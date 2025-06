Saiba onde aproveitar quadrilhas e festivais juninos em Fortaleza; Prefeitura divulga programação

As festas juninas seguem como um dos principais eventos do calendário cultural do Ceará. Em Fortaleza e nas cidades da Região Metropolitana, o mês de junho é marcado por arraiais, apresentações musicais e concursos de quadrilhas que movimentam os bairros e reúnem públicos diversos.

Neste ano, as 12 quadrilhas juninas mais bem pontuadas nas etapas competitivas das Regionais disputarão a final do Festival Municipal de Quadrilhas Juninas de Fortaleza, nos dias 18 e 19 de julho. O evento será realizado no quadrilhódromo que será montado no bairro José Walter.

Ao todo, 74 projetos serão contemplados com apoio financeiro por meio do Edital Festejos Juninos 2025, que destina R$ 1,3 milhão às iniciativas culturais ligadas ao ciclo junino.

A programação se espalha por diversos bairros da capital, entre eles: Bom Jardim, Conjunto Esperança, Demócrito Rocha, Dias Macêdo, Ellery, Jardim América, Jardim das Oliveiras, Jardim Iracema, Joaquim Távora, Lagoa Redonda, Mondubim, Parque Santa Maria, Passaré, Pirambu, Siqueira e Vila Velha.

A seguir, confira a programação completa do São João em Fortaleza:

Regional 1

25º Festival Junino do Parque Costa Oeste

Datas: 27 e 28 de junho

Horário: 19h

Local: Av. Presidente Castelo Branco com Rua Jacinto - Pirambu (Quadra Poliesportiva do Parque Oeste)

Arraiá da Cumade Rosa

Datas: 4 e 5 de julho

Horário: 18h

Local: Praça do Beira Rio (entre as Ruas 26 e 29) - Vila Velha

26º Festival de Quadrilhas Juninas Folia na Roça

Datas: 18 e 19 de junho

Horário: 19h

Local: Avenida Major Assis, 600 - Jardim Iracema

Regional 2

Festival de Quadrilhas Cumadi Bárbara

Datas: 13 e 14 de junho

Horário: 18h

Local: Rua Idelfonso Albano, 2050 - Joaquim Távora (Quadras anexas ao Ginásio Paulo Sarasate)

III Arraiá do Cumpade Del

Datas: 21 e 22 de junho

Horário: 18h

Local: Av. Desembargador Moreira, s/n - Aldeota (Praça das Flores)

Regional 3

Festival de Quadrilhas Juninas do Bairro Ellery

Datas: 2 e 3 de julho

Horário: 19h

Local: Praça Manoel Dias Macedo

Circuito Viva São João 2025

Datas: 11 e 12 de julho

Horário: 18h

Local: Praça Ari de Sá Cavalcante - Parque Araxá

Regional 4

XXI Festival de Quadrilhas Juninas do Pan Americano

Datas: 5 e 6 de julho

Horário: 19h

Local: Ginásio Poliesportivo da Parangaba

XVI Festival de Quadrilhas Juninas do Jardim América

Datas: 12 e 13 de julho

Horário: 18h

Local: Praça Frei Galvão - Jardim América

Regional 5

Arraiá do Cumpade Carlos Pim

Datas: 27 e 28 de junho

Horário: 18h

Local: Praça Mais Infância - Siqueira

30º Arraiá do Cumade Moacir

Datas: 4 e 5 de julho

Horário: 20h

Local: Av. Oscar Araripe, 1030 - Bom Jardim (Estacionamento da Regional 5)

Regional 6

XVI Festival de Quadrilhas AMCTN - O coração zabumba na maior festa cultural

Datas: 25 e 26 de junho

Horário: 18h

Local: Rua do Lago, 140 - Jardim das Oliveiras (Polo Esportivo Tancredo Neves)

Curió Junino

Datas: 13 e 14 de junho

Horário: 19h

Local: Praça de Santa Edwiges - Lagoa Redonda (Rua Isabel Ferreira com Rua José Euclides Ferreira Gomes)

Regional 7

Festival de Quadrilhas Flor da Bela

Datas: 21 e 22 de junho

Horário: 19h

Local: Rua Francisca Bezerra, 417 - Sapiranga

Regional 8

Arraiá do Jardim União

Datas: 5 e 6 de julho

Horário: 19h

Local: Praça Jardim União - entre a rua Menor Jerônimo e Av. da Saudade - Passaré

Regional 9

Gonzaga Junino

Datas: 5 e 6 de julho

Horário: 19h

Local: Rua Capitão Porfírio, 544 - Parque Santa Maria (EMTP Bárbara de Alencar)

Regional 10

Festival Junino do Novo Mondubim

Datas: 20 e 21 de junho

Horário: 19h

Local: Rua 104, s/n - Novo Mondubim (Areninha do Novo Mondubim)

Arrasta Pé do Sapo

Datas: 27 e 28 de junho

Horário: 19h

Local: Rua Monte Líbano, 800 - Mondubim

Festival de Quadrilha Junina São João da Esperança

Datas: 4 e 5 de julho

Horário: 19h

Local: Rua Dom Xisto Albano, 3554 - Conjunto Esperança

Regional 11

Arraiá da Cumade Xuvinha

Datas: 4 e 5 de julho

Horário: 19h

Local: Praça do Marupiara - Demócrito Rocha (Entre as ruas Minas Gerais e Goiás)

Festival de Quadrilhas Arrasta-Pé de Paz e Fé

Datas: 4, 5 e 6 de julho

Horário: 19h

Local: Av. da Liberdade, 66 - Autran Nunes

(Ao lado da Capela de Santa)

Festival Raízes do Meu Ceará

Datas: 27, 28 e 29 de junho

Horário: 19h

Local: Praça Juscelino Kubitschek - Demócrito Rocha

Regional 12

Festival Junino do Cumpade Carlos

Datas: 20 e 21 de junho

Horário: 17h

Local: Praça do Liceu do Ceará (Av. Francisco Sá, s/n - Centro)

Arraiá da Cumade Michele