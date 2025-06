Coral cearense é selecionado para concurso do 'Caldeirão com Mion' e disputa prêmio de R$ 100 mil

Em uma disputa de alto nível artístico, o coral cearense Sobretons foi selecionado para participar do concurso 'Caldeirão de Vozes', quadro do programa 'Caldeirão com Mion', da TV Globo.

A partir de uma seleção criteriosa, a competição reúne 12 dos maiores corais do Brasil, que disputam o título de melhor grupo vocal do País. O time vencedor leva para casa o prêmio de R$ 100 mil.

A participação do grupo do Ceará será exibida neste sábado (21), a partir das 16h, na tela da TV Verdes Mares. Sob regência do maestro maranguapense Tiago Nogueira, o Coral Sobretons irá enfrentar outros dois grupos e terá a chance de avançar na competição.

Caldeirão de Vozes

Este é o terceiro episódio do quadro, que estreou neste mês de junho. Com apresentação de Marcos Mion, a temporada conta com equipes de diferentes regiões do país em performances de estilos diversos e que serão avaliadas por três jurados.

No total, são 12 corais com, no mínimo, 16 vozes cada. Nesta etapa de classificação, a cada programa, três grupos competem e um sai classificado para a grande final. Todo sábado, dois famosos se unem ao maestro Marconi Araújo, jurado fixo, para avaliar a performance dos grupos.

Na final, os 4 melhores corais duelam em duas semifinais. Os vencedores de cada chave se enfrentam no último confronto, valendo o título e o prêmio.

Segundo o apresentador Marcos Mion, a ideia do quadro é dar visibilidade para os corais, reconhecendo a importância da atividade para a arte e dando destaque para o celeiro de talentos do País.

Veja também João Gabriel Tréz Ceará se destaca nacionalmente com animações para todos os públicos em festival de cinema Verso Peças, shows e performances gratuitas marcam celebração de 115 anos do Theatro José de Alencar

Coral cearense Sobretons

Com atuação em Fortaleza desde 2007, o Coral Sobretons tem regência do maestro Tiago Nogueira e compõe-se de um grupo de artistas amadores e profissionais de diversas idades. Dos 42 artistas que integram a equipe, 16 participam do concurso nacional 'Caldeirão de Vozes'.

O coral já caiu nas graças do público cearense ao dividir palco com nomes como Whindersson Nunes, Yudi Tamashiro e outros artistas e profissionais de grande relevância para o cenário musical.

Legenda: Humorista e cantor Whindersson Nunes em apresentação com o coral cearense Sobretons Foto: Arquivo Pessoal

A partir de uma formação cíclica, o grupo vive a música unindo as três artes: canto, teatro e dança. Com repertório diversificado e focado na música brasileira, o grupo faz performances ao vivo e produções musicais.