O que ver de teatro e dança em Fortaleza? Obras infantis, comédias e clássicos são opções em junho

Comédias tipicamente cearenses ou clássicos reimaginados para o Ceará. Histórias de amor romântico ou de tensão entre mãe e filha. Obras de dança contemporânea ou mistura entre teatro e circo.

A agenda das artes cênicas em Fortaleza para as próximas semanas de junho oferece opções diversas de teatro e dança, seja em espaços públicos ou privados da Capital. Entre temporadas e apresentações únicas, confira destaques que irão ocupar os palcos da Cidade!

Vita e Virgínia

Baseado em cartas e diários das escritoras Virginia Woolf e Vita Sackville-West, a obra da Cia Bravia explora a relação afetiva e intelectual entre as duas mulheres. A direção é de Herê Aquino e a adaptação, de Marina Brito. “Vita e Virginia" ocupa o teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza nas sextas-feiras de junho, sempre às 20h. A entrada é gratuita.

Legenda: "Vita e Virginia", da Cia Bravia Foto: Luis Alves / Divulgação

Quando: sextas de junho (dias 13, 20 e 27), sempre às 20h

sextas de junho (dias 13, 20 e 27), sempre às 20h Onde: CCBNB Fortaleza

CCBNB Fortaleza Entrada gratuita , com ingressos disponíveis para a sessão da semana na plataforma OutGo

, com ingressos disponíveis para a sessão da semana na plataforma OutGo Mais informações: @ciabravia e @ccbnb_fortaleza

Malemole

Trabalho cênico em dança de Déborah Santos e Jônatas Joca, “MaleMole” será apresentado nesta sexta-feira, 13, no Hub Cultural Porto Dragão. A obra parte de uma pesquisa que liga malemolência e diáspora, numa perspectiva crítica ao colonialismo e que reverbera perspectivas diversas de corpo e dança. A apresentação ocorre às 19h.

Legenda: "Malemole" Foto: Alan Sousa / Divulgação

Quando: sexta, 13, às 19h

sexta, 13, às 19h Onde: Hub Cultural Porto Dragão (rua Boris, 90C, Centro)

Hub Cultural Porto Dragão (rua Boris, 90C, Centro) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); à venda na plataforma Sympla

Xibiu e Balengotengo

Neste fim de semana, duas obras teatrais devem reverberar além do palco do Theatro José de Alencar, onde serão apresentadas: “Balengotengo” e “Xibiu”, da Cia. Cearense de Molecagem, terão parte da bilheteria arrecadada destinada à manutenção do Teatro da Praia, importante espaço cultural de Fortaleza.

Legenda: "Balengotengo" Foto: Romulo Sampaio / Divulgação

A primeira, uma tragicomédia, é fruto da Escola de Atores Carri Costa e será apresentada no sábado, 14, às 19h30. Já a segunda é uma conhecida comédia da companhia e tem apresentação marcada para domingo, 15, no mesmo horário.

Xibiu

Quando: sábado, 14, às 19h30

sábado, 14, às 19h30 Onde: Palco principal do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro)

Palco principal do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) Mais informações: @teatrodapraia e @carricosta

Balengotengo

Quando: sábado, 14, às 19h30

sábado, 14, às 19h30 Onde: Palco principal do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro)

Palco principal do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) Mais informações: @teatrodapraia e @carricosta

Belinha e o Bicho Feio

Inspirada na clássica história de “A Bela e a Fera”, mas adaptada para o interior do Ceará, a peça é uma realização do grupo Abrealas. Na narrativa, um coronel “danado de ruim” é transformado em um “bicho feio” por uma poderosa benzedeira e, para voltar a ser humano, alguém precisa se apaixonar por ele. Diversão e encanto marcam o espetáculo, que faz temporada aos sábados do mês, sempre às 17 horas, no Teatro Abre Alas, no piso L3 do Avenida Shopping & Office.

Legenda: "Belinha e o Bicho Feio", do Grupo Abre Alas Foto: Divulgação

Quando: sábados de junho (dias 14, 21 e 28), sempre às 17h

sábados de junho (dias 14, 21 e 28), sempre às 17h Onde: Avenida Shopping & Office (av. Dom Luis, 300, Meireles)

Avenida Shopping & Office (av. Dom Luis, 300, Meireles) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); ingressos à venda na bilheteria do teatro ou pelo Instagram @teatroabrealas

R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); ingressos à venda na bilheteria do teatro ou pelo Instagram @teatroabrealas Mais informações: @teatroabrealas e @grupoabrealas

Mostra Repertório Cia Dita 20 Anos

Um dos principais grupos de dança contemporânea do Ceará, a Cia Dita promove ao longo de junho uma mostra de repertório para celebrar a trajetória de 20 anos da companhia. Além dos espetáculos, a comemoração inclui momentos de formação. "INC." (2005) será apresentado nos dias 14 e 15 no Hub Porto Dragão. Já nos dias 21 e 22, a Cia. Dita partilha “Tudo Sobre Nós Dois”, em processo de criação, no Teatro Dragão do Mar.

Legenda: "Tudo Sobre Nós Dois", da Cia Dita Foto: Luciano Gomes / Divulgação

INC.

Quando: sábado, 14, e domingo, 15, às 19h

sábado, 14, e domingo, 15, às 19h Onde: Hub Cultural Porto Dragão (rua Boris, 90, Centro)

Hub Cultural Porto Dragão (rua Boris, 90, Centro) Entrada gratuita.

Mais informações: @ciadita_

Tudo Sobre Nós Dois

Quando: sábado, 21, e domingo, 22, às 19h

sábado, 21, e domingo, 22, às 19h Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema) Entrada gratuita.

Mais informações: @ciadita_

Mãezinhas Night Show

Em curta temporada, a comédia “Mãezinhas Night Show” será apresentada no Theatro José de Alencar. Com Morgana Camila e Denis Lacerda, a montagem fala, pelo viés do bom-humor, de experiências dos artistas com maternidade, vida profissional e relações. A direção é do também comediante Moisés Loureiro.

Legenda: "Mãezinhas Night Show" Foto: Divulgação

Quando: de 13 a 15 e de 20 a 22 de junho; nas sextas e sábados, às 20h, e nos domingos, às 18h

de 13 a 15 e de 20 a 22 de junho; nas sextas e sábados, às 20h, e nos domingos, às 18h Onde: Teatro Morro do Ouro, no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro)

Teatro Morro do Ouro, no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro) Quanto: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia e meia solidária, mediante doação de 1kg de alimento); à venda na bilheteria e na plataforma Sympla

R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia e meia solidária, mediante doação de 1kg de alimento); à venda na bilheteria e na plataforma Sympla Mais informações: @tja.theatrojosedealencar, @morganacamila e @deydiannepiaf

O Beijo no Asfalto

Após estrear em maio para celebrar os 62 anos do Grupo Comédia Cearense, o espetáculo “O Beijo no Asfalto” realiza uma apresentação extra final neste sábado, 14, às 20h. Baseado no texto clássico de Nelson Rodrigues, o trabalho evidencia debates contemporâneos como informações falsas, machismo e homofobia. A montagem será encenada no Teatro Nadir Papi Saboya.

Legenda: "O Beijo no Asfalto", do Grupo Comédia Cearense Foto: LC Moreira / Divulgação

Quando: sábado, 14, às 20h

sábado, 14, às 20h Onde: Teatro Nadir Papi Saboya (rua 8 de setembro, 1331 – Varjota)

Teatro Nadir Papi Saboya (rua 8 de setembro, 1331 – Varjota) Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Sympla

R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Sympla Mais informações: @grupocomediacearense e (85) 9 9635-3475

Pinóquio

Outro trabalho da Comédia Cearense que marca a celebração de aniversário do grupo é o infantil “Pinóquio”, que adapta a clássica narrativa conhecida por gerações de crianças. A direção e o texto são de Hiroldo Serra. No palco junto do protagonista (interpretado por Érica Cardoso), se destacam os personagens Grilo Falante (Cristiano Marques), Fada Azul (Taynara Tavares) e Gepeto (Hiroldo Serra).

Quando: sábados de junho (dias 14, 21 e 28), sempre às 17h

sábados de junho (dias 14, 21 e 28), sempre às 17h Onde: Teatro Nadir Papi Saboya (rua 8 de setembro, 1331 – Varjota)

Teatro Nadir Papi Saboya (rua 8 de setembro, 1331 – Varjota) Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Sympla

R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Sympla Mais informações: @grupocomediacearense e (85) 9 9635-3475

Alie e as estrelas

O espetáculo infantil do Teatro Máquina adapta para o teatro o livro “O Plano Secreto de Alie”, que tem argumento e ilustrações de Lux Farr e foi escrito por Bárbara Cabeça e Noá Bonoba. Nos próximos sábados do mês, nos dias 14, 21 e 28, a obra será encenada no Centro Cultural Banco do Nordeste sempre às 15 horas. Os ingressos são gratuitos e a retirada ocorre por meio da plataforma OutGo.

Legenda: "Alie e as estrelas", do Teatro Máquina Foto: Allan Diniz / Divulgação

Quando: sábados de junho (dias 14, 21 e 28), sempre às 20h

Onde: CCBNB Fortaleza

Entrada gratuita, com ingressos disponíveis para a sessão da semana na plataforma OutGo

Mais informações: @teatromaquina e @ccbnb_fortaleza

A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe

Protagonizado por Guida Vianna e Silvia Buarque, o espetáculo explora diversos temas a partir do acompanhamento da relação entre mães e filhas. No texto de Daniela Pereira de Carvalho, gerações de mulheres da mesma família compõem um jogo cênico que reflete sobre homofobia, feminismo e o lugar da mulher. A obra será encenada na Caixa Cultural Fortaleza em oito apresentações.

Legenda: "A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe" Foto: Nil Canine / Divulgação

Quando: de 19 a 22 e de 26 a 29, de quinta a sábado, às 19h, e domingos, às 18h

de 19 a 22 e de 26 a 29, de quinta a sábado, às 19h, e domingos, às 18h Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); à venda na bilheteria a partir de 10 horas da sexta, 13

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); à venda na bilheteria a partir de 10 horas da sexta, 13 Mais informações: @caixaculturalfortaleza

Radojka - Uma Comédia Friamente Calculada

Ágil e surpreendente, a comédia protagonizada por Fabiana Karla e Tania Bondezan será apresentada em Fortaleza de 20 a 22 de junho, no Cineteatro São Luiz. Versão brasileira de um texto uruguaio, a obra tem direção de Odilon Wagner. A narrativa acompanha duas cuidadoras de uma senhora sérvia que se veem bolando planos delirantes para não perder o emprego após o falecimento da idosa.

Legenda: "Radojka - Uma Comédia Friamente Calculada" Foto: João Caldas / Divulgação

Quando: dia 20, às 20 horas, dia 21, às 17h, e dia 22, às 18h

dia 20, às 20 horas, dia 21, às 17h, e dia 22, às 18h Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: ingressos a partir de R$25 (meia); à venda na bilheteria ou no site

ingressos a partir de R$25 (meia); à venda na bilheteria ou no site Mais informações: @radojkaacomedia e @cineteatrosaoluiz

King Kong Fran

Sucesso de público desde 2022, o espetáculo “King Kong Fran”, da artista Rafaela Azevedo, mistura circo e teatro para trazer o “avesso” do que se espera da ideia de feminino na sociedade. A obra terá apresentação única no Theatro Via Sul Fortaleza na próximo dia 29.

Legenda: "King Kong Fran" Foto: Sarah Leal / Divulgação