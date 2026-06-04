Persépolis: onde assistir filme de animação de Marjane Satrapi indicado ao Oscar

Indicado ao Oscar de melhor filme de animação em 2008, Persépolis (2007), produção franco-iraniana baseada em uma história autobiográfica de Marjane Satrapi, tem distribuição limitada no Brasil.

Para assistir ao filme da diretora, falecida nesta quinta-feira (4), no Brasil, é preciso acessar o serviço de streaming da Mubi. As informações são dos portais JustWatch e Uol.

A animação entra e sai com frequência dos catálogos das plataformas. Isso acontece por questões de licenciamento, o que explica a disponibilidade limitada.

Sobre o que trata Persépolis?

Baseada em histórias em quadrinhos (HQ) escritas pela própria Satrapi, Persépolis é um drama autobiográfico.

A autora nasceu no interior do Irã em 1969 e, ainda criança, acompanhou a queda do regime do xá Mohammad Reza Pahlavi e a ascensão do regime islâmico no País, em 1979, e precisou se exilar na Europa.

Em 2000, publicou a HQ Persépolis, na França, contando a própria trajetória. Satrapi nasceu em uma família liberal e viu militantes políticos da família mortos pelo antigo regime iraniano.

Após voltar da Áustria, onde estudou durante os anos 1980, encarou a repressão do governo do Irã, e retornou para a Europa, onde passou a morar a partir de 1994.

O lançamento da animação Persépolis rendeu a indicação ao Oscar de 2008, mas a estatueta acabou ficando com Ratatouille.

Apesar disso, o filme foi premiado com o Grande Prêmio do Júri no Festival de Cinema de Cannes, na França. A premiação teve significado político após protesto formal do Governo do Irã contra a escolha de Persépolis pelo fato de Satrapi fazer duras críticas contra o regime.