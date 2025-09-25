Ator Carlos Francisco celebra projetos no cinema cearense e pernambucano

Diário do Nordeste
Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
Verso
Foto: Leo Lara / Divulgação

Não é de hoje que os cinemas do Ceará e de Minas Gerais se “visitam” mutuamente e é a partir desse histórico que desponta uma das presenças que melhor simboliza essa relação: a do ator mineiro Carlos Francisco, homenageado da 19ª CineBH - Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte.

Com participação especial na comédia “Morte e Vida Madalena” — que será exibida no Cine Ceará nesta sexta-feira (26) e na CineBH no sábado (27) — e destaque em “Estranho Caminho” (2023), ambos do cearense Guto Parente, o artista irá compor os novos trabalhos de Luciana Vieira e Allan Deberton no Estado.

Além das produções do Ceará, Carlos também está em “O Agente Secreto” (2025), do pernambucano Kleber Mendonça Filho, com quem repete parceria após “Bacurau” (2019). Em entrevista ao Verso, o ator celebra as parcerias com cineastas do Ceará e Pernambuco e avalia o cenário descentralizado da produção audiovisual nacional.

