‘Me sinto premiado’, vibra cearense Robério Diógenes com sucesso de 'O Agente Secreto'
Ator celebrou as quatro indicações do longa brasileiro ao Oscar 2026.
O cearense Robério Diógenes, que interpreta o delegado Euclides em "O Agente Secreto", longa brasileiro que recebeu, na manhã desta quinta-feira (22), quatro indicações ao Oscar, celebrou as nomeações do filme em rápida conversa com o Diário do Nordeste.
“Esses dois últimos dias têm sido uma loucura”, resume. Robério tem viajado pelo país para promover o longa de Kleber Mendonça Filho, que já acumula conquistas importantes, como o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e o prêmio de Melhor Ator em Drama para Wagner Moura.
“Na medida em que cada indicação ia saindo, a gente foi vibrando. Foi muito emotivo”, conta o ator, ao lembrar o momento em que recebeu a notícia. Na ocasião, ele estava no set de "A Adoção", novo longa do cearense Allan Deberton, no qual faz uma pequena participação.
“A gente [equipe] esperava, sim, algumas indicações, principalmente nas categorias de Melhor Ator e Melhor Filme Internacional, em função das indicações e dos prêmios que já tínhamos conquistado no Globo de Ouro. Eu torcia especialmente para que houvesse reconhecimento em Melhor Direção de Elenco”.
E foi o que aconteceu. Na estreia da categoria de Melhor Direção de Elenco no Oscar, Gabriel Domingues foi indicado ao lado de outros quatro profissionais.
“Me sinto premiado com essa indicação e com esse reconhecimento. Estou na torcida especialmente por esse prêmio”, diz Robério, ao destacar o trabalho dos colegas envolvidos na produção e no processo de seleção de elenco.
O ator reforça que a indicação, por si só, já representa uma grande conquista, embora não esperasse que o filme alcançasse um patamar histórico, igualando-se a "Cidade de Deus" em número de indicações. “Agora é colher os frutos desse trabalho. O que vier daqui para frente será muito gratificante”, afirma.
“O Agente Secreto representa a força do nosso cinema, do cinema nacional, especialmente do cinema nordestino, feito no Nordeste, em Pernambuco. Valoriza também o cinema que a gente faz no Ceará, na Bahia. Isso é muito importante para o cinema brasileiro como um todo”.