Augusto Madeira como Doutor Batista, por Os Enforcados
  • Carlos Francisco como Seu Alexandre, por O Agente Secreto 
  • Gabriel Leone como Bobbi, por O Agente Secreto
  • Robério Diógenes como Delegado Euclides, por O Agente Secreto 
  • Rodrigo Santoro como Cadu, por O Último Azul 
  • Rômulo Braga como Marcílio, por Manas

Melhor Direção De Arte

  • Dayse Barreto, por O Último Azul 
  • Dina Salem Levy, por Um Lobo Entre Os Cisnes
  • Marcos Pedroso, por Manas
  • Thales Junqueira, por Homem Com H
  • Thales Junqueira, por O Agente Secreto 

Melhor Curta-Metragem Ficção 

  • Amarela, de André Hayato Saito
  • Arame Farpado, de Gustavo De Carvalho 
  • Boiuna, de Adriana De Faria
  • Klaustrofobia, de João Londres
  • Peixe Morto, de João Fontenele 
  • resépio, de Felipe Bibian
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Uma colagem de quatro imagens fotográficas individuais. Na primeira, um homem careca com expressão surpresa usa um smoking e está diante de um fundo azul gráfico, com um pequeno holograma de uma mulher abaixo dele. Na segunda, um jovem com cabelo escuro bagunçado e olhar intenso usa uma camiseta vermelha sem mangas. Na terceira, um homem mais velho com cabelo cacheado e paletó de tweed marrom olha para baixo, com expressão pensativa. Na quarta, uma mulher tatuada com um corte de cabelo curto e assimétrico e batom vermelho sorri e segura um pequeno troféu, contra um fundo vermelho.
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