Coral cearense se apresenta com Andrea Bocelli em São Paulo

Formado por crianças e jovens cearenses, o Coral Canto Livre Davide Carbone, de Aquiraz, irá se apresentar com o tenor italiano Andrea Bocelli, um dos maiores nomes da música clássica contemporânea. O grupo irá cantar, junto a Bocelli, na abertura do Natal do Bem, em São Paulo, na próxima quinta-feira (20).

O convite especial foi feito pelo tenor Davide Carbone, representante da Fundação Andrea Bocelli na América Latina, em reconhecimento pelo trabalho do coral. A apresentação faz parte da Noite de Inauguração da Árvore de Natal da Praça Charles Miller, no Pacaembu, e começa às 19h.

Legenda: Apresentação terá acesso gratuito. Foto: Allicia Franklin e Juan Colombia/Divulgação.

O evento terá ainda shows de artistas como Ivan Lins, Simone, Paula Lima e Tony Gordon, além de apresentações da Orquestra do Theatro São Pedro, da Orquestra e Coral da EMESP Tom Jobim, do Coro Infantil do Projeto Guri. O acesso ao concerto é gratuito.

O Coral Canto Livre é formado por alunos do Ateliê de Canto Coral da Tapera das Artes, instituição que há mais de 40 anos atua com projetos de educação musical, formação cultural e programas de profissionalização.

Recentemente, o coral foi renomeado para homenagear o premiado músico Davide Carbone, que já apresentou com o Coral Canto Livre e é conhecido pela proximidade com o Ceará.

O grupo atua entre o erudito e o popular, sob regência da maestrina Patrícia Marin e tem como coordenador pedagógico o maestro Ênio Antunes.

Serviço

Coral Canto Livre David Carbone na abertura do ‘Natal do Bem’

Quando: Quinta-feira, 20 de novembro

Horário: 19h

Onde: Vila de Natal da Praça Charles Miller - Pacaembu - São Paulo

Entrada gratuita

Mais informações: @taperadasartes_