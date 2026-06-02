Coral de Aquiraz lança campanha solidária para levar crianças e jovens em turnê na Itália

O Coral Coro Canto Livre Davide Carbone, ligado à organização social sem fins lucrativos Tapera das Artes, em Aquiraz, está mobilizando uma campanha para viabilizar uma viagem das 60 crianças e adolescentes, além de responsáveis e equipe técnica, para a Itália.

A oportunidade surgiu a partir de um convite feito ao grupo para conhecer a Fundação Andrea Bocelli, na cidade italiana de Florença, e realizar uma turnê cultural pelo país europeu que passará por espaços como a Catedral de Milão e o Vaticano, o que deve ocorrer em maio de 2027.

A iniciativa visa, ao longo do restante de 2026 e início do ano que vem, sensibilizar empresas e pessoas físicas para conseguir recursos de custeio de passagens aéreas, hospedagem, alimentação, logística e documentação para o grupo. No total, são necessários R$ 600 mil para a viagem internacional.

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"Marco" para crianças e jovens

A experiência, como define Aline Sindeaux, relações institucionais da Tapera das Artes, “pode ser um marco na vida dessas crianças e dos jovens”. “Vão viajar para fora do país pela primeira vez, ter contato com outra cultura, outra língua, conhecer um dos melhores e maiores tenores do mundo, profissionais de altíssimo nível mundial”, destaca.

“Isso pode repercutir pelo resto da vida dessas crianças que vão ter essa oportunidade de ter o trabalho e a voz reconhecidos, conhecer um outro lugar. Isso muda a vida de uma criança e pode também estimulá-la a querer seguir essa carreira da música, artística” Aline Sindeaux relações institucionais da Tapera das Artes

O responsável pelo convite foi Davide Carbone, tenor italiano homenageado no nome do coral, embaixador para a América Latina da fundação e que tem segunda residência em Aquiraz.

Legenda: Espetáculo sobre o Pessoal do Ceará, bazer beneficente e mais ações estão previstas para arrecadar recursos para a viagem. Foto: Allicia Franklin / Divulgação.

Vínculo começou em 2025

O artista convidou os integrantes do coral para a viagem no final de 2025, em um momento marcante para as crianças e adolescentes: no último mês de novembro, elas dividiram o palco com o próprio Andrea Bocelli durante um espetáculo natalino.

“A Fundação Andrea Bocelli convidou, através do Davide Carbone, o coral para fazer a abertura do Natal do Bem, em São Paulo. Criou-se um vínculo, o prefeito de Limbiate (distrito de Milão) conheceu o coral e ficou interessado que tivesse uma apresentação na Itália. A partir daí foi que se iniciou esse interesse e essa possibilidade”, contextualiza Aline.

Mais ações

Além de ser possível doar diretamente pela chave pix 07.296486.0001-04 (CNPJ da Tapera das Artes), o coral também prepara outras ações, como o espetáculo “Musical Retrô Anos 70 - Um Tributo ao Pessoal do Ceará”, que será encenado em breve terá parte da renda revertida para apoiar a viagem.

Está prevista, ainda, a realização de um bazar beneficente para arrecadação de fundos com esta finalidade.

“Durante todo o ano de 2026 até o dia da viagem, em maio de 2027, a Tapera das Artes está recebendo doações de quem se interessar e se engajar nessa causa e quiser ser parte desse momento histórico e transformador na vida dessas crianças e jovens”, convida Aline.

Campanha Solidária – Coral Coro Canto Livre Davide Carbone na Itália