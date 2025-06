Peças, shows e performances gratuitas marcam celebração de 115 anos do Theatro José de Alencar

A partir das 9h da manhã da próxima terça, 17 de junho, o Theatro José de Alencar irá promover uma programação gratuita e diversa para celebrar o aniversário de 115 anos. A agenda inclui visitas mediadas, espetáculos de teatro, música, performance e outras ações que compõem a edição especial do projeto “Theatro de Portas Abertas”.

Patrimônio cultural do Ceará e do Brasil, o TJA foi inaugurado em 17 de junho de 1910 e celebra o marco neste ano sob o mote “O passado ecoa. O agora cria”. Mais de dez atividades gratuitas compõem a comemoração, com capacidades variáveis para cada uma.

Será possível visitar o equipamento, incluindo espaços pouco vistos pelo grande público, e descobrir mais sobre a história do Theatro, sempre acompanhado do educativo. As visitas mediadas acontecem em diferentes horários, às 9h, 11h, 14h e 16h.

Formação histórica do TJA, o Curso Princípios Básicos de Teatro terá destaque na programação. As turmas deste ano irão abrir processos criativos ao público no Teatro Morro do Ouro, no Anexo Cena, às 9 e às 14 horas.

Já à noite, a partir das 18 horas, será apresentado o espetáculo “Ecos”, da turma CPBT Noite 2024, na Sala de Teatro Nadir Papi Saboya.

Além dos palcos, a programação também ocupa a calçada do equipamento, com apresentações de cultura popular com o Grupo de Tradições Cearense, música com o Coral CAIS - Amigos de Izaíra Silvino e performance com o artista de rua Chaplin Cearense.

Live Painting com a artista visual Marta Brizeno, apresentação do espetáculo “Macacos”, cerimônia de parabéns ao TJA com Mulher Barbada e os shows com a banda O Cheiro do Queijo e o projeto coletivo "Jardim do Olhar - 115 Anos do TJA e 45 Anos do LP Massafeira” também marcam a data.

Confira a programação completa

9, 11, 14 e 16 horas - Visitas mediadas gratuitas com o educativo

9 às 12 horas - “CPBT Encena: Palco que Ensina” - Abertura dos processos criativos e formativos de conclusão do Segundo Ato (CPBT Manhã 2025), no Teatro Morro do Ouro (CENA TJA)

14h às 17h - “CPBT Encena: Palco que Ensina” - Abertura dos processos criativos e formativos de conclusão do Segundo Ato (CPBT Tarde 2025), no Teatro Morro do Ouro (CENA TJA)

16 horas - Live Painting dos 115 anos do TJA com a artista Marta Brizeno, no Pátio Nobre

16 horas - Grupo de Tradições Cearenses (GTC) apresenta “No Ceará é Assim”, na calçada do TJA

16h50 - Apresentação do Coral CAIS - Amigos de Izaíra Silvino, na calçada do TJA

17 horas - Performance do Chaplin Cearense, na calçada do TJA

18 horas - Espetáculo "ECOS", da Turma CPBT Noite 2024, na Sala de Teatro Nadir Papi Saboya (CENA TJA); ingressos já esgotados

19 horas - Espetáculo “Macacos”, com Clayton Nascimento, no Palco Principal; ingressos já esgotados

21h30 - Apresentação e performance de Mulher Barbada nos parabéns ao TJA, no Palco Elzenir Colares (Jardim de Burle Marx)

21h40 - O Cheiro do Queijo apresenta show “Sound Circo” (parceria Sesc Ceará), no Palco Elzenir Colares (Jardim de Burle Marx)

22h30 - Show "Jardim do Olhar", com Caio Castelo e Rodger Rogério, Luiza Nobel, Lúcio Ricardo e Gabriel Aragão, no Palco Elzenir Colares (Jardim de Burle Marx)

23h30 - Encerramento

TJA 115 Anos - O passado ecoa. O agora cria