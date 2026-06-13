'Meu Lugar no Sertão': Cantor Thiago Freitas transforma memórias da infância em novo projeto

Em entrevista à coluna, o cantor Thiago Freitas revelou detalhes do mais novo trabalho da carreira. Intitulado "Meu Lugar no Sertão", o projeto foi gravado na fazenda onde ele nasceu e foi batizado em Tangará (RN), além de ter vivido grande parte da infância.

Segundo Thiago, a escolha do cenário surgiu da vontade de apresentar ao público uma versão mais autêntica de sua trajetória pessoal e artística.

“Eu queria passar para a galera um pouco mais da minha essência, para a galera conhecer um pouco mais de onde eu venho, saber um pouco mais sobre o Thiago Freitas. Desde o começo da minha carreira, muita gente não sabia de onde eu era e acabava se confundindo. Então eu quis trazer esse trabalho para apresentar um pouco da minha história”, contou.

O projeto recebeu o nome de "Meu Lugar no Sertão – Irapuru", referência ao pássaro que também inspirou uma tatuagem no braço do cantor. Para ele, o nome simboliza a conexão profunda com a fazenda e raízes.

Com 11 faixas no repertório, o álbum mistura músicas inéditas e regravações. A produção das canções aconteceu durante um camping de composição realizado em Natal (RN), reunindo diversos compositores, a maioria deles cearenses.

“Levei os compositores para conhecer a fazenda onde gravei o projeto. Mostrei o museu que existe lá, contei a história do lugar e pedi para minha avó compartilhar suas lembranças. Ela mora na fazenda desde criança e conhece cada detalhe daquele lugar. Os meninos absorveram essa essência e conseguimos fazer várias músicas muito boas”, explicou.

De acordo com o artista, cerca de sete faixas são autorais, resultado direto das experiências vividas durante o processo criativo.

Agenda extensa de São João

Além do lançamento do novo trabalho, Thiago Freitas já se prepara para uma intensa agenda de apresentações durante o período junino. O cantor estima realizar entre 25 e 30 shows por mês, passando por estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Tocantins, Bahia e Pará.

“Vai ser uma correria grande, com avião, ônibus e muita estrada. Mas eu amo isso. Quando chega o São João, é sempre essa correria, e eu fico muito feliz por viver da música. Vamos para cima, porque o São João está chegando aí”, afirmou.

O novo projeto reforça a ligação de Thiago Freitas com o sertão, a cultura nordestina e as memórias que marcaram sua formação, transformando histórias familiares em música e aproximando ainda mais o público de suas origens.