Comédia cearense é premiada em festival de cinema em Marselha, na França

A comédia cearense “Morte e Vida Madalena”, escrita e dirigida por Guto Parente e protagonizada por Noá Bonoba, venceu o prêmio de distribuição da 36ª edição do FIDMarseille, festival de cinema realizado na cidade de Marselha, na França.

O longa, que foi exibido na competição internacional do evento no último dia 10, levou o prêmio Ciné+, de apoio à distribuição da obra no país. Isso irá garantir a estreia dele nos cinemas franceses.

O filme segue a história de Madalena (Noá Bonoba), uma produtora de cinema grávida de 8 meses que precisa lidar com o falecimento do pai, também produtor, enquanto tenta concretizar as filmagens do último projeto de trabalho dele.

Em meio ao set de uma ficção científica inspirada em “Star Wars”, ela precisa garantir que a produção seja concluída antes do nascimento do bebê, em meio a desafios como o desaparecimento do diretor e o baixo orçamento.

Além da atriz Noá Bonoba, o elenco conta com nomes como Linga Acácio, Nataly Rocha, David Santos, Honório Félix, Jennifer Joingley, Rodrigo Fernandes, Souma, Armando Praça e Lui Fontenele, entre outros.

Em fevereiro deste ano, a obra havia sido apresentada como trabalho em desenvolvimento na 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, onde ganhou o prêmio Málaga WIP (sigla para “work in progress”).

O longa ainda não tem data de estreia confirmada, mas a previsão de lançamento comercial é ainda para 2025, conforme a produtora Ticiana Augusto Lima adiantou ao Verso em janeiro deste ano.