Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Setor audiovisual do Ceará retorna em média R$ 3,10 à economia a cada R$ 1 investido, diz pesquisa

Estudo sobre impactos econômicos do audiovisual foi apresentada em audiência pública que debateu criação de empresa pública da área no Estado

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
Verso
Debate na Alece discutiu implantação de futura empresa pública de audiovisual do Ceará com diferentes agentes ligados ao setor
Legenda: Debate na Alece discutiu implantação de futura empresa pública de audiovisual do Ceará com diferentes agentes ligados ao setor
Foto: Lucas Calisto / Divulgação

A cada R$ 1 investido no setor audiovisual cearense, em média R$ 3,10 retornam à economia. O dado foi apresentado durante audiência pública que debateu a criação da futura Empresa Pública de Audiovisual do Estado do Ceará, popularmente conhecida como Ceará Filmes, realizada na Assembleia Legislativa do Ceará na tarde da quarta (3).

Fruto de requerimento do deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), a mesa de discussão reuniu diferentes agentes ligados à pauta, de gestores e representantes de pastas do Governo do Estado a realizadores e representantes da classe audiovisual.

A informação de retorno financeiro da atividade audiovisual no Estado veio a partir de pesquisa sobre o impacto socioeconômico do setor audiovisual no Estado encomendada pela Secretaria da Cultura do Ceará à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Veja também

teaser image
João Gabriel Tréz

Ceará ganha primeira graduação em cinema do interior com curso da UFCA previsto para 2027

teaser image
João Gabriel Tréz

Escola de cinema indígena do povo Jenipapo-Kanindé retoma atividades no Ceará: 'Ferramenta de luta'

“Grande impacto” financeiro no contexto local

O levantamento foi realizado no escopo dos processos prévios à criação da empresa pública a fim de embasá-la sob o ponto de vista econômico. A pesquisa foi contratada com recursos oriundos da Lei Paulo Gustavo.

Agentes e representantes de entidades ligadas ao setor do audiovisual participaram de audiência pública sobre a criação da chamada Ceará Filmes
Legenda: Agentes e representantes de entidades ligadas ao setor do audiovisual participaram de audiência pública sobre a criação da chamada Ceará Filmes
Foto: Flávia Almeida / Divulgação

A média do retorno à economia vindo do setor foi apresentada pelo pesquisador da Fipe e professor Fernando Perobelli, que ainda ressaltou o “grande impacto” financeiro do audiovisual no contexto local.

“A atividade audiovisual do Ceará vai criar crescimento, encadeamento, mais dentro do estado. A cadeia vai se transbordar para a economia cearense”, apontou.

A pesquisa apresenta, ainda, informações referentes às ocupações criadas, impostos gerados e valor adicionado ao PIB pelo setor audiovisual cearense tanto ao Estado quanto ao País.

Fernando Perobelli, da Fipe, apresentou dados socioeconômicos do setor audiovisual na ocasião
Legenda: Fernando Perobelli, da Fipe, apresentou dados socioeconômicos do setor audiovisual na ocasião
Foto: Lucas Calisto / Divulgação

O panorama apresentado, destacou a secretária da Cultura Luisa Cela, evidencia a importância da efetiva criação da empresa pública do audiovisual no Ceará.

“Quando a gente fala de investimentos na política pública de cultura, a gente ainda não consegue ter com tanta facilidade um debate que vincule, que traga mais a potência econômica de geração de riqueza, de desenvolvimento, de postos de trabalho”, reconhece, o que "reduz possibilidade de arranjos e de desenhos" beneficiários ao setor.

“Inclusive de justificativa de investimento, da mesma forma como setores como a agropecuária, construção, moda, usam o argumento da geração de riqueza, emprego e capacidade de atração de investimentos para garantir parcerias com o governo, com as prefeituras, seja de isenção de impostos, seja de investimento de crédito, seja de fomento de outras naturezas”
Luisa Cela
secretária da Cultura do Ceará

Secretária da Cultura Luisa Cela reforçou que criação da empresa pública de audiovisual contribuiu para 'sustentabilidade, investimento e fortalecimento' do setor
Legenda: Secretária da Cultura Luisa Cela reforçou que criação da empresa pública de audiovisual contribuiu para "sustentabilidade, investimento e fortalecimento" do setor
Foto: Lucas Calisto / Divulgação

Luisa defendeu que “o setor cultural também pode falar essa linguagem”.

“Para isso, a gente precisa ter esses números, entender qual é a capacidade de retorno”, reforça. “É por isso que a gente argumenta a necessidade da criação de uma empresa que possa atuar como distribuidora, ter um plano de atração de filmagens, de negócios, de investimento para o estado do Ceará, ofertar serviços também de produção, gerenciar nossas salas de cinema”, avançou.

“O audiovisual, o cinema e os games do Ceará já tem se destacado e eu acho que com esse fortalecimento institucional, essa capacidade maior de operar nesse campo econômico, a gente contribui para mais sustentabilidade, investimento e fortalecimento do setor”, ressaltou a gestora.

Presença de “representações estratégicas”

Além da presença da secretária da Cultura do Ceará Luisa Cela, estiveram na audiência também representantes da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará e das secretarias do Planejamento e Gestão, Turismo, Desenvolvimento Econômico e Fazenda.

Ainda compuseram a mesa, entre outros nomes, o diretor de Fomento da Agência Nacional de Cinema Paulo Alcoforado, o cineasta cearense Rosemberg Cariry, a diretora de formação do Instituto Dragão do Mar Bete Jaguaribe, o diretor-presidente do Instituto Mirante Tiago Santana, a secretária da Cultura de Fortaleza Helena Barbosa e o diretor da associação Ceará Audiovisual Independente (Ceavi) Roger Pires.

“Nós congregamos várias áreas do governo, nós chamamos novamente a sociedade e isso significa que essa luta está alcançando o seu resultado”, ressaltou o deputado, que também presidiu a discussão. 

Integrantes cearenses da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (Apan) acompanharam audiência pública
Legenda: Integrantes cearenses da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (Apan) acompanharam audiência pública
Foto: Flávia Almeida / Divulgação

Ligados ao universo dos jogos, membros do Instituto Bojogá estiveram presentes no evento
Legenda: Ligados ao universo dos jogos, membros do Instituto Bojogá estiveram presentes no evento
Foto: Lucas Calisto / Divulgação

Referenciando o parlamentar, a gestora ecoou a importância de reunir “representações estratégicas do governo do estado, do setor do audiovisual, de setores associados para viabilizar esse projeto”.

Na plateia, integrantes de entidades como o Instituto Bojogá de Inovação em Jogos, a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, cineclubes, produtoras e profissionais do setor de diferentes municípios cearenses também acompanharam o momento.

Histórico recente da Ceará Filmes

Em entrevista ao Verso há um ano, em agosto de 2024, Luisa Cela havia adiantado que o desejo da gestão seria que o ano de 2025 fosse destinado à tramitação da criação da empresa na Assembleia Legislativa “para que a gente em 2026 esteja operando”. Na audiência desta quarta-feira (3), a gestora reforçou a intenção.

Veja também

teaser image
João Gabriel Tréz

Quando e como a Ceará Filmes, projeto de desenvolvimento audiovisual lançado em 2017, será efetivada

teaser image
João Gabriel Tréz

Salas populares, circulação e mais: como a Ceará Filmes pode contribuir com o setor audiovisual

Referenciando reunião ocorrida com o Secretário Chefe da Casa Civil Chagas Vieira, Luisa afirmou que ele “deu o sinal verde para que a gente possa avançar com o processo para a tramitação e que a gente tenha como meta o processo estar chegando aqui na Assembleia Legislativa” ainda em 2025 “para que nós tenhamos o próximo ano para fazer a implantação da empresa”.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Debate na Alece discutiu implantação de futura empresa pública de audiovisual do Ceará com diferentes agentes ligados ao setor
Verso

Setor audiovisual do Ceará retorna em média R$ 3,10 à economia a cada R$ 1 investido, diz pesquisa

Estudo sobre impactos econômicos do audiovisual foi apresentada em audiência pública que debateu criação de empresa pública da área no Estado

João Gabriel Tréz
Há 11 minutos
Natural de Tauá (CE), João Sasaque publicou o primeiro livro aos 12 anos
Verso

Inspirado em ‘Diário de um Banana’, cearense de 12 anos lança livro sobre autismo e o poder da amizade

Natural de Tauá, João Sasaque decidiu transformar vivências como uma criança autista em obra literária para ajudar outras pessoas neurodivergentes; “O dia em que Fernando teve azar” já está disponível

Ana Beatriz Caldas
04 de Setembro de 2025
Cenas da segunda parte da segunda temporada de Wandinha
Mylena Gadelha

Parte 2 da 2ª temporada de 'Wandinha' complementa acerto com tramas divertidas e atuações perfeitas

Série que se reformulou, mas manteve ar jovial, também soube construir histórias do novo ano

Mylena Gadelha
03 de Setembro de 2025
O premiado espetáculo 'A Força da Água', do Pavilhão da Magnólia, é um dos destaques da programação
Verso

Festival de Teatro de Fortaleza terá espetáculos gratuitos para crianças e adultos; veja programação

Evento acontece em diversos pontos da Capital e terá mais de 30 peças, além de apresentações musicais, lançamentos de livros e feiras de economia criativa

Redação
03 de Setembro de 2025
Presença cearense na série 'Pssica' é forte, com destaque para David Santos, Ana Luiza Rios, Lucas Galvino e Fátima Macedo
Silvero Pereira

Série Pssica da Netflix tem molho cearense

É importante que a presença regionalista das produções ganhe representatividade

Silvero Pereira
03 de Setembro de 2025
Imagens de arquivos familiares têm sido objeto de criação e reflexão na arte contemporânea; na foto, registro da obra 'São Benedito é como um rio que me corta por dentro', de Marília Oliveira (2024), em cartaz na exposição 'Bezoar do Tempo', no Museu da Imagem e do Som do Ceará
Verso

Fotos de família 'saltam' dos álbuns e se destacam na arte contemporânea com convite à reflexão

Projetos e pesquisas fotográficas no Ceará e no Brasil usam acervos próprios ou anônimos e reconfiguram funções dos álbuns de família

João Gabriel Tréz
02 de Setembro de 2025
Ricardo Bacelar, Flora Purim e Airto Moreira
Verso

Ricardo Bacelar lança single em parceria com Flora Purim e Airto Moreira, lendas do jazz mundial

Colaboração é a primeira de uma série de canções que dará origem a dois álbuns

Ana Beatriz Caldas
02 de Setembro de 2025
Agenda do mês inclui artistas cearenses e nomes de outros estados, como Ivyson, Humberto Gessinger e Roberta Sá
Verso

Pop, samba, reggae, MPB, sertanejo e mais: confira agenda de shows para ver em Fortaleza em setembro

Roteiro de apresentações inclui opções gratuitas e pagas e diferentes gêneros musicais

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz
01 de Setembro de 2025
Graduação em Cinema e Audiovisual da UFCA será a segunda de uma universidade federal em uma cidade do interior no Nordeste
João Gabriel Tréz

Ceará ganha primeira graduação em cinema do interior com curso da UFCA previsto para 2027

Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Cariri marca avanço na interiorização de formação na área no Estado

João Gabriel Tréz
31 de Agosto de 2025
Vídeo '1 treinador vs. 30 gordos', publicado no Canal Foco, virou um desfile de preconceito embalado de 'motivação'
Elaine Quinderé

Quando a motivação escorrega para a gordofobia

O recente vídeo intitulado “30 gordos x 1 treinador” reacendeu um debate urgente: a maneira como nossa sociedade trata pessoas gordas

Elaine Quinderé
31 de Agosto de 2025
Imagem mostra o escritor Luis Fernando Verissimo
Verso

Corpo do escritor Luis Fernando Verissimo é sepultado em Porto Alegre

O velório foi aberto ao público, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. As homenagens se estenderam até as 16h45

Redação
30 de Agosto de 2025
Foto do escritor Luis Fernando Verissimo, que faleceu neste sábado (30)
Verso

Morte de Luis Fernando Verissimo gera homenagens de escritores, artistas e autoridades

Escritor gaúcho faleceu aos 88 anos em Porto Alegre em decorrência de complicações de uma pneumonia

Redação
30 de Agosto de 2025
O fotógrafo Régis Amora e a cantora Lorena Nunes em encontro do projeto Imagens Sonoras
Verso

Clubes de discos gratuitos em Fortaleza elevam experiência de ouvir música e conectam fãs

Com foco na discussão de álbuns nacionais e internacionais, iniciativas são abertas ao público e têm criado comunidades de entusiastas da arte na Capital

Ana Beatriz Caldas
30 de Agosto de 2025
Foto do escritor Luis Fernando Verissimo
Verso

Relembre obras e frases de Luis Fernando Verissimo

Escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista, dramaturgo e romancista brasileiro

foto do escritor luis fernando verissimo, que morreu neste sábado
Verso

Escritor Luis Fernando Verissimo morre aos 88 anos

Gaúcho estava internado em Porto Alegre desde o último dia 11 e deixa vasta contribuição para a cultura brasileira

Redação
30 de Agosto de 2025
Festival divulgou selecionados para as principais mostras competitivas e não competitivas da edição de 2025
Verso

Cine Ceará exibe filmes inéditos, cearenses premiados e pré-indicado ao Oscar; veja lista completa

35ª edição do principal festival de cinema do Ceará ocorre de 20 a 26 de setembro em Fortaleza

João Gabriel Tréz
29 de Agosto de 2025
Pub Delas é comandado pelas empresárias Camila Martins e Thelma Garcia
Verso

Bar se destaca na noite de Fortaleza por protagonismo de mulheres lésbicas no sertanejo e no pagode

Investindo em programação musical que foge dos ritmos que costumam fazer sucesso em bares LGBTQIAP+, Pub Delas conquistou público feminino e aos poucos se consolida como novo palco para cantoras da Cidade

Ana Beatriz Caldas
29 de Agosto de 2025
Capa do livro Fup, uma fábula de Jim Dodge
Verso

'Fup': Entenda como a história de uma pata conquistou tantos fãs e é considerada transcendental

Livro do escritor estadunidense Jim Dodge foi publicado pela primeira vez em 1983

Beatriz Rabelo
28 de Agosto de 2025
No hall de entrada, a marcenaria funciona como uma sapateira. Quando a porta desliza para um lado, abre-se o cantinho para os calçados
Ana Karenyna

Como decorar hall de entrada?

Com pouco espaço e ideias práticas e acessíveis, você vai deixar esse cantinho funcional na sua rotina e imprimir personalidade

Ana Karenyna
28 de Agosto de 2025
Alguns dos exemplares publicados pelo edital do Territórios de Criação, que deu origem ao Ceará Sem Fronteiras
Verso

Programa ‘Ceará Sem Fronteiras’ irá ofertar bolsas de intercâmbio e publicação de livros

Evento de lançamento terá palestra da escritora Marcia Tiburi, nesta quinta-feira (28), no Anfiteatro do Dragão do Mar

Ana Beatriz Caldas
28 de Agosto de 2025