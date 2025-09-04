Setor audiovisual do Ceará retorna em média R$ 3,10 à economia a cada R$ 1 investido, diz pesquisa

A cada R$ 1 investido no setor audiovisual cearense, em média R$ 3,10 retornam à economia. O dado foi apresentado durante audiência pública que debateu a criação da futura Empresa Pública de Audiovisual do Estado do Ceará, popularmente conhecida como Ceará Filmes, realizada na Assembleia Legislativa do Ceará na tarde da quarta (3).

Fruto de requerimento do deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), a mesa de discussão reuniu diferentes agentes ligados à pauta, de gestores e representantes de pastas do Governo do Estado a realizadores e representantes da classe audiovisual.

A informação de retorno financeiro da atividade audiovisual no Estado veio a partir de pesquisa sobre o impacto socioeconômico do setor audiovisual no Estado encomendada pela Secretaria da Cultura do Ceará à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Veja também João Gabriel Tréz Ceará ganha primeira graduação em cinema do interior com curso da UFCA previsto para 2027 João Gabriel Tréz Escola de cinema indígena do povo Jenipapo-Kanindé retoma atividades no Ceará: 'Ferramenta de luta'

“Grande impacto” financeiro no contexto local

O levantamento foi realizado no escopo dos processos prévios à criação da empresa pública a fim de embasá-la sob o ponto de vista econômico. A pesquisa foi contratada com recursos oriundos da Lei Paulo Gustavo.

Legenda: Agentes e representantes de entidades ligadas ao setor do audiovisual participaram de audiência pública sobre a criação da chamada Ceará Filmes Foto: Flávia Almeida / Divulgação

A média do retorno à economia vindo do setor foi apresentada pelo pesquisador da Fipe e professor Fernando Perobelli, que ainda ressaltou o “grande impacto” financeiro do audiovisual no contexto local.

“A atividade audiovisual do Ceará vai criar crescimento, encadeamento, mais dentro do estado. A cadeia vai se transbordar para a economia cearense”, apontou.

A pesquisa apresenta, ainda, informações referentes às ocupações criadas, impostos gerados e valor adicionado ao PIB pelo setor audiovisual cearense tanto ao Estado quanto ao País.

Legenda: Fernando Perobelli, da Fipe, apresentou dados socioeconômicos do setor audiovisual na ocasião Foto: Lucas Calisto / Divulgação

O panorama apresentado, destacou a secretária da Cultura Luisa Cela, evidencia a importância da efetiva criação da empresa pública do audiovisual no Ceará.

“Quando a gente fala de investimentos na política pública de cultura, a gente ainda não consegue ter com tanta facilidade um debate que vincule, que traga mais a potência econômica de geração de riqueza, de desenvolvimento, de postos de trabalho”, reconhece, o que "reduz possibilidade de arranjos e de desenhos" beneficiários ao setor.

“Inclusive de justificativa de investimento, da mesma forma como setores como a agropecuária, construção, moda, usam o argumento da geração de riqueza, emprego e capacidade de atração de investimentos para garantir parcerias com o governo, com as prefeituras, seja de isenção de impostos, seja de investimento de crédito, seja de fomento de outras naturezas” Luisa Cela secretária da Cultura do Ceará

Legenda: Secretária da Cultura Luisa Cela reforçou que criação da empresa pública de audiovisual contribuiu para "sustentabilidade, investimento e fortalecimento" do setor Foto: Lucas Calisto / Divulgação

Luisa defendeu que “o setor cultural também pode falar essa linguagem”.

“Para isso, a gente precisa ter esses números, entender qual é a capacidade de retorno”, reforça. “É por isso que a gente argumenta a necessidade da criação de uma empresa que possa atuar como distribuidora, ter um plano de atração de filmagens, de negócios, de investimento para o estado do Ceará, ofertar serviços também de produção, gerenciar nossas salas de cinema”, avançou.

“O audiovisual, o cinema e os games do Ceará já tem se destacado e eu acho que com esse fortalecimento institucional, essa capacidade maior de operar nesse campo econômico, a gente contribui para mais sustentabilidade, investimento e fortalecimento do setor”, ressaltou a gestora.

Presença de “representações estratégicas”

Além da presença da secretária da Cultura do Ceará Luisa Cela, estiveram na audiência também representantes da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará e das secretarias do Planejamento e Gestão, Turismo, Desenvolvimento Econômico e Fazenda.

Ainda compuseram a mesa, entre outros nomes, o diretor de Fomento da Agência Nacional de Cinema Paulo Alcoforado, o cineasta cearense Rosemberg Cariry, a diretora de formação do Instituto Dragão do Mar Bete Jaguaribe, o diretor-presidente do Instituto Mirante Tiago Santana, a secretária da Cultura de Fortaleza Helena Barbosa e o diretor da associação Ceará Audiovisual Independente (Ceavi) Roger Pires.

“Nós congregamos várias áreas do governo, nós chamamos novamente a sociedade e isso significa que essa luta está alcançando o seu resultado”, ressaltou o deputado, que também presidiu a discussão.

Legenda: Integrantes cearenses da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (Apan) acompanharam audiência pública Foto: Flávia Almeida / Divulgação

Legenda: Ligados ao universo dos jogos, membros do Instituto Bojogá estiveram presentes no evento Foto: Lucas Calisto / Divulgação

Referenciando o parlamentar, a gestora ecoou a importância de reunir “representações estratégicas do governo do estado, do setor do audiovisual, de setores associados para viabilizar esse projeto”.

Na plateia, integrantes de entidades como o Instituto Bojogá de Inovação em Jogos, a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, cineclubes, produtoras e profissionais do setor de diferentes municípios cearenses também acompanharam o momento.

Histórico recente da Ceará Filmes

Em entrevista ao Verso há um ano, em agosto de 2024, Luisa Cela havia adiantado que o desejo da gestão seria que o ano de 2025 fosse destinado à tramitação da criação da empresa na Assembleia Legislativa “para que a gente em 2026 esteja operando”. Na audiência desta quarta-feira (3), a gestora reforçou a intenção.

Veja também João Gabriel Tréz Quando e como a Ceará Filmes, projeto de desenvolvimento audiovisual lançado em 2017, será efetivada João Gabriel Tréz Salas populares, circulação e mais: como a Ceará Filmes pode contribuir com o setor audiovisual

Referenciando reunião ocorrida com o Secretário Chefe da Casa Civil Chagas Vieira, Luisa afirmou que ele “deu o sinal verde para que a gente possa avançar com o processo para a tramitação e que a gente tenha como meta o processo estar chegando aqui na Assembleia Legislativa” ainda em 2025 “para que nós tenhamos o próximo ano para fazer a implantação da empresa”.