Deydianne Piaf e Denis Lacerda, a dupla que é um fenômeno

Como ter coragem de fazer algo novo depois de tantos anos de carreira? Como subir em um palco e arriscar algo nunca antes feito por você? Denis Lacerda conseguiu. E contrariando suas próprias expectativas, esgotou ingressos de seu primeiro espetáculo solo, INTACTA, como uma estrela internacional, tal qual Britney Spears.

Conheço o Denis há mais de 15, 18 ou 20 anos. Nossa irmandade é tão antiga que já perdi as contas. Ele surgiu pra mim como espectador do Cabaré da Dama. Nesse espetáculo, acontecia uma brincadeira com a plateia, um concurso de dublagem. Denis pediu para participar, dublou “A Roda”, de Sarajane e conquistou o público. Como prêmio, ganhou um engradado de cerveja e um DVD da Cher.

Eu ganhei uma artista grandiosa e uma parceira de vida.

Caricata, engraçada e carismática, Deydianne desde sempre teve o poder de segurar uma plateia como ninguém. É uma máquina de fazer rir, da criança ao idoso, no palco, no cinema ou na internet, tudo na base do improviso, da gaiatice, da molecagem que está no sangue cearense.

Então, depois de 20 anos de carreira e ter conquistado fãs por todo o Ceará, Deydi tomou coragem de colocar pra frente um projeto que sonhava há muito tempo, seu primeiro solo. Mas não qualquer solo. Um solo de cara limpa, apresentando para as pessoas quem está por trás de Deydianne, quem é o verdadeiro Denis.

Pra fazer isso é preciso muita coragem, porque não é fácil abrir mão de ferramentas importantes como maquiagem, peruca, figurino e toda a máscara que a drag queen utiliza para causar impacto. Em INTACTA, as pessoas podem rir da Deydianne e com o Denis, entre performances, dublagens e um texto que fala de amor, religião e viadagem.

Somando ao projeto, tem-se outro artista que sou fã. Moisés Loureiro assina roteiro e direção de INTACTA, que tem ainda a produção da Peixe-Mulher. Esse megazord simplesmente esgotou todos os ingressos do Teatro Dragão do Mar e agora precisou abrir sessão extra, porque o espetáculo já se tornou um fenômeno.

É de uma felicidade imensa ver isso acontecer em Fortaleza, ver pessoas esgotando ingressos para ir ao teatro, para ver uma bicha no palco, para ver uma drag queen no palco, pra valorizar artista da nossa terra. Que incrível ver como Denis Lacerda traz um texto que, por trás do riso, te faz refletir sobre ser LGBTQIAP+ dentro da igreja, dentro de uma família religiosa. Aplausos para esse patrimônio não-tombado!

Vida longa a Deydianne Piaf!

Vida longa ao Denis Lacerda!

Nós, fãs, continuaremos intactas e sempre na torcida.

