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Turnê de São João de Solange Almeida vai virar documentário

Produção mostrará os bastidores de uma agenda com 40 apresentações em 11 estados brasileiros.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
João Lima Neto
Legenda: Cantora percorre 11 estados no São João.
Foto: Divulgação

A intensa agenda de São João de Solange Almeida vai ganhar as telas. A cantora está acompanhada por uma equipe de produção que percorre o Brasil registrando os principais momentos da rotina da artista durante a temporada junina. O material dará origem a um documentário que mostrará os bastidores da carreira, os desafios da estrada e a preparação para uma das épocas mais movimentadas do calendário do forró.

A proposta é revelar ao público o que acontece longe dos palcos: as viagens, a logística, os momentos de tensão, o desgaste físico e emocional e a forma como a cantora administra a rotina exaustiva sem abrir mão da qualidade das apresentações. A produção também pretende destacar a relação da artista com os fãs e a importância cultural das festas juninas para o Nordeste.

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O projeto acompanha o dia a dia de uma das principais vozes do forró, mostrando os desafios de cumprir uma extensa agenda de apresentações em diferentes cidades e estados em um curto espaço de tempo. Em alguns momentos, a cantora chega a realizar até quatro shows em uma única noite, enfrentando deslocamentos sucessivos para atender aos compromissos da temporada junina.

Segundo apuração com a produção da artista, plataformas de streaming estão sendo consultadas para a futura distribuição do conteúdo audiovisual.

Agenda de São João reúne 40 shows em 11 estados

A turnê de São João de Solange Almeida começou em 29 de maio, em Maracanã, no Pará, e segue até 5 de julho, quando a artista encerra a maratona em Campina Grande, na Paraíba. Ao todo, a agenda reúne 40 apresentações distribuídas por 11 estados brasileiros: Pará, Pernambuco, Sergipe, Paraíba, Tocantins, Bahia, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas e Roraima.

Os shows da cantora se consolidam como uma das maiores operações de estrada do período junino. Além dos compromissos inicialmente divulgados, outros dois shows foram fechados ao longo de junho e incorporados à programação da cantora.

A maratona inclui passagens por alguns dos principais polos juninos do país, como Campina Grande (PB), Mossoró (RN), Aracaju (SE), São Luís (MA) e Fortaleza (CE), além de uma extensa sequência de apresentações pelo interior da Bahia, estado que concentra a maior parte dos compromissos da artista durante a temporada.

Dias com até quatro apresentações

O ritmo da agenda se intensifica, especialmente na segunda quinzena de junho. No dia 20, Solange cumpre três apresentações em sequência nas cidades baianas de Itapetinga, Ibicuí e Itororó. Já no dia 21, a cantora encara uma das jornadas mais puxadas da temporada, com quatro compromissos programados entre Salvador, Candeias e São Sebastião do Passé.

A sequência continua nos dias seguintes com múltiplas apresentações em um mesmo dia. Em 22 de junho, a artista passa por Seabra e Boninal. No dia 23, segue para Inhambupe e Sátiro Dias. Já em 24 de junho, data tradicionalmente considerada o auge das celebrações juninas, Solange sobe ao palco em Santo Antônio de Jesus e São Felipe.

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