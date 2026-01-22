Diário do Nordeste
‘Me sinto premiado’, vibra cearense Robério Diógenes com sucesso de 'O Agente Secreto'

Ator celebrou as quatro indicações do longa brasileiro ao Oscar 2026.

Ana Beatriz Caldas e Lucas Monteiro producaodiario@svm.com.br
Print do trailer de O Agente Secreto.
Legenda: Ator diz estar na torcida pela categoria de Direção de Elenco, que estreia oficialmente nesta edição do Oscar.
Foto: Reprodução.

O cearense Robério Diógenes, que interpreta o delegado Euclides em "O Agente Secreto", longa brasileiro que recebeu, na manhã desta quinta-feira (22), quatro indicações ao Oscar, celebrou as nomeações do filme em rápida conversa com o Diário do Nordeste.

“Esses dois últimos dias têm sido uma loucura”, resume. Robério tem viajado pelo país para promover o longa de Kleber Mendonça Filho, que já acumula conquistas importantes, como o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e o prêmio de Melhor Ator em Drama para Wagner Moura.

“Na medida em que cada indicação ia saindo, a gente foi vibrando. Foi muito emotivo”, conta o ator, ao lembrar o momento em que recebeu a notícia. Na ocasião, ele estava no set de "A Adoção", novo longa do cearense Allan Deberton, no qual faz uma pequena participação.

“A gente [equipe] esperava, sim, algumas indicações, principalmente nas categorias de Melhor Ator e Melhor Filme Internacional, em função das indicações e dos prêmios que já tínhamos conquistado no Globo de Ouro. Eu torcia especialmente para que houvesse reconhecimento em Melhor Direção de Elenco”.
Robério Diógenes
ator

Assuntos Relacionados
