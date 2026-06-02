Cearenses são indicados à premiação nacional de audiovisual
Lista do Prêmio Grande Otelo, da Academia Brasileira de Cinema, inclui profissionais e filmes realizados por diretores do Estado.
Quatro nomes do audiovisual do Ceará estão entre os indicados ao Prêmio Grande Otelo, promovido pela Academia Brasileira de Cinema. O “Oscar” nacional reconheceu dois profissionais nascidos no Estado e, ainda, duas produções cearenses.
Estão na lista das indicações o longa “C.I.C. - Central de Inteligência Cearense”, de Halder Gomes; o curta “Peixe Morto”, de João Fontenele; o ator Robério Diógenes, pelo trabalho em “O Agente Secreto”; e a diretora de arte Dayse Barreto, por “O Último Azul”.
A cerimônia de premiação será realizada no próximo dia 4 de agosto, no Rio de Janeiro, com transmissão pelo Youtube da Academia e também pelo Canal Brasil.
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“C.I.C - Central de Inteligência Cearense”, de Halder Gomes
Mais recente longa de Halder Gomes (de “Cine Holliúdy”), “C.I.C - Central de Inteligência Cearense” é um dos seis indicados à categoria de Melhor Longa-Metragem Comédia. A produção segue o Agente Karkará, vivido por Edmilson Filho, no combate ao crime organizado internacional.
O filme disputa o prêmio com obras como “Sexa”, de Glória Pires, “Sonhar com os Leões”, protagonizado por Denise Fraga, e “Velhos Bandidos”, com Fernanda Montenegro e Ary Fontoura.
“Peixe Morto”, de João Fontenele
No ar nas novelas “A Nobreza do Amor” e “Guerreiros do Sol”, o ator cearense João Fontenele também tem acumulado experiências como diretor. Uma delas, “Peixe Morto”, foi indicada na categoria de Melhor Curta-Metragem Ficção.
O trabalho saiu premiado do 35º Cine Ceará e também chegou ao Festival do Rio, além de outros eventos. O curta acompanha dois caminhoneiros que enfrentam um problema mecânico em uma estrada de terra e recebem ajuda de uma mulher misteriosa.
Robério Diógenes, por “O Agente Secreto”
Destaque de “O Agente Secreto”, o cearense de Parambu Robério Diógenes foi indicado a Melhor Ator Coadjuvante pelo trabalho como o delegado fora-da-lei Euclides, que cruza o caminho do protagonista interpretado por Wagner Moura.
O papel levou o ator até o Oscar neste ano, ao lado da também cearense Geane Albuquerque e grande parte do elenco. A categoria tem oito indicados no total, incluindo Carlos Francisco e Gabriel Leone, também por “O Agente Secreto”.
Dayse Barreto, por “O Último Azul”
Nascida em Acopiara, a cearense Dayse Barreto teve o trabalho no premiado filme “O Último Azul” reconhecido na categoria Melhor Direção de Arte. O longa, de Gabriel Mascaro, venceu o Urso de Prata de Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim em 2025.
A profissional, que já trabalhou com nomes como o coletivo Alumbramento e os diretores cearenses Karim Aïnouz, Déo Cardoso e Leonardo Mouramateus, concorre na categoria com os trabalhos de direção de arte de filmes como “Manas”, “Homem com H” e “O Agente Secreto”.
Veja indicados nas principais categorias
Melhor Longa-Metragem Ficção
- Homem com H, de Esmir Filho
- Manas, de Marianna Brennand
- O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
- O Filho de Mil Homens, de Daniel Rezende
- O Último Azul, de Gabriel Mascaro
Melhor Longa-Metragem Comédia
- Agentes Muito Especiais, de Pedro Antonio
- C.I.C – Central De Inteligência Cearense, de Halder Gomes
- Sexa, de Gloria Pires
- Sonhar Com Os Leões, de Paolo Marinou-Blanco
- Uma Mulher Sem Filtro, de Arthur Fontes
- Velhos Bandidos, de Claudio Torres
Melhor Longa-Metragem Documentário
- A Queda Do Céu, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha
- Apocalipse Nos Trópicos, de Petra Costa
- Hora Do Recreio, de Lucia Murat
- Mambembe, de Fabio Meira. Produção: Fabio Meira por Roseira Filmes
- Ritas, de Oswaldo Santana e Karen Harley
Melhor Atriz De Longa-Metragem
- Camila Pitanga como Sabina, por Malês
- Carolina Dieckmmann como Kátia, por (Des)controle
- Denise Weinberg como Teresa, por O Último Azul
- Jamilli Correa como Marcielle, por Manas
- Tânia Maria como Dona Sebastiana, por O Agente Secreto
Melhor Ator De Longa-Metragem
- Antonio Pitanga com Pacífico Licutan, por Malês
- Ary Fontoura como Rodolfo, por Velhos Bandidos
- Irandhir Santos como Valério, por Os Enforcados
- Jesuíta Barbosa como Ney Matogrosso, por Homem com H
- Rodrigo Santoro como Crisóstomo, por O Filho de Mil Homens
- Wagner Moura, como Marcelo, Armando e Fernando por O Agente Secreto
Melhor Ator Coadjuvante
- Adanilo como Ludemir, por O Último Azul
- Alejandro Claveaux como Adriano, ´por Ruas Da Glória
- Augusto Madeira como Doutor Batista, por Os Enforcados
- Carlos Francisco como Seu Alexandre, por O Agente Secreto
- Gabriel Leone como Bobbi, por O Agente Secreto
- Robério Diógenes como Delegado Euclides, por O Agente Secreto
- Rodrigo Santoro como Cadu, por O Último Azul
- Rômulo Braga como Marcílio, por Manas
Melhor Direção De Arte
- Dayse Barreto, por O Último Azul
- Dina Salem Levy, por Um Lobo Entre Os Cisnes
- Marcos Pedroso, por Manas
- Thales Junqueira, por Homem Com H
- Thales Junqueira, por O Agente Secreto
Melhor Curta-Metragem Ficção
- Amarela, de André Hayato Saito
- Arame Farpado, de Gustavo De Carvalho
- Boiuna, de Adriana De Faria
- Klaustrofobia, de João Londres
- Peixe Morto, de João Fontenele
- resépio, de Felipe Bibian