Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

35º Cine Ceará destaca produção nordestina e do interior do Estado em 7 dias de programação gratuita

Cine Ceará exibe 42 filmes no Cineteatro São Luiz e no Dragão do Mar de 20 a 26 de setembro

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
(Atualizado às 09:24)
Verso
Seleção do 35º Cine Ceará destaca produção do Ceará e do Nordeste; na imagem, longas 'Morte e Vida Madalena', 'O Agente Secreto' e 'Verbo Ser', que compõem a programação do evento
Legenda: Seleção do 35º Cine Ceará destaca produção do Ceará e do Nordeste; na imagem, longas "Morte e Vida Madalena", "O Agente Secreto" e "Verbo Ser", que compõem a programação do evento
Foto: Divulgação

Da abertura, marcada pela exibição de um longa pernambucano com parte da equipe cearense, ao encerramento, no qual um filme do Estado será exibido pela primeira vez aqui, a 35ª edição do Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema traz destaque para a produção nordestina.

De 20 a 26 de setembro, o principal evento de cinema do Estado exibirá gratuitamente um total de 42 filmes, entre longas e curtas, nas telas do Cineteatro São Luiz e do Cinema do Dragão.

Veja também

teaser image
Verso

Cine Ceará exibe filmes inéditos, cearenses premiados e pré-indicado ao Oscar; veja lista completa

teaser image
João Gabriel Tréz

Escolha de 'O Agente Secreto' ao Oscar reflete interesse público e boa safra do cinema brasileiro

Festa nordestina

A presença da produção nordestina se estende não apenas temporalmente, mas também por diferentes mostras. “Gravidade”, do pernambucano Leo Tabosa, abre o evento neste sábado (20) e compõe a competição ibero-americana.

“Morte e Vida Madalena”, de Guto Parente, marca a conclusão do festival no dia (26) e ganha exibição especial. 

Antes, os quatro curtas do Ceará que estrearam em Cannes no projeto Directors’ Factory também terão sessão especial no domingo (21) e o pernambucano “O Agente Secreto”, candidato brasileiro ao Oscar que tem cearenses no elenco, será exibido na quarta (24).

Marcel, Luciana, Stella, Bernardo, Ary, Sharon, Wara e Sivan, cineastas que participaram da edição brasileira da Directors' Factory 2025, realizada no Ceará
Legenda: Marcel, Luciana, Stella, Bernardo, Ary, Sharon, Wara e Sivan, cineastas que participaram da edição brasileira da Directors' Factory 2025, realizada no Ceará
Foto: Jamille Queiroz / Divulgação

Para completar, a competição nacional tem metade de curtas nordestinos na seleção e o festival evidencia ainda, em mostra dedicada à produção cearense, a descentralização do audiovisual do Estado.

“A gente está abrindo com um filme pernambucano que é meio cearense. O diretor é pernambucano, mas é uma produção da Bárbara (Cariry), com fotografia do Petrus (Cariry), tem muito do Ceará”, ressalta Margarita Hernandez, diretora de programação do festival.

Competitiva só com longas inéditos

Mais nomes cearenses de “Gravidade” incluem o roteirista e produtor Arthur Leite, as diretoras de produção Priscila Lima e Teta Maia, a figurinista Lana Benigno e o compositor João Victor Barroso, entre outros.

No elenco, há a presença das atrizes Hermila Guedes, Danny Barbosa e Marcélia Cartaxo, além de Clarisse Abujamra e Helena Ignez.  A trama acompanha o encontro entre quatro mulheres às vésperas do fim do mundo.

Longa pernambucano 'Gravidade', de Leo Tabosa, tem participação de cearenses na equipe
Legenda: Longa pernambucano "Gravidade", de Leo Tabosa, tem participação de cearenses na equipe
Foto: Petrus Cariry / Divulgação

Junto da exibição do longa, a abertura do 35º Cine Ceará também conta com homenagem à atriz Mariana Ximenes, que recebe o Troféu Eusélio Oliveira das mãos do cineasta Halder Gomes.

Filha de mãe cearense, a artista tem mais de 40 filmes no currículo e já trabalhou com o sobralense Zelito Viana no filme “Bela Noite Para Voar” (2008). 

“Ela pediu para a produção do festival marcar conversas com diretores cearenses, porque ela tinha muito interesse em trabalhar com diretores daqui. Ela quer fazer essa ponte, o que é bem legal”, adianta Wolney Oliveira, diretor geral do festival.

O drama fará estreia mundial no Cine Ceará, um diferencial do evento. “A gente tem mantido o ineditismo nos longas. Acho importante, sinceramente, ter uma coisa pela primeira vez acontecendo em Fortaleza. Apresentar filmes inéditos chama muito as pessoas”, defende Margarita.

Além de “Gravidade”, a competição ibero-americana inclui o “Do Outro Lado do Pavilhão”, de Emília Silveira (Brasil); "Eco de Luz", de Misha Vallejo (Equador); "Ao oeste, em Zapata", de David Beltrán i Mari (Cuba/Espanha); "Esta Isla", de Lorraine Jones e Cristian Carretero (Porto Rico); e "Um cabo solto", de Daniel Hendler (Uruguai/Argentina/Espanha).

A diretora de programação partilha que o número de inscritos neste ano foi de 1639 filmes. Foram 329 longas de 15 países, incluindo o Brasil, e 1172 curtas de todos os estados. 

“Acho que é o recorde de toda a história do festival, nunca a gente tinha recebido tanto curta. A Olhar do Ceará (dedicada a curtas e longas cearenses) também deu uma aumentada, foram 138 produções”, partilha.

“Me lembro do começo do festival, você tinha pouquíssimos vídeos e filmes (inscritos), até para fazer o evento era mais difícil. É uma diferença muito grande. Vejo como um momento muito bom do cinema cearense que essa vinda da Ceará Filmes vai dinamizar ainda mais”, avança Wolney, citando o projeto de implantação de empresa pública do audiovisual no Estado que deve ter sinal verde até o fim do ano. 

Descentralização geográfica e de recursos

Dois aspectos interligados são destacados pelos diretores do Cine Ceará: a presença massiva de produções concretizadas por meio de fomentos ao setor e a descentralização de filmes do Estado.

“Isso traduz a importância de todos os editais, de todo esse fomento à cultura, ao audiovisual. Quando começam os créditos, você vê Lei Paulo Gustavo, secretarias. Dá frutos. Chamou muita atenção ver a quantidade de filmes, sobretudo do Ceará, que conseguiram finalizar suas produções e que têm qualidade para participar”
Margarita Hernández
diretora de programação do Cine Ceará

Outra coisa significativa é como tem aumentado a produção fora do que seria o ‘centro cinematográfico’. Muita coisa está sendo feita no Cariri, tem Sobral. São outros olhares, formas de fazer, equipes, caras”, segue Margarita.

Em uma avaliação de panorama, Wolney cita movimentos que comprovam esse desenvolvimento descentralizado do audiovisual. 

“Acredito que vá aumentar ainda mais. Recentemente se criou o curso de cinema na Federal do Cariri, muitos filmes independentes produzidos no interior, como os do Josafá (Duarte), que é lá da ‘Hollywood cearense’. Uma coisa que vai impulsionar é a inauguração das salas de cinema em municípios do interior, um projeto antigo, que está para sair. Isso é muito bem-vindo”, ressalta.

O próprio Cine Ceará também tem projetos de difusão e formação pelo Estado. “O festival se centra naquela semana, naqueles filmes, mas é mais do que isso”, aponta Margarita.

Documentário 'Bom Fim' mostra festa centenária em louvor ao Senhor do Bonfim realizada em Icó, no Ceará
Legenda: Documentário "Bom Fim", de Rafael Vilarouca, mostra festa centenária em louvor ao Senhor do Bonfim realizada em Icó, no Ceará
Foto: Divulgação

No dia 4, por exemplo, Pindoretama recebe sessão ao ar livre da animação brasileira “Meu AmigãoZão - O Filme”, de Andrés Lieban, que será apresentada também no dia 23 na Aldeia Jenipapo-Kanindé, em Aquiraz.

“O festival está mostrando a força do cinema fora de Fortaleza, acontece Cine Ceará fora de Fortaleza. A gente quer cada vez mais poder levar o festival para o interior, espalhar”, reforça a diretora.

“Vejo (esse cenário) com muita alegria. Quando fui estudar cinema em Cuba em 1986, não tinha nada a não ser os cursos da Casa Amarela Eusélio Oliveira. Não tinha universidade de cinema. Hoje, tem dois cursos superiores de cinema, da Unifor e da UFC, o da Vila das Artes, os trabalhos do Cena 15 do Porto Iracema”, celebra Wolney.

O diretor geral define o festival como “uma oportunidade única”. “São sete dias dedicados ao cinema ibero-americano, tema Olhar do Ceará, é um grande evento que não cobra ingresso. Estamos num estado que tem o tripé formação-produção-difusão muito sólido, então é uma oportunidade que quem gosta de cinema não deve perder”, convida.

Como conseguir ingressos para o Cine Ceará

Com programação totalmente gratuita, o Cine Ceará tem acesso do público limitado pela capacidade máxima dos locais de realização, o Cineteatro São Luiz e as duas salas do Cinema do Dragão.

No palco principal do festival, o São Luiz, os ingressos podem ser adquiridos apenas de maneira on-line, na plataforma Sympla. Eles ficam disponíveis sempre no dia anterior à exibição, a partir das 14 horas. Cada pessoa pode retirar até dois ingressos por sessão.

No caso do Cinema do Dragão, que recebe a Mostra Olhar do Ceará, os ingressos ficam disponíveis para retirada na bilheteria uma hora antes do início de cada sessão. Também é possível retirar até dois por sessão.

35º Cine Ceará

  • Quando: de 20 a 26 de setembro
  • Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Centro) e Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)
  • Entrada gratuita (confira detalhes de como pegar os ingressos acima)
  • Mais informações: no site www.cineceara.com ou no Instagram @cineceara

SÁBADO, 20/9

  • 18h30 - Abertura do 35º Cine Ceará, exibição do curta do Projeto Compartilha Animação, homenagem a Mariana Ximenes e exibição do longa "Gravidade", no Cineteatro São Luiz

DOMINGO, 21/9

  • 10 horas - Debate com realizadores, no Hotel Sonata de Iracema
  • 14 horas - Mostra Olhar do Cinema, com exibição dos curtas ‍"Fortaleza Liberta", "Vermelho de bolinhas" e "Faísca" e do longa "Verbo ser" no Cinema do Dragão
  • 18 horas - Exibição do curta "Minha mãe é uma vaca" e do longa "Para Vigo me voy!", no Cineteatro São Luiz
  • 20 horas - Exibição dos curtas do Programa Directors’ Factory Ceará Brasil, no Cineteatro São Luiz

SEGUNDA, 22/9

  • 9 horas - Debate com realizadores, no Hotel Sonata de Iracema
  • 14 horas - Mostra Olhar do Cinema, com exibição dos curtas ‍"Secundária" e "Límite" e do longa "Resumo da Ópera", no Cinema do Dragão
  • 19 horas - Exibição do curta "Amores na pasajen" e dos longas "Do outro lado do pavilhão" e "Eco de Luz", no Cineteatro São Luiz

TERÇA, 23/9

  • 9 horas - Debate com realizadores, no Hotel Sonata de Iracema
  • 14 horas - Mostra Olhar do Cinema, com exibição dos curtas "Na peleja brasileira" e "O medo tá foda" e do longa "Centro Ilusão", no Cinema do Dragão
  • 19 horas - Exibição dos curtas "Réquiem para Moïse", "Brincadeira de criança", "Boi de salto" e "Fogos de artifício", no Cineteatro São Luiz

QUARTA, 24/9

  • 9 horas - Debate com realizadores, no Hotel Sonata de Iracema
  • 14 horas - Mostra Olhar do Cinema, com exibição dos curtas "Acaso Revisitado" e "Na estação das mangas, ela alimenta o bairro inteiro" e do longa "Bom Fim", no Cinema do Dragão
  • 19 horas - Exibição dos curtas "O amor não cabe na sala", "Canto" e "Thayara" e do longa "O Agente Secreto", no Cineteatro São Luiz

QUINTA, 25/9

  • 9 horas - Debate com realizadores, no Hotel Sonata de Iracema
  • 14 horas - Mostra Olhar do Cinema, com exibição dos curtas "Do lado de dentro", "Tempo trem", "Estrangeiro", "Alheio" e "Revoada", no Cinema do Dragão
  • 19 horas - Exibição do curta "Peixe Morto" e dos longas "Ao oeste, em Zapata" e "Um cabo solto", no Cineteatro São Luiz
  • 19 horas - Ações do Coletivo Arruaça e Cinema na Praça, na Praça dos Leões

SEXTA, 26/9

  • 9 horas - Debate com realizadores, no Hotel Sonata de Iracema
  • 19 horas - Cerimônia de premiação e exibição do longa "Morte e Vida Madalena", no Cineteatro São Luiz
  • 19 horas - Ações do Coletivo Arruaça e Cinema na Praça, na Praça dos Leões
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Seleção do 35º Cine Ceará destaca produção do Ceará e do Nordeste; na imagem, longas 'Morte e Vida Madalena', 'O Agente Secreto' e 'Verbo Ser', que compõem a programação do evento
Verso

35º Cine Ceará destaca produção nordestina e do interior do Estado em 7 dias de programação gratuita

Cine Ceará exibe 42 filmes no Cineteatro São Luiz e no Dragão do Mar de 20 a 26 de setembro

João Gabriel Tréz
Há 40 minutos
Mural com fotos e lembretes para esquecer
Mila Costa

O processo do esquecimento

Exige esforço, vontade e tempo.

Mila Costa
17 de Setembro de 2025
Javier Bardem no tapete vermelho do Emmy Awards 2025
Elaine Quinderé

Moda como mensagem e roupa como grito: os looks mais políticos do Emmy 2025

O Emmy Awards nos mostrou, mais uma vez, com o tapete vermelho é muito mais que apreciar roupas bonitas. É também um palco onde o artista pode (e deve) se posicionar sobre aquilo que acredita.

Elaine Quinderé
17 de Setembro de 2025
Foto de divulgação do primeiro show 'Kind of Blue - Homenagem a Miles Davis', em agosto de 2015
Verso

Projeto de shows gratuitos de jazz completa 10 anos com apresentações mensais em Fortaleza

Programação celebrativa ocorre neste sábado (20), no Centro Cultural Banco do Nordeste, e terá homenagens a clássicos do jazz mundial

Ana Beatriz Caldas
17 de Setembro de 2025
Na terceira temporada, Belly precisa decidir se ficará com Jeremiah ou Conrad Fisher
Verso

O Verão que Mudou Minha Vida: confira lista de bares para ver o episódio final da série em Fortaleza

Estabelecimentos em diversos pontos da Capital irão exibir o fim da série, que se tornou um fenômeno nas redes sociais

Redação
16 de Setembro de 2025
Onde assistir ‘O Agente Secreto’, filme com Wagner Moura escolhido para representar Brasil no Oscar
Verso

Onde assistir ‘O Agente Secreto’, filme com Wagner Moura escolhido para representar Brasil no Oscar

Seleção do longa ocorreu nesta segunda-feira (15)

Lucas Monteiro
15 de Setembro de 2025
Morgana Camila: o grito que vem de Maranguape
Silvero Pereira

Morgana Camila: o grito que vem de Maranguape

A gasguita de Maranguape colocou o tradicional desfile de 7 de setembro da sua cidade como uma data aguardada e que a cada ano atrai mais público

Redação
15 de Setembro de 2025
Diretor Kleber Mendonça Filho e ator Wagner Moura em registro de bastidores do longa 'O Agente Secreto'
João Gabriel Tréz

Escolha de 'O Agente Secreto' ao Oscar reflete interesse público e boa safra do cinema brasileiro

Burburinho no processo de escolha do representante brasileiro no Oscar, feita pela Academia Brasileira de Cinema (ABC), evidencia movimentos da produção nacional

João Gabriel Tréz
15 de Setembro de 2025
Cena do filme O Agente Secreto
Verso

'O Agente Secreto', com Wagner Moura, é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026

Filme brasileiro vai disputar indicação à premiação. Decisão da Academia Brasileira de Cinema foi anunciada nesta segunda-feira (15)

Luana Severo
15 de Setembro de 2025
Grupo de quase 60 estudantes e profissionais de música se apresenta no TJA nesta quinta-feira (17)
Verso

Orquestra Sinfônica da UFC completa 10 anos com espetáculo pop e aposta na democratização da música

Entre eventos que buscam aproximar o público amplo e os desafios de uma orquestra estudantil, OSUFC se consolida como um dos principais projetos sinfônicos do Ceará

Ana Beatriz Caldas
15 de Setembro de 2025
Montagem com duas imagens: à esquerda, músicos da banda Nave Mãe no palco, de braços dados, diante de uma plateia, após uma apresentação. À direita, o compositor e multi-instrumentista Hermeto Pascoal, de cabelos e barba brancos longos, usando óculos e fones de ouvido grandes, com expressão emocionada
Verso

Hermeto Pascoal assistiu show da banda Nave Mãe pelo celular antes de morrer

Artista havia cancelado participação no evento no meio da semana devido ao estado de saúde

Redação
15 de Setembro de 2025
Livro Cartografia para Caminhos Incertos foi publicado pelo baiano Ian Fraser, finalista do prêmio Jabuti
Verso

Baiano finalista do Jabuti mistura realismo mágico e elementos do Nordeste em novo romance

Livro "Cartografia para Caminhos Incertos" se inspira em Gabriel García Márquez, Socorro Acioli e Italo Calvino

Beatriz Rabelo
14 de Setembro de 2025
Primeiro longa dirigido por pessoas trans no Ceará une o ambiental e o ancestral em produção que aposta no terror como gênero
João Gabriel Tréz

1º longa dirigido por pessoas trans no Ceará cria fantasia inspirada em projeto ambiental de Icapuí

Com direção de Noá Bonoba e izzi vitório, terror “Iguaraguá” conta história do desaparecimento de um peixe-boi que impacta a trajetória de bióloga marinha

João Gabriel Tréz
14 de Setembro de 2025
Ruby Nox foi declarada vencedora na última quinta-feira (11), após se destacar no reality
Verso

Drag queen Ruby Nox, vencedora de Drag Race Brasil, faz show em Fortaleza em outubro

Artista pernambucana, que foi coroada na última quinta-feira (11), se consagrou como uma das queens favoritas do público nesta temporada

Ana Beatriz Caldas
14 de Setembro de 2025
Fátima Macedo e Lucas Galvino em cenas de Pssica
Mylena Gadelha

Atores cearenses brilham em 'Pssica', nova série da Netflix, e ressaltam vitrine para cena local

Lucas Galvino e Fátima Macedo são alguns dos artistas cearenses presentes no elenco e celebram sucesso da obra em diversos países

Mylena Gadelha
13 de Setembro de 2025
Aqui, o home office se conecta com a área social. A arquiteta Ana Rozenblit trabalhou com boiserie, armários com frentes de portas e gavetas almofadas, além de mobiliário de linhas orgânica. Fotos
Ana Karenyna

Home office: Dicas para planejar um espaço funcional, confortável, com personalidade

Trabalhar de casa merece um cantinho inspirador

Ana Karenyna
13 de Setembro de 2025
As repreensões da patrulha, costumeiramente, são ácidas, inflamadas, humilham e seus frutos são lastimáveis
Maria Camila Moura

Patrulha Moral e o teatro da superioridade ética

Vimemos tempos de hipersensibilidade performática

Maria Camila Moura
12 de Setembro de 2025
7ª edição do Festival Nacional de Artesanato e Cultura traz expositores, shows, oficinas e mais atividades ao Centro de Eventos até o domingo (14)
Verso

Fenacce 2025: de shows a oficinas, veja cinco motivos para visitar o festival nacional de artesanato

Festival Nacional de Artesanato e Cultura segue com programação até o próximo domingo (14)

João Gabriel Tréz
12 de Setembro de 2025
Segunda temporada contou com dez participantes de diferentes estados do País
Verso

Drag Race Brasil: veja lista de bares que irão exibir a final do reality em Fortaleza

Último episódio da 2ª temporada vai ao ar nesta quinta (11) e terá participação de quatro competidoras, incluindo três nordestinas

Ana Beatriz Caldas
11 de Setembro de 2025
Escritora e roteirista, Camila se tornou apresentadora e influencer a partir do podcast
Verso

Camila Fremder traz podcast ‘É Nóia Minha?’ para Fortaleza: ‘Sessão de terapia a cada episódio’

Roteirista, escritora e apresentadora paulistana virá à capital cearense com turnê do podcast no próximo sábado (13); apresentação será no Teatro RioMar

Ana Beatriz Caldas
11 de Setembro de 2025