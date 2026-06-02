CAPTEI: O casamento de Ana Kariny Gurgel e Felipe Vidal, uma história destinada a acontecer

Tem histórias que parecem escritas para fazer a gente acreditar no destino. A de Ana Kariny Gurgel e Felipe Vidal é uma delas. Os dois protagonizaram um dos capítulos mais bonitos dessa trajetória: a celebração da união. O casamento aconteceu no Espaço Treville, em Belo Horizonte.

Legenda: Ana Kariny e Felipe Foto: Acervo pessoal

Ela é daqui, de Fortaleza, mas eles se conheceram em Brasília. Tudo combinava. Eram filhos de pilotos da FAB, viviam na mesma cidade e estudavam na mesma escola. À primeira vista, ele já caiu de encantos, mas a amiga de sua irmã mais velha não deu muita bola para o admirador. O tempo, naquele tempo, não encaixou.

Legenda: Ana Kariny e Felipe Foto: Acervo pessoal

Cada um escreveu uma vida para si, por caminhos distintos, cidades diferentes, e o tempo passou. Vieram mudanças, sonhos, desencontros e recomeços. Até que um reencontro pelas redes sociais aproximou novamente os dois. Ou melhor, os cinco. Felipe, com os três filhos, formou a família que Ana Kariny sempre desejou construir. O amor que não foi vivido no passado foi atualizado, rende muita felicidade e promete um futuro lindo.

Legenda: Casamento de Ana Kariny Gurgel e Felipe Vidal Foto: Acervo pessoal

Legenda: Casamento de Ana Kariny Gurgel e Felipe Vidal Foto: Acervo pessoal

Os registros que você vê aqui foram feitos por gente querida de um casal destinado a ser feliz juntinho.

Legenda: Casamento de Ana Kariny Gurgel e Felipe Vidal Foto: Acervo pessoal

Legenda: Casamento de Ana Kariny Gurgel e Felipe Vidal Foto: Acervo pessoal

Legenda: Casamento de Ana Kariny Gurgel e Felipe Vidal Foto: Acervo pessoal

Legenda: Casamento de Ana Kariny Gurgel e Felipe Vidal Foto: Acervo pessoal

Legenda: Casamento de Ana Kariny Gurgel e Felipe Vidal Foto: Acervo pessoal

Legenda: Casamento de Ana Kariny Gurgel e Felipe Vidal Foto: Acervo pessoal

Legenda: Casamento de Ana Kariny Gurgel e Felipe Vidal Foto: Acervo pessoal

Legenda: Casamento de Ana Kariny Gurgel e Felipe Vidal Foto: Acervo pessoal

Legenda: Casamento de Ana Kariny Gurgel e Felipe Vidal Foto: Acervo pessoal

Legenda: Casamento de Ana Kariny Gurgel e Felipe Vidal Foto: Acervo pessoal

Legenda: Casamento de Ana Kariny Gurgel e Felipe Vidal Foto: Acervo pessoal

Legenda: Casamento de Ana Kariny Gurgel e Felipe Vidal Foto: Acervo pessoal

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