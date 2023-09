Descontração e alegria marcam desfile cívico de Maranguape; veja fotos

O verde e o amarelo deram lugar ao colorido no tradicional desfile cívico de 7 de setembro de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, realizado nesta quinta-feira. O evento se popularizou nas redes socais e vem conquistando um novo público nos últimos anos.

Realizado em uma das principais ruas da cidade, Major Agostinho, o desfile reúne mostras musicais, intrumentais, dança e conta com representantes das escolas públicas da cidade. A descontração dos participantes dá o tom origial ao evento, que atrai pessoas de outras cidades. O evento começou às 15h e ocorre até as 21h.

A designer Carolina Costa, de 26 anos, saiu de Fortaleza para assistir às apresentações da Major com amigas. "É a segunda vez seguida que viemos, tá virando quase um evento da gente. A gente gosta de todos os shows. É muito bacana, muito legal, muito animado, a galera da cidade toda vem. É diferente", conta.

Legenda: A designer Carolina Costa foi de Fortaleza a Maranguape para acompanhar o desfile Foto: Matheus Facundo

O aspecto diferenciado das apresentações também é o que leva a costureira Luzia Maria a chegar cedo todos os anos para conferir os detalhes do desfile. Ela celebra a transformação do evento ao longo dos anos.

"Esse ano tá melhor, tá mais lotado, tem mais gente. Parece que, esse ano, depois da pandemia, as pessoas resolveram prestigiar mais. Eu acho tudo. Os colégios, as apresentações são muito legais", aponta Luzia, que chegou 13h30 no local para conseguir um bom lugar.

Legenda: Costureira Luzia Maria acompanha o desfile cívico de Maranguape há anos Foto: Matheus Facundo

Morador de uma esquina da Major Agostinho, o maraguapense Roberto Torres também faz questão de marcar presença todos os anos. Ele ressalta que o calor humano e a alegria das apresentações tornam o momento único.

Roberto Torres Morador de Maranguape Sou nascido e criado em Maranguape. Então, toda minha vida foi aqui. O desfile já faz parte da nossa tradição. Ele sempre foi um desfile diferenciado, hoje com mais visibilidade

'ARRASA NA MAJOR'

As performances de orquestras, bailarinos e apresentações dignas de circo ganham um tom humorístico pela narração da influenciadora digital Morgana Camila, que faz a cobertura do evento em suas redes sociais.

Há anos compartilhando as particularidades do desfile, Morgana foi responsável por viralizar a frase "Arrasa na Major". Neste ano, ela tem um camarote na via para acompanhar todos os detalhes das apresentações.

A influenciadora costuma encontrar referências de personagens populares nas fantasias que passam pela avenida. Na edição deste ano, ela 'reconheceu' Tina Turner, Sidney Magal, o personagem Draco Malfoy, de Harry Potter, o lutador Creed e até o ex-grupo musical Destiny's Child.

Apesar do tom descontraído, Morgana ressalta a riqueza cultural do desfile. "A major é soma de cores, de alegria, soma de cultura, de conhecimento. É soma de tudo de mais lindo da minha cidade. Um desfile super tradicional, que hoje ganhou uma nova roupagem", celebra.

VEJA FOTOS DO DESFILE

Legenda: Apresentações musicais e de dança fazem a alegria do público no desfile cívico de Maranguape Foto: Kid Júnior

Legenda: 'Arrasa na Major' é um dos bordões que ajudou a popularizar o desfile de Maranguape Foto: Kid Júnior

Legenda: Desfile cívico de Maranguape é marcado por show de cores Foto: Kid Júnior

Legenda: Moradores se reúnem na rua Major Agostinho para acompanhar desfile cívico Foto: Kid Júnior